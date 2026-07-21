Alain Pérez presenta “La moneda”, un sencillo que fusiona ritmos caribeños y celebra los recuerdos de un amor inolvidable

CARACAS – Producciones Oye y AAA Elite Productions anunciaron el lanzamiento de La moneda, el más reciente sencillo del músico, productor y director de orquesta cubano Alain Pérez, una propuesta que reúne influencias de diversos géneros musicales y que gira en torno al recuerdo de un amor que permanece en la memoria.

Con esta producción, Alain Pérez continúa ampliando su trayectoria dentro de la música tropical, consolidando una propuesta artística que combina tradición e innovación. El lanzamiento busca fortalecer su presencia entre el público latinoamericano con una composición que incorpora elementos característicos de la salsa contemporánea junto con otros ritmos de raíz caribeña.

Reconocido como uno de los músicos, productores y directores de orquesta más influyentes y versátiles de la escena tropical cubana, Alain Pérez ha desarrollado una carrera respaldada por su capacidad para interpretar y fusionar distintos estilos musicales. Al frente de una orquesta integrada por doce músicos, el artista ofrece un espectáculo donde convergen la salsa, la timba cubana, el funk y el jazz, destacando por su exigencia técnica y su identidad musical.

El nuevo sencillo La moneda fue compuesto por Alain Pérez en coautoría con su hermano Rainer. La canción aborda la permanencia de los sentimientos que deja una relación significativa, utilizando una combinación de sonidos que buscan transmitir cercanía y emotividad sin perder el carácter bailable que distingue al artista.

Sobre la inspiración de la obra, el propio Alain Pérez explicó: “Es un estribillo que nace de la musa, de la bohemia, de las ganas de decir y de cantar sobre un amor que pasó por la vida pero nunca se olvida, quedando como un buen sabor de boca”.

La composición integra armonías inspiradas en el flamenco con la esencia del son cubano, mientras incorpora el sabor de la salsa moderna, influencias de la música brasileña y un guiño a la música urbana. Esta combinación refleja la versatilidad artística de Alain Pérez y su interés por explorar nuevas sonoridades sin perder la esencia de la música caribeña.

La producción musical busca ofrecer una experiencia que combine riqueza instrumental con un mensaje emocional, apoyándose en arreglos que resaltan tanto la interpretación vocal como la participación de los músicos que integran su orquesta.

Como parte del lanzamiento, La moneda también cuenta con un videoclip oficial filmado en Cuba. La producción audiovisual tuvo como escenario el reconocido bar Tempo Habana, un espacio asociado a la actividad musical y cultural de la isla.

El videoclip estuvo bajo la dirección de Felo y acompaña la propuesta artística del sencillo con una puesta en escena que refuerza el carácter festivo y romántico de la canción. La producción ya se encuentra disponible en el canal oficial de Alain Pérez, permitiendo al público acceder a esta nueva entrega musical.

El lanzamiento de La moneda representa una nueva apuesta de Producciones Oye y AAA Elite Productions por impulsar proyectos musicales de alcance internacional. Con esta propuesta, Alain Pérez reafirma su trayectoria dentro de la música tropical, presentando una obra que combina tradición, innovación y una diversidad de influencias sonoras para conectar con los seguidores del género en distintos mercados.