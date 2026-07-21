Elías Matta advierte que la inflación continúa erosionando los salarios y profundiza la pobreza en Venezuela

La inflación retomó fuerza en Venezuela durante junio y volvió a colocar al país como la economía con la mayor escalada de precios de América Latina, de acuerdo con cifras oficiales del Banco Central de Venezuela (BCV). Los indicadores del primer semestre de 2026 muestran un nuevo deterioro del poder adquisitivo de los hogares, en un contexto marcado por la depreciación del bolívar, presiones cambiarias y elevados costos en bienes y servicios esenciales.

El ingeniero y exdiputado a la Asamblea Nacional Elías Matta analizó los resultados divulgados por el BCV y afirmó que el país acumuló una inflación de 129,82% durante los primeros seis meses del año, mientras que la variación interanual alcanzó 544,13%. Según explicó, estos registros superan ampliamente los reportados por Argentina (33,5%) y Cuba (18,27%), las otras economías de la región con inflación de dos dígitos.

Solo en junio, la inflación mensual se ubicó en 13,8%, el nivel más alto desde enero, lo que marcó el fin de la desaceleración observada en mayo y evidenció un nuevo incremento en el ritmo de crecimiento de los precios.

Matta sostuvo que el impacto de estas cifras trasciende los indicadores macroeconómicos y afecta directamente las condiciones de vida de la población. «La inflación es, en el fondo, el impuesto que pagan los pobres. Ningún otro fenómeno económico golpea con tanta crueldad a quien menos tiene, porque destruye el salario, elimina el ahorro y hace que cada día alcance para menos», expresó.

El exparlamentario señaló que la pérdida del poder adquisitivo golpea especialmente a quienes perciben ingresos en bolívares, mientras que los ciudadanos con ingresos en divisas cuentan con una mayor capacidad para amortiguar el efecto del incremento sostenido de los precios.

Depreciación cambiaria y factores estructurales mantienen presión sobre los precios

De acuerdo con el análisis presentado por Matta, la aceleración de la inflación responde a una combinación de factores internos que continúan ejerciendo presión sobre la economía venezolana.

Entre ellos destacó la depreciación del bolívar frente al dólar, fenómeno que, según explicó, se traslada rápidamente a los precios debido al alto grado de dolarización presente en distintos sectores de la economía nacional.

Asimismo, indicó que el doble terremoto ocurrido el 24 de junio, además de las pérdidas humanas y materiales registradas en el norte del país, contribuyó a acelerar la devaluación del bolívar en el mercado oficial y añadió presión sobre los precios en un momento en que la economía mostraba señales de desaceleración inflacionaria durante mayo.

El exdiputado también señaló que continúa la emisión de dinero destinada al financiamiento del gasto público, mecanismo que diversos analistas consideran una de las causas estructurales del proceso inflacionario venezolano. A este escenario sumó la baja producción petrolera, la cual permanece por debajo de la capacidad histórica del país y limita el ingreso de divisas, incrementando las presiones sobre el mercado cambiario.

Otro de los elementos señalados fue la diferencia existente entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. Según explicó, esta brecha genera dificultades para las empresas, muchas de las cuales fijan sus precios utilizando como referencia el tipo de cambio oficial, mientras deben adquirir divisas a un costo superior, situación que finalmente termina trasladándose al consumidor final.

Transporte, salud y educación lideraron los incrementos

Matta afirmó que el comportamiento de la inflación durante junio afectó con mayor intensidad a sectores considerados esenciales para las familias venezolanas.

De acuerdo con los datos expuestos, el transporte registró un incremento de 16,2%, seguido por educación con 15,2%, vivienda con 14,9% y salud con 14,8%, todos por encima del promedio general de inflación registrado durante el mes.

«Cuando la salud, la educación y el transporte aumentan más rápido que el resto de los precios, estamos frente a un ataque directo contra la calidad de vida y el futuro de los venezolanos. Una familia que no puede pagar el pasaje para ir a trabajar o comprar los medicamentos de un familiar enfermo es una familia a la que se le está negando el derecho a vivir con dignidad», afirmó.

Plantean medidas para favorecer la recuperación económica

Como parte de sus planteamientos, Matta consideró que contener la inflación debe convertirse en una prioridad dentro de cualquier estrategia de recuperación económica. En ese sentido, propuso avanzar hacia un marco de reglas macroeconómicas estables, fortalecer la producción nacional —especialmente el sector energético— y recuperar la confianza institucional con el objetivo de atraer nuevas inversiones.

El exdiputado concluyó que el control de la inflación representa uno de los principales desafíos para mejorar las condiciones económicas y sociales del país.

«No podemos seguir normalizando el sufrimiento de la gente. Venezuela tiene los recursos, el talento y la capacidad para salir adelante, pero necesita voluntad política y un rumbo económico serio. El país no puede seguir pagando ese impuesto silencioso que empobrece cada día más a quienes menos tienen», concluyó Matta.