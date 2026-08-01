Corridos del Rey inicia una nueva etapa con acuerdo de cogestión junto a VHR Music

Corridos del Rey anunció el inicio de una nueva etapa en su carrera artística tras concretar un acuerdo estratégico de cogestión con VHR Music, una alianza que busca fortalecer el desarrollo de su proyecto musical y ampliar su presencia dentro del mercado latino. El acuerdo permitirá que el artista colombiano continúe siendo representado por su actual representante, Gustavo Ariza, en conjunto con Víctor Ruiz, director ejecutivo de VHR Music, quienes trabajarán de manera coordinada para impulsar nuevas oportunidades de crecimiento artístico y comercial.

La incorporación de VHR Music al equipo de representación marca un paso relevante dentro del proceso de expansión del cantante, quien ha logrado consolidar una creciente presencia en la música regional mexicana gracias a una propuesta que combina el sonido tradicional de los corridos con mensajes centrados en la fe, la esperanza y las vivencias personales.

Con esta alianza, ambas partes buscan sumar experiencia y recursos para fortalecer la estrategia de posicionamiento del artista en distintos mercados, al tiempo que desarrollan nuevas iniciativas orientadas a ampliar el alcance de su música y consolidar su proyección internacional.

Durante los últimos meses, Corridos del Rey ha registrado un importante crecimiento impulsado por la respuesta del público a su sencillo “Ayer hablé con Dios”. La canción alcanzó una amplia difusión en plataformas digitales y redes sociales, convirtiéndose en uno de los temas más representativos del artista y contribuyendo al incremento de su audiencia en distintos países de Latinoamérica.

El impacto de esta producción también favoreció la consolidación de una comunidad de seguidores que continúa creciendo, mientras que el lanzamiento posterior de una nueva versión junto a Farruko reforzó la visibilidad internacional del proyecto y abrió nuevas oportunidades para conectar con públicos en diferentes mercados.

Como parte del nuevo esquema de trabajo, la estrategia de representación será liderada entre Colombia y Estados Unidos por Gustavo Ariza y Víctor Ruiz. Ambos ejecutivos enfocarán sus esfuerzos en fortalecer el desarrollo artístico del cantante, impulsar nuevas oportunidades comerciales y ampliar su presencia dentro de una industria musical cada vez más competitiva.

La colaboración también contempla una visión de largo plazo orientada a consolidar la marca artística de Corridos del Rey mediante el desarrollo de nuevos lanzamientos, alianzas estratégicas y proyectos que permitan ampliar su alcance en el mercado latino.

El acuerdo representa además un paso importante dentro del proceso de profesionalización del proyecto musical, al integrar la experiencia de dos equipos de representación con el objetivo de acompañar el crecimiento del artista en esta nueva etapa de su carrera.

En medio del anuncio, Corridos del Rey destacó la importancia que tiene esta alianza para su desarrollo profesional y expresó su confianza en el trabajo conjunto que comenzará a desarrollarse con VHR Music.

“Este acuerdo representa una oportunidad para seguir creciendo de la mano de un equipo que comparte la visión que tenemos para el proyecto. Estoy convencido de que esta nueva etapa me permitirá evolucionar no solo como artista, sino también entender mejor cada aspecto de la industria y construir una carrera con bases sólidas”, expresó Corridos del Rey.

El cantante señaló que este nuevo capítulo llega en un momento de consolidación para su carrera, luego del crecimiento alcanzado por sus recientes producciones y del interés que su propuesta musical ha despertado entre una audiencia cada vez más amplia.

La combinación de sonidos característicos de los corridos con letras inspiradas en experiencias personales y mensajes de fe ha permitido al artista construir una identidad propia dentro del género, un elemento que continuará siendo parte fundamental de su propuesta durante esta nueva etapa.

Con la entrada en vigor del acuerdo de cogestión, Corridos del Rey continuará trabajando en nueva música y en futuros proyectos que buscarán ampliar su presencia dentro del mercado latino, manteniendo el enfoque en una propuesta artística auténtica mientras fortalece su desarrollo profesional junto al equipo conformado por Gustavo Ariza y VHR Music.