DiDi revela cambios en los hábitos de consumo y movilidad de los ticos durante el campeonato de fútbol 2026

Costa Rica.— Los grandes eventos deportivos continúan generando efectos significativos en los patrones de consumo y movilidad de las personas, y el campeonato de fútbol 2026 no ha sido la excepción. Datos recopilados por la plataforma DiDi durante las primeras jornadas del torneo muestran un incremento relevante tanto en las solicitudes de comida como en los viajes intermediados a través de sus distintas soluciones tecnológicas.

Según la información compartida por la compañía, los encuentros deportivos han influido en la manera en que los usuarios organizan sus actividades diarias, desde la compra de alimentos y bebidas hasta la elección de opciones de transporte para asistir a reuniones, encuentros familiares o actividades relacionadas con los partidos.

Los registros de la aplicación indican que las jornadas disputadas entre semana generaron una mayor demanda de pedidos realizados mediante DiDi Food en comparación con los encuentros celebrados durante los fines de semana. Durante la primera semana del campeonato, la plataforma registró incrementos diarios de hasta 17 % en las solicitudes de alimentos.

Entre las categorías que mostraron un desempeño destacado se encuentra el café, uno de los productos con mayor crecimiento durante los momentos previos a algunos encuentros. De acuerdo con los datos de la empresa, esta categoría alcanzó incrementos de hasta 245 % en determinados horarios relacionados con los partidos.

Las bebidas también reflejaron un comportamiento positivo durante varias jornadas del torneo, con aumentos de hasta 68 % en la demanda. A ello se sumó el crecimiento de categorías como panadería y repostería, productos que suelen estar asociados a momentos de consumo vinculados a meriendas, reuniones informales y seguimiento de eventos deportivos.

Las hamburguesas lideran entre las preferencias gastronómicas

Dentro de las categorías de alimentos más solicitadas a través de DiDi Food, las hamburguesas ocuparon una posición destacada durante las jornadas analizadas. Este tipo de comida se consolidó como una de las opciones favoritas para compartir durante los encuentros deportivos.

El sushi también mostró un comportamiento favorable en los días de mayor actividad dentro de la aplicación. La compañía reportó incrementos de hasta 40 % en esta categoría durante algunas de las jornadas con mayor movimiento.

La empresa considera que estos resultados reflejan cómo los eventos deportivos modifican temporalmente las dinámicas de consumo de los usuarios y generan nuevas oportunidades para los comercios asociados a las plataformas digitales.

«Hemos visto que eventos deportivos como este torneo de fútbol transforman distintos momentos del día a día de los ticos, y eso también se refleja en la forma en que utilizan la tecnología alrededor de los partidos: desde pedir un café o una bebida antes del encuentro hasta elegir opciones para compartir durante el juego. En DiDi buscamos acompañar esos momentos con diferentes soluciones tecnológicas de intermediación disponibles en una sola aplicación», indicó Douglas Quesada, Gerente senior de comunicaciones para DiDi.

DiDi Moto lidera el crecimiento en movilidad durante el torneo

Además de las tendencias observadas en el segmento de entregas, la plataforma registró cambios importantes en el comportamiento de los usuarios en materia de movilidad.

De acuerdo con la información proporcionada por la empresa, DiDi Moto fue la solución tecnológica que presentó el mayor crecimiento en la demanda de solicitudes de viaje intermediadas durante las jornadas estudiadas. Los registros muestran incrementos de hasta 48 %, manteniendo además una evolución positiva incluso en días con menor actividad dentro del ecosistema de movilidad.

Este desempeño evidencia una creciente preferencia por alternativas que permiten desplazamientos rápidos en jornadas marcadas por una elevada actividad deportiva y social. La compañía señala que muchos usuarios recurrieron a esta opción para llegar a tiempo a reuniones con familiares y amigos o para trasladarse a distintos puntos de encuentro durante los partidos.

Por otra parte, DiDi Taxi también registró un comportamiento destacado durante la segunda semana del campeonato. En una de las jornadas analizadas, la demanda de solicitudes intermediadas mediante esta solución tecnológica aumentó más de 130 % durante el desarrollo de un partido.

Asimismo, el crecimiento promedio registrado por DiDi Taxi entre las jornadas evaluadas se ubicó cerca de 20 %, reflejando una mayor utilización de esta alternativa de movilidad durante los días de competencia.

Los resultados muestran cómo los grandes eventos deportivos continúan influyendo en distintos aspectos de la vida cotidiana, impulsando tanto el consumo de alimentos como la demanda de soluciones de movilidad. Para DiDi, estas tendencias reflejan la importancia de integrar diferentes servicios tecnológicos dentro de una misma aplicación para responder a las necesidades cambiantes de los usuarios durante acontecimientos de alta convocatoria como el campeonato de fútbol 2026.