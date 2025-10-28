Miss Teen Venezuela 2025 celebrará su gran final en Margarita bajo la conducción de Victoria Abuhazi y Jesús De Alva

CARACAS – El certamen Miss Teen Venezuela 2025 se alista para su gran noche de coronación este 31 de octubre en la Isla de Margarita, consolidándose como una de las plataformas juveniles más importantes del país. Bajo la conducción de Victoria Abuhazi y Jesús De Alva, la edición número 24 del concurso promete una gala cargada de elegancia, talento y compromiso social, con la participación de 21 jóvenes representantes de diferentes regiones de Venezuela.

El evento se llevará a cabo en el Gran Salón de Eventos del Hotel Venetur Margarita, donde las concursantes competirán por los títulos de “Miss Teen Venezuela Universo”, “Miss Teen Venezuela World”, “Miss Teen Venezuela Internacional”, “Miss Teen Venezuela Grand”, “Miss Teen Venezuela Tierra”, “Miss Teen Venezuela Petite”, además de una nueva corona que será anunciada durante la ceremonia.

Cuatro meses de preparación y un mensaje de “Belleza sin límites”

Previo a la esperada noche final, las participantes han cumplido con una extensa agenda de actividades en distintas regiones del país. Las jóvenes arribaron a Caracas, donde realizaron visitas a medios de comunicación, recorrieron sitios emblemáticos de la capital y participaron en el Miss Teen Fashion Show llevado a cabo en el estado Nueva Esparta.

Asimismo, realizaron labores sociales como parte del enfoque de responsabilidad y acción comunitaria que impulsa la organización. Este esfuerzo se enmarca dentro del lema “Belleza sin límites”, que busca promover una visión integral de la belleza y destacar la importancia de los valores, la educación y la empatía.

Según el comunicado del certamen, “el propósito de esta cruzada fue fomentar una ‘Belleza sin límites’ como eslogan y trabajo social que han venido creando desde el inicio de la competencia.”

Representantes de todo el país

En esta edición, 21 jóvenes competirán por las distintas coronas, representando a sus respectivos estados:

Jos Rodríguez (Amazonas), Franceliz González (Anzoátegui), Rossa Martínez (Apure), Alina Rondón (Aragua), Vanessa Venegas (Barinas), Andrea Fabbián (Bolívar), Doriannys Silva (Carabobo), Daniela Colmenares (Cojedes), Angélina Anaya (Distrito Capital), Fiorella Villarroel (Falcón), Lusiana Prado (Guárico), Sarah Carrillo (La Guaira), Clara Meléndez (Lara), Michelle Muñoz (Mérida), Elyzabeth Tarazona (Miranda), Haibeth Mata (Monagas), Samantha Martin (Nueva Esparta), Camila González (Portuguesa), Yennifer Acosta (Sucre), Roxy Becerra (Táchira) y Bárbara Nasti (Zulia).

Durante aproximadamente cuatro meses de preparación, las candidatas han recibido formación en pasarela, oratoria, proyección escénica, expresión corporal y liderazgo. Este proceso de entrenamiento ha sido diseñado para fortalecer la confianza, la disciplina y el carácter de las jóvenes participantes.

Una plataforma con impacto nacional

El Miss Teen Venezuela ha logrado consolidarse como un referente nacional en el impulso de nuevos talentos y en la promoción de una imagen positiva de la juventud venezolana. Desde su creación, el certamen se ha enfocado en destacar no solo la belleza, sino también la preparación académica y el compromiso social de sus participantes.

En esta edición 2025, la organización reafirma su propósito de continuar formando mujeres jóvenes con propósito, liderazgo y valores, capaces de representar a Venezuela dentro y fuera del país.

Previo a la gran gala, las competidoras expresaron su entusiasmo por demostrar su crecimiento personal y su compromiso con el país. Según el comunicado oficial, “las chicas quieren dejar claro que están decididas a promover las riquezas de nuestro país y demostrar que este certamen ayuda a forjar la actitud y el carácter de la mujer joven de Venezuela.”

Expectativa nacional por la gran noche

La final del Miss Teen Venezuela 2025 se celebrará este viernes 31 de octubre en el Hotel Venetur Margarita, con transmisión nacional y la presencia de personalidades del espectáculo, la moda y los medios de comunicación.

El evento promete ser una noche de brillo y emoción, donde la juventud venezolana demostrará su talento, elegancia y compromiso social. Esta edición marcará un nuevo capítulo en la historia del certamen, reafirmando su lema de “Belleza sin límites” y proyectando una imagen renovada de la mujer venezolana: empoderada, solidaria y con visión de futuro.