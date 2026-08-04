GIFF cierra su XXIX edición y reconoce a las producciones ganadoras del festival

El Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) concluyó su vigésima novena edición con el anuncio oficial de los proyectos ganadores en sus distintas categorías, poniendo fin a una programación que reunió a cineastas, productores, estudiantes y público especializado en torno a una de las citas cinematográficas más relevantes de México.

La edición de este año comenzó el 24 de julio en Guanajuato Capital y continuó en San Miguel de Allende hasta el 2 de agosto, consolidando una agenda que combinó proyecciones, actividades académicas, homenajes y espacios de encuentro para la industria audiovisual. Durante el festival se exhibieron 203 películas procedentes de 55 países, reflejando la diversidad de propuestas y el alcance internacional del certamen.

Con el cierre de las competencias oficiales, el GIFF reconoció el trabajo de realizadores emergentes y consolidados en categorías que abarcan largometrajes, cortometrajes, documentales, animación, realidad extendida y proyectos universitarios, además de premiar iniciativas enfocadas en el desarrollo de nuevos talentos.

Incubadora y guiones destacan el impulso a nuevos creadores

Dentro del Premio de Incubadora, otorgado por LCI Seguros, el reconocimiento fue para Las insuficiencias, proyecto de Clemen Villamizar Acosta y María Aurora Villamizar Acosta, como parte del respaldo a nuevas propuestas cinematográficas.

En el Concurso de Guión, el premio al Mejor Guión de Cortometraje fue para Los tipos duros no bailan, escrito por Samuel Abraham Segura Moreno e Iván Rodrigo Martínez Lomelí, mientras que 2005, de Humberto Alejandro Flores Jauregui, obtuvo una mención especial.

Por su parte, el galardón al Mejor Guión de Largometraje fue otorgado a Tierra ácida, desarrollado por Rafael Macazaga Loría y José Manuel Mijares Torres.

Reconocimientos para documentales universitarios y el Rally Universitario

El 16° Concurso de Documental Universitario Identidad y Pertenencia distinguió a Camioneros, de Odett Muñoz Gómez, de la Universidad EPCA, con el primer lugar. El segundo puesto correspondió a Fuertes como roca, de Enrique Arturo Rubio Velázquez, de la Universidad Meridiano.

Asimismo, La herencia que somos, de Michel Durán, de la Universidad de Guanajuato, Campus DICIS, recibió una mención especial por su propuesta documental.

En el 17° Rally Universitario, el Premio del Jurado fue para Tirka, dirigido por Christian Frausto, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia de la UNAM. La mención honorífica fue otorgada a Procesión, de Mariana De Anda, representante de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Premios para cortometrajes, realidad extendida y reconocimiento de la prensa

El Premio de la Prensa reconoció a Para que no se te olvide, de Marcela Jabes.

En la competencia oficial de realidad extendida (XR), Less Than 5GR of Saffron, de Négar Motevalymeidanshah, obtuvo el premio a la Mejor Narrativa, mientras que Out of Nowhere, de Kris Hofmann, fue distinguida como la Mejor Experiencia de Realidad Virtual. La producción Happy Shadow, de Pei-Ying Lin, recibió una mención especial.

En la categoría de Cortometraje Guanajuato, el primer lugar fue para La Virgen de Guadalupe, de Viridiana Moreno García, mientras que El retorno del hijo pródigo, de Adrián Arriola Núñez, obtuvo un premio especial.

El reconocimiento al Mejor Cortometraje Mexicano de Ficción fue para Parió la cochi, dirigido por Fernando Rebeil.

En documental mexicano de cortometraje, I Used To Call That Man Home, de Melissa Nocetti, fue la obra ganadora. Más allá de la piel, de Arturo de Ita Sosa, recibió una mención especial, mientras que Juan Daniel Trujillo obtuvo el premio especial de postproducción.

La categoría de animación reconoció a Tears, de Paulina Ziolkowska, como obra ganadora, con una mención especial para Paradaïz, de Matea Radic.

En el apartado internacional de cortometrajes de ficción, el jurado eligió a Anatomía de un retrato, de Juan Felipe León, mientras que Like Moths to Light, de Gala Hernández López, obtuvo una mención especial. En documental internacional de cortometraje, el reconocimiento fue para Slet 1988, de Marta Popivoda.

Los largometrajes premiados cierran una edición de alcance internacional

En la competencia de largometraje documental internacional, Past Future Continuous, de Morteza Ahmadvand y Firouzeh Khosrovani, obtuvo el máximo reconocimiento, mientras que Better Go Mad In The Wild, de Miro Remo, recibió una mención especial.

El premio al Mejor Largometraje Mexicano de Ficción fue para Las Lágrimas de Bael, de Hugo Villaseñor. En documental mexicano, el jurado distinguió a Nuestro cuerpo es una estrella que se expande, dirigido por Tania Hernández Velasco y Semilities Hernández.

La categoría de Largometraje Internacional Iridiscencia fue ganada por Chronovisor, de Jack Auen y Kevin Walker, mientras que Dry Leaf, de Alexandre Koberidze, recibió una mención especial.

En GIFF Premiere, el reconocimiento fue para Teenage Sex And Death at Camp Miasma, de Jane Schoenbrun. Finalmente, en la categoría Mavericks y Luminarias, Mare’s Nest, de Ben Rivers, obtuvo el máximo galardón, mientras que L’Aventura, de Sophie Letourneur, recibió una mención especial.

Con estos resultados, el Festival Internacional de Cine Guanajuato concluye una edición que reunió producciones de distintos continentes y reafirmó su papel como una plataforma para la exhibición, el intercambio profesional y el impulso de nuevos talentos dentro de la industria cinematográfica.