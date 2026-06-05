TalentoHC impulsa “Proyecto Evolución” para fortalecer el crecimiento basado en talento en Venezuela y América

TalentoHC anunció el lanzamiento de “Proyecto Evolución”, una iniciativa estratégica orientada a promover el crecimiento económico impulsado por el talento y el desarrollo de la fuerza laboral en Venezuela y el resto del continente americano.

La compañía, especializada en búsqueda de ejecutivos y consultoría de capital humano, presentó el proyecto tras la participación de su director ejecutivo, Juan Gaitan, en el evento eMerge Americas 2026, donde expuso una visión enfocada en la conexión entre talento, capital y capacidad de ejecución para respaldar una nueva etapa de desarrollo económico en Venezuela.

“La próxima fase de crecimiento de Venezuela estará definida por la capacidad de ejecución”, afirmó Gaitan. “A medida que aumentan la inversión global y el interés internacional, las organizaciones necesitarán el liderazgo adecuado y estrategias laborales eficientes para crecer de manera efectiva”.

La propuesta de TalentoHC surge en un contexto en el que distintos sectores empresariales observan nuevas oportunidades de inversión y expansión en el mercado venezolano. La firma considera que el fortalecimiento del liderazgo y la planificación del talento serán factores clave para sostener el crecimiento económico y operativo de las organizaciones.

Sectores estratégicos y desafíos laborales

Proyecto Evolución contempla acciones de apoyo al desarrollo de talento en áreas consideradas prioritarias para la economía regional. Entre los sectores incluidos se encuentran energía e infraestructura, telecomunicaciones, salud, educación superior, turismo y hospitalidad, industrias de consumo, medios de comunicación, servicios legales y servicios profesionales.

De acuerdo con la empresa, cada uno de estos sectores enfrenta desafíos particulares relacionados con la disponibilidad de profesionales, formación especializada y capacidad de liderazgo, aspectos que podrían influir directamente en el ritmo de expansión económica durante los próximos años.

La compañía indicó que uno de los componentes centrales de la iniciativa será la movilidad laboral. En este sentido, el proyecto busca atender la dinámica generada por la diáspora venezolana, integrada por profesionales que actualmente desarrollan carreras en distintos países de América y otras regiones.

TalentoHC considera que muchas organizaciones deberán diseñar estrategias de repatriación y esquemas de contratación transfronteriza para acceder a perfiles especializados y capacidades ejecutivas necesarias para impulsar operaciones de gran escala.

Plataforma integrada para expansión regional

Proyecto Evolución funcionará mediante la plataforma integrada de TalentoHC, que reúne servicios de búsqueda de ejecutivos, reclutamiento profesional y consultoría de capital humano. La estructura también incorpora otras unidades operativas agrupadas bajo Talento & Co., entre ellas Talento Consulting y Talento Ventures.

Según la empresa, esta integración permitirá a las organizaciones alinear sus estrategias de talento con objetivos de negocio y procesos de expansión en distintos mercados de América.

“El crecimiento económico a esta escala requiere una estrategia coordinada de talento”, agregó Gaitan. “Las organizaciones que inviertan en liderazgo, diseño laboral y capacidad de ejecución estarán mejor posicionadas para liderar esta nueva etapa”.

La compañía sostiene que las empresas que logren consolidar estructuras de liderazgo sólidas y modelos organizacionales eficientes tendrán mayores oportunidades de competir en mercados regionales que atraviesan procesos de transformación económica y tecnológica.

Venezuela vuelve al radar de inversionistas

El anuncio de TalentoHC coincide con un período en el que Venezuela comienza a captar nuevamente interés por parte de inversionistas, operadores internacionales y emprendedores que observan posibilidades de crecimiento en áreas vinculadas a servicios, infraestructura y consumo.

Dentro de este escenario, la gestión del talento se perfila como uno de los principales retos para compañías que buscan expandirse o fortalecer operaciones en el país y en otras economías latinoamericanas.

TalentoHC afirmó que continuará enfocada en apoyar a organizaciones que necesiten desarrollar estrategias de expansión, planificación laboral y crecimiento sostenible en la región, en medio de un entorno empresarial que demanda capacidades de adaptación y ejecución cada vez más especializadas.