Chile impulsa una nueva forma de vivir el invierno con soluciones de calefacción para terrazas

El invierno en Chile está marcando un cambio en la manera en que las familias aprovechan sus espacios exteriores. La incorporación de nuevas soluciones de calefacción para terrazas, patios, balcones y quinchos está permitiendo que estas áreas sigan siendo utilizadas incluso durante los meses más fríos del año, una tendencia que anteriormente era más común en restaurantes y hoteles, pero que ahora comienza a expandirse hacia los hogares.

Con julio como uno de los meses de temperaturas más bajas en gran parte del país, las lluvias, heladas y el frío intenso suelen mantener desocupadas las terrazas durante buena parte de la temporada. Sin embargo, la creciente oferta de tecnologías de climatización para exteriores está cambiando esa realidad al ofrecer alternativas que permiten extender el uso de estos espacios sin esperar la llegada de la primavera.

El cambio responde también a una nueva forma de entender el hogar. Tras una mayor valoración de los espacios residenciales en los últimos años, muchos propietarios buscan convertir las terrazas y quinchos en una extensión permanente del comedor o la sala de estar, creando ambientes funcionales para reuniones familiares y sociales durante cualquier época del año.

La demanda de este tipo de soluciones ha impulsado a empresas del sector a desarrollar equipos que combinan eficiencia energética, sostenibilidad y diseño, adaptándose a las necesidades de los consumidores que buscan mayor comodidad sin renunciar a un menor impacto ambiental.

«Hoy existe una mirada distinta sobre los espacios exteriores. Las personas ya no quieren esperar hasta septiembre para volver a utilizar sus terrazas o quinchos. Y esto es posible hoy gracias a la tecnología disponible que permite extender su uso durante el invierno de manera eficiente, cómoda y con soluciones cada vez más sostenibles», explica Manuel Eyzaguirre, Gerente General de Kaltemp, empresa chilena con 50 años de experiencia en climatización, que brinda soluciones de alta calidad para los distintos espacios en tu hogar.

El fuego visible vuelve a ocupar un lugar central

Dentro de las tendencias que están cobrando fuerza destaca el regreso del fuego visible como parte del diseño de los espacios exteriores. Más allá de su función como fuente de calor, la llama vuelve a posicionarse como un elemento asociado al encuentro y la convivencia, recuperando uno de los símbolos más antiguos de la vida comunitaria.

Las estufas a pellet para exteriores forman parte de esta evolución al combinar el atractivo visual del fuego con sistemas de combustión más eficientes. Estas soluciones permiten generar calor confortable para reuniones familiares o encuentros con amigos sin necesidad de cerrar completamente los espacios, favoreciendo una experiencia al aire libre incluso durante jornadas de bajas temperaturas.

Otro aspecto que impulsa el crecimiento de este segmento es el interés por tecnologías con un menor impacto ambiental. El pellet, elaborado a partir de residuos de madera prensada, se ha consolidado como una alternativa más amigable con el medio ambiente frente a otros combustibles tradicionales gracias a su alta eficiencia de combustión.

En este escenario, empresas especializadas continúan ampliando su oferta de productos. Entre ellas figura Kaltemp, que desarrolló Woody, una estufa calefactora a pellet para terrazas diseñada para climatizar espacios exteriores de hasta 20 metros cuadrados, integrando calefacción, diseño y fuego visible en un solo equipo.

La climatización exterior deja de ser una tendencia exclusiva del sector comercial

La expansión de estas soluciones refleja una transformación más amplia en el mercado de la climatización residencial. Lo que antes era un recurso utilizado principalmente por restaurantes, cafeterías y hoteles ahora comienza a formar parte de proyectos habitacionales, donde el objetivo es ampliar los espacios habitables del hogar durante todo el año.

«Las personas están buscando soluciones que les permitan seguir compartiendo en sus terrazas durante el invierno, pero sin renunciar al diseño ni a la eficiencia energética. Hoy la tecnología hace posible disfrutar estos espacios de una forma mucho más cómoda y sustentable», señala el experto.

Especialistas del sector consideran que esta evolución continuará a medida que más consumidores prioricen soluciones capaces de mejorar el confort sin incrementar significativamente el consumo energético. Al mismo tiempo, el diseño ha adquirido un papel relevante, ya que los nuevos equipos buscan integrarse visualmente con terrazas, jardines y quinchos.

Con esta transformación, las terrazas dejan de ser espacios exclusivamente estacionales para convertirse en áreas de uso permanente. La combinación de innovación tecnológica, eficiencia y diseño está redefiniendo la experiencia de disfrutar los espacios exteriores durante el invierno, permitiendo que el frío deje de ser un obstáculo para las reuniones y la vida al aire libre.