Chile en Nogada protagoniza la temporada gastronómica con propuestas tradicionales y de autor en Ciudad de México

La llegada de agosto marca el inicio de una de las temporadas gastronómicas más esperadas en México: la del Chile en Nogada. Considerado uno de los platillos más representativos de la cocina mexicana, esta preparación vuelve a ocupar un lugar central en los menús de numerosos restaurantes de Ciudad de México y sus alrededores, que este año ofrecen desde recetas tradicionales hasta interpretaciones contemporáneas elaboradas por reconocidos chefs.
La temporada, que se extenderá durante los meses de agosto y septiembre, representa una oportunidad para que establecimientos gastronómicos impulsen su oferta con un platillo que combina ingredientes de temporada y una larga tradición culinaria. Elaborado con frutas frescas, nuez de Castilla y chile poblano, el Chile en Nogada continúa siendo un referente de la identidad gastronómica del país.
Cocina de autor apuesta por nuevas interpretaciones
Entre las propuestas más innovadoras destaca Arango, donde el platillo se prepara con carne de vaca vieja, frutas de temporada, almendras y especias. La nogada incorpora queso de cabra, nuez de Castilla y jerez, mientras que el restaurante también ofrece una alternativa vegetariana elaborada con trigo y quinoa.
Por su parte, Sendero, bajo la dirección del chef Rodrigo Sánchez, presenta una receta con carne de res y frutas de estación acompañadas por una nogada preparada con nuez pecana, queso crema, queso de cabra y jerez. La incorporación de flores de cilantro criollo aporta un perfil aromático distintivo.
En Mestiza, la propuesta gira en torno a un chile poblano ahumado y escalfado, relleno de un guiso de carne cocinado lentamente y servido con nogada, reducción de granada, almendra laminada y manzana deshidratada para aportar textura.
Tradición y respeto por la receta original
La cocina tradicional también mantiene un papel protagonista durante la temporada. Melville conserva una preparación basada en ingredientes históricos como la manzana panochera, el durazno criollo, la pera de agua, la nuez de Castilla fresca y la granada, manteniendo un enfoque centrado en la autenticidad de la receta.
Mientras tanto, Fónico amplía la experiencia gastronómica mediante un menú especial de cuatro tiempos dedicado al Chile en Nogada. La propuesta incluye molote poblano, fideo seco en mole conventual, sopa de flor de calabaza y postres inspirados en recetas conventuales, ofreciendo una experiencia culinaria completa.
Cantinas fortalecen la oferta para compartir
Diversas cantinas también participan en la temporada con recetas tradicionales adaptadas a un ambiente pensado para reuniones familiares y encuentros entre amigos.
Botanero del Bosque ofrece un relleno elaborado con picadillo de res, cabeza de lomo y frutas de temporada, acompañado por una nogada con granada y nuez pecana.
Cantina del Bosque mantiene la receta clásica con picadillo de res, cabeza de lomo, manzana, durazno, pera y acitrón, cubierta con una nogada preparada con nuez de Castilla recién molida.
Gran Cantina Filomeno apuesta por un chile poblano tatemado relleno de carne de res y frutas frescas, acompañado por una nogada elaborada con queso, crema y nuez fresca.
Por su parte, Cantina La No. 20 mantiene una propuesta basada en ingredientes de temporada, nogada tradicional y la presentación clásica con granada y perejil.
Alta cocina y destinos gastronómicos amplían la experiencia
La oferta también incluye restaurantes de alta cocina como Chambao, cuya versión busca equilibrar sabores dulces y salados mediante un picadillo cuidadosamente sazonado y una crema de nuez de Castilla inspirada en la tradición poblana.
Rosa Negra incorpora ingredientes locales para elaborar una propuesta abundante con nogada preparada en casa, mientras que Ajoblanco mantiene una línea enfocada en el producto, utilizando carnes, frutas de temporada y una clásica salsa de nuez de Castilla.
Fuera de la capital, San Miguel de Allende también participa en la temporada con propuestas destacadas. La Frida presenta un chile poblano relleno de chamorro de cerdo, frutas de temporada y acitrón artesanal, además de una versión vegetariana denominada “Chile en Nogada de la Huerta”, elaborada con quinoa y frutos secos.
En Moxi, la preparación incluye carne de res, frutas frescas y deshidratadas, una nogada casera con la receta del chef y una presentación final con cilantro y granada.
Un platillo que impulsa la temporada gastronómica
El Chile en Nogada continúa consolidándose como uno de los principales atractivos de la temporada culinaria mexicana. La combinación de recetas familiares, propuestas de autor y experiencias gastronómicas especializadas permite que restaurantes de distintos estilos participen en una celebración que impulsa la actividad del sector durante agosto y septiembre.
Con una amplia variedad de interpretaciones disponibles, los comensales podrán elegir entre versiones tradicionales, opciones contemporáneas y alternativas vegetarianas, manteniendo vivo uno de los mayores símbolos de la gastronomía mexicana durante una temporada que solo puede disfrutarse una vez al año.