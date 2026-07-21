MOVA amplía su ecosistema para mascotas con el lanzamiento del rastreador SureTrack Pro en España

MOVA anunció el lanzamiento en España del SureTrack Pro, su primer localizador para mascotas, una incorporación con la que amplía su catálogo de dispositivos inteligentes orientados al cuidado animal. La compañía, reconocida por sus robots aspiradores con inteligencia artificial y otros equipos para el hogar conectado, continúa fortaleciendo su ecosistema de productos mediante soluciones que integran tecnología, conectividad y automatización para facilitar la vida cotidiana de los usuarios.

Con la llegada del SureTrack Pro, MOVA incorpora un nuevo dispositivo a su línea de productos inteligentes para mascotas, que ya incluye el arenero inteligente LR10 Prime y el comedero inteligente NutriPal 10 Ultra. La empresa apuesta por un ecosistema conectado que permite gestionar desde una misma plataforma funciones relacionadas con la alimentación, el seguimiento y el bienestar de perros y gatos.

Sistema de localización con múltiples tecnologías

El SureTrack Pro incorpora un sistema de localización basado en seis tecnologías: sistema de posicionamiento global (GPS), sistema de posicionamiento global asistido (AGPS), servicio basado en ubicación (LBS), Bluetooth, red inalámbrica (Wi-Fi) y radar activo. De acuerdo con la información suministrada por la compañía, esta combinación permite obtener una localización con precisión métrica y actualizaciones cada cinco segundos.

El dispositivo también dispone de conectividad mediante redes móviles de cuarta y quinta generación, además de Bluetooth 5.0, lo que permite mantener un funcionamiento estable tanto en zonas urbanas como en parques, espacios arbolados e interiores.

Entre sus principales funciones destaca la comunicación bidireccional, descrita por MOVA como un auténtico «teléfono para mascotas», que permite a los propietarios hablar y escuchar a sus animales desde cualquier lugar. Esta característica busca ofrecer mayor tranquilidad a los dueños y facilitar el contacto remoto cuando la mascota se encuentra lejos del hogar.

Funciones inteligentes para reforzar la seguridad

Además del seguimiento de ubicación, el SureTrack Pro integra un sistema de seguridad antiextravío de cinco niveles diseñado para reducir el riesgo de pérdida de las mascotas.

El dispositivo permite crear hasta cuatro zonas seguras mediante un sistema de geovallado inteligente. Si el animal abandona alguno de esos perímetros previamente establecidos, el propietario puede recibir una notificación para actuar con rapidez.

Asimismo, el localizador incorpora herramientas de monitoreo impulsadas por inteligencia artificial que registran la distancia recorrida, la duración de la actividad y generan informes semanales sobre los hábitos de movimiento. También conserva un historial de ubicaciones de hasta 365 días, lo que facilita consultar los recorridos realizados por la mascota.

Para mejorar la localización durante la noche o en lugares con poca iluminación, el equipo incorpora una luz de diodos emisores de luz y una señal sonora que ayudan a encontrar al animal con mayor facilidad.

Diseño compacto y autonomía para el uso diario

El SureTrack Pro fue diseñado para ofrecer comodidad durante el uso cotidiano. El dispositivo pesa únicamente 36,4 gramos y presenta unas dimensiones de 52 × 36 × 22 milímetros, características que permiten utilizarlo como una medalla ligera en gatos y perros con un peso superior a los 3,5 kilogramos.

Además, cuenta con certificación IP67 de resistencia al polvo y al agua, lo que le proporciona protección frente a distintas condiciones ambientales durante los paseos.

En cuanto a su autonomía, MOVA indica que el dispositivo puede funcionar hasta siete días en modo de ahorro de energía y completar una carga en aproximadamente dos horas. También incorpora una tarjeta SIM electrónica integrada que facilita la conectividad inmediata, mientras que la aplicación MOVAhome centraliza todas las funciones de seguimiento, configuración y administración del dispositivo.

Presentación internacional y estrategia de crecimiento

El SureTrack Pro fue presentado ante el sector durante Interzoo 2026, la feria internacional especializada en productos para mascotas celebrada entre el 12 y el 15 de mayo en Núremberg. Durante el evento, MOVA también dio a conocer sus próximas innovaciones destinadas al cuidado de reptiles y aves, reforzando su compromiso de desarrollar un ecosistema integral para distintos tipos de mascotas.

Con esta incorporación, la empresa busca consolidar su presencia en un mercado que registra un creciente interés por las soluciones tecnológicas destinadas al bienestar, la seguridad y el seguimiento de los animales de compañía.

Disponibilidad y precios

El SureTrack Pro ya está disponible en España con un precio de venta recomendado de 99 euros.

Como parte de su lanzamiento comercial, MOVA ofrecerá una promoción especial entre el 22 de julio y el 16 de agosto, periodo durante el cual el dispositivo podrá adquirirse por 89 euros e incluirá el primer mes de suscripción sin costo.

La compañía ofrecerá tres modalidades de suscripción para acceder a los servicios de conectividad y seguimiento. El plan anual tiene un costo de 8 euros al mes (96 euros al año), el plan bianual cuesta 6,66 euros mensuales (80 euros al año) y el plan trianual tiene un valor de 6,11 euros al mes (73,33 euros al año).

Todos los planes incluyen uso compartido ilimitado para la familia, historial de ubicaciones durante 365 días, mapas de calor de actividad y acceso a todas las alertas disponibles en la plataforma.