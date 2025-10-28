Terry Crews encabezará el Cellebrite C2C User Summit 2026 en Washington D.C.

TYSONS CORNER, Virginia y PETAH TIKVA, Israel — Cellebrite (NASDAQ: CLBT), líder mundial en soluciones de investigación e inteligencia digital para los sectores público y privado, anunció que el reconocido actor, presentador, artista y activista contra la trata de personas Terry Crews será el orador principal del C2C User Summit 2026, uno de los eventos más importantes del sector de la investigación digital y la inteligencia. El encuentro se realizará del 13 al 17 de abril de 2026 en el Marriott Marquis de Washington D.C., y reunirá a cientos de profesionales de la seguridad pública y del sector privado.

Un invitado de talla internacional

Crews, conocido mundialmente por ser el presentador de America’s Got Talent y por su papel como el carismático sargento en la serie galardonada Brooklyn 99, es también un exjugador de la NFL, artista visual y defensor activo de causas sociales. Su compromiso con organizaciones que luchan contra la trata de personas, las agresiones sexuales y el acoso lo ha convertido en una figura respetada tanto en el entretenimiento como en el activismo.

Durante su presentación en el evento, Crews compartirá reflexiones sobre algunos de los mayores desafíos de su vida, incluyendo haber sobrevivido a un padre abusivo y haber sido apartado de la NFL. A partir de estas experiencias, ofrecerá lecciones prácticas sobre cómo transformar los reveses en fuentes de fortaleza, brindando herramientas para desarrollar la valentía, fomentar la empatía y superar los desafíos, competencias esenciales para quienes trabajan en la investigación y la justicia digital.

Un evento clave para la comunidad investigativa

El C2C User Summit, que celebrará su segunda edición en 2026, se consolida como un punto de encuentro fundamental para los expertos en investigación digital e inteligencia. El evento busca fortalecer las capacidades de los asistentes a través de entrenamientos inmersivos, sesiones prácticas y oportunidades de intercambio con líderes del sector.

Uno de los momentos más esperados será la entrega de los Digital Justice Awards, conocidos como los “Justys”, un evento formal que reconoce a los profesionales más destacados del ámbito forense y de investigación digital. Estos galardones, otorgados por nominación de pares, celebran a quienes han generado un impacto significativo en sus comunidades y demuestran excelencia técnica en su campo.

Innovación, liderazgo y propósito

El Director de Marketing de Cellebrite, David Gee, destacó que la próxima edición del evento buscará superar el éxito alcanzado en su debut. “We set a high bar with our first C2C User Summit, and I know our next will be even bigger and better. Terry Crews is a powerful addition – his dedication to advocating for the vulnerable fits directly into our mission. I know our customers and partners will be captivated by hearing his story”, afirmó Gee.

Agregó además: “Our priority is creating an event that will educate, inspire and energize our users. Get ready for all kinds of incredible thought leadership content to empower your work, including the latest innovations from Cellebrite and our newest addition of Corellium technology.”

Las declaraciones de Gee reflejan el objetivo de Cellebrite de combinar inspiración humana, liderazgo y avances tecnológicos, reafirmando su compromiso con la construcción de una comunidad global que utiliza la innovación digital para promover la justicia y la seguridad pública.

Formación, colaboración y nuevos desarrollos

Además de la participación de Terry Crews, el evento contará con la intervención de decenas de ponentes internacionales que abordarán una amplia gama de temas relacionados con la investigación forense digital, la inteligencia y los procesos judiciales.

Los asistentes tendrán la oportunidad de ampliar sus redes de contacto, obtener créditos de formación profesional y fortalecer sus conocimientos a través de sesiones adaptadas a todos los niveles del proceso investigativo. El contenido incluirá módulos diseñados específicamente para examinadores, investigadores, fiscales, defensores, analistas de inteligencia y profesionales corporativos, consolidando al C2C User Summit como un evento integral de actualización profesional.

Conclusión

Con la presencia de Terry Crews como figura principal y un programa enfocado en la educación, la colaboración y la innovación, el C2C User Summit 2026 promete consolidarse como un referente dentro de la industria tecnológica y de seguridad pública.

Para Cellebrite, la cita representa una oportunidad para reafirmar su liderazgo mundial en soluciones de investigación e inteligencia digital, impulsando una comunidad global comprometida con la protección de los vulnerables, la justicia y el progreso tecnológico.