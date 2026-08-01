El amor que permanece llega a los cines mexicanos con el respaldo de Lool Films y una destacada trayectoria internacional

El drama familiar El amor que permanece, dirigido por el cineasta islandés Hlynur Pálmason, inició su recorrido por las salas de cine mexicanas bajo la distribución de Lool Films. La producción llega al público tras consolidar una destacada presencia en el circuito internacional, al haber sido seleccionada para representar a Islandia en la 98.ª edición de los Premios Óscar en la categoría de Mejor Película Internacional y sumar reconocimiento en el Festival de Cannes gracias a la participación de Panda, la perrita que obtuvo la Palm Dog.

La película se incorpora a la cartelera con una propuesta centrada en las relaciones familiares, el duelo emocional y los cambios que enfrentan sus protagonistas luego de una separación. Con una narrativa que incorpora elementos de realismo mágico, el largometraje explora la transformación de una familia mientras cada uno de sus integrantes busca adaptarse a una nueva realidad.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención desde su estreno internacional es la participación de Panda, una perrita de raza pastor islandés que se convirtió en una de las revelaciones del Festival de Cannes 2025. Su actuación fue reconocida con la Palm Dog, un galardón que distingue a los perros que participan en producciones cinematográficas presentadas durante el festival.

La historia comienza con un accidente protagonizado por dos niños que juegan con arcos y flechas, un hecho que sirve como punto de partida para desarrollar el conflicto principal. A partir de ese momento, la trama sigue a una familia integrada por los padres, sus tres hijos y Panda, cuya presencia adquiere un papel significativo dentro del desarrollo de la historia.

Tras dirigir la reconocida película Godland, Hlynur Pálmason regresa a la pantalla grande con una producción que pone el foco en la transformación de los vínculos familiares. El director utiliza los paisajes rurales y marítimos como parte esencial de la narrativa para reflejar el estado emocional de los personajes y el proceso que atraviesan mientras redefinen sus proyectos de vida.

El personaje de Magnus, interpretado por Sverrir Gudnason, representa a un marinero conocido como Maggi que enfrenta una crisis personal al dejar de ocupar el rol de proveedor y protector de su hogar. La historia muestra cómo su dificultad para aceptar la separación influye en su comportamiento y en la forma en que intenta reconstruir una relación que considera aún recuperable.

En contraste, Anna, interpretada por Saga Garðarsdóttir, asume una posición firme respecto al futuro de la familia. Aunque busca mantener una relación cordial para que sus hijos continúen compartiendo con su padre y con Panda, decide avanzar con el divorcio mientras concentra sus esfuerzos en su carrera como artista visual especializada en obras elaboradas con metales oxidados.

La presencia de Panda aporta un componente distinto al relato. Sin necesidad de diálogos, la mascota acompaña a los distintos miembros de la familia en momentos clave y se convierte en un elemento que conecta emocionalmente a los personajes durante el desarrollo de la historia. Su desempeño en pantalla fue suficiente para conquistar al jurado del Festival de Cannes y obtener uno de los reconocimientos más comentados del certamen.

La producción también incorpora un detalle que ha despertado el interés entre los seguidores del cine. Los tres niños que interpretan a los hijos de Anna y Magnus son, en la vida real, los hijos del director Hlynur Pálmason. El realizador decidió integrarlos al proyecto para aportar mayor autenticidad a la dinámica familiar retratada en la película, especialmente en las escenas que marcan el desarrollo del conflicto principal.

Desde el 31 de julio, El amor que permanece se exhibe en una amplia red de salas y espacios culturales de México gracias a la distribución de Lool Films. La programación incluye sedes en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Puebla, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Hidalgo, Culiacán, Playa del Carmen, San Cristóbal de las Casas, Tijuana y Zacatecas, lo que amplía el alcance comercial de la producción dentro del circuito cinematográfico independiente del país.

Con este estreno, la cinta busca fortalecer su presencia entre el público mexicano respaldada por el reconocimiento obtenido en festivales internacionales y por una propuesta narrativa que aborda la familia, la separación y la reconstrucción de los vínculos desde una perspectiva íntima y emocional.