Inces y Consecomercio impulsan alianza para fortalecer la formación técnica

El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) y el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) formalizaron una alianza estratégica orientada a fortalecer la formación técnica y la actualización profesional del talento humano en Venezuela, en un contexto marcado por la necesidad de modernizar las capacidades laborales y responder a las demandas operativas del sector privado.

La firma del convenio de cooperación establece una hoja de ruta conjunta para alinear la oferta académica técnica con las exigencias tecnológicas, prácticas y operativas de las empresas vinculadas al comercio y los servicios. La iniciativa también contempla mecanismos de certificación y acreditación de saberes adquiridos tanto en procesos formales como mediante la experiencia laboral.

Durante el acto, representantes de ambas instituciones destacaron que el acuerdo permitirá integrar las necesidades reales del mercado con los procesos de formación técnica impulsados por el Inces. Las autoridades explicaron que la alianza combinará «la voz del mercado», representada por Consecomercio al identificar las demandas reales de las empresas, con «el motor de la transformación», rol asumido por el Inces para modernizar los programas formativos.

El convenio contempla varios ejes estratégicos, entre ellos la formación continua del recurso humano, el desarrollo de competencias específicas para trabajadores vinculados a toda la cadena de suministro del sector comercio y servicios, así como la acreditación formal de la experiencia adquirida por trabajadores con conocimientos empíricos.

El evento estuvo encabezado por el presidente del Inces, Wuikelman Angel Paredes, y el titular de Consecomercio, José Gregorio Rodríguez, quienes estuvieron acompañados por directivos y representantes de ambas organizaciones.

Durante su intervención, Wuikelman Angel destacó la relevancia de consolidar espacios de cooperación entre el sector educativo y el aparato productivo nacional. El presidente del Inces subrayó la importancia de que las industrias y comercios mantengan un contacto más cercano con los jóvenes durante sus primeras experiencias laborales, especialmente en áreas técnicas y operativas donde existe demanda de personal capacitado.

Asimismo, resaltó el alcance del Programa Nacional de Aprendizaje (PNA), iniciativa que actualmente atiende a jóvenes entre 14 y 18 años de edad. En este sentido, informó sobre la solicitud pública para ampliar el rango de edad de los aprendices, una medida que, según explicó, permitiría incorporar a más jóvenes a procesos de capacitación y experiencia laboral dentro del sector productivo.

La alianza también busca responder a los cambios que enfrenta el mercado laboral venezolano, donde empresas de comercio y servicios han manifestado la necesidad de contar con personal preparado en áreas técnicas específicas, atención al cliente, logística, manejo tecnológico y procesos administrativos.

Por su parte, el presidente de Consecomercio, José Gregorio Rodríguez, destacó el alcance institucional de este convenio y afirmó que la cooperación entre ambas entidades representa un paso importante para el fortalecimiento del sector empresarial.

Rodríguez enfatizó que este evento trasciende una firma tradicional y posee un significado histórico para el comercio y la industria, donde el aprendizaje cognitivo otorga un rol primordial al Inces. Además, expresó su respaldo a las propuestas orientadas a consolidar la acreditación formal de conocimientos obtenidos mediante la práctica laboral.

En ese contexto, Rodríguez se sumó a las sugerencias de la institución educativa para consolidar la acreditación de saberes de aquellas personas que han adquirido sus conocimientos de manera empírica, una modalidad que podría beneficiar a trabajadores con años de experiencia pero sin certificación formal.

La firma de este convenio ocurre en un momento en el que distintos sectores económicos del país han insistido en la necesidad de fortalecer la capacitación técnica y profesional como herramienta para mejorar la productividad y responder a los retos de modernización del mercado venezolano.

Con esta alianza, Inces y Consecomercio buscan construir una relación de trabajo permanente entre el sistema de formación técnica y el sector empresarial, con el objetivo de impulsar oportunidades de empleo, actualización profesional y fortalecimiento del aparato productivo nacional.