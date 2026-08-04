MU-KI-RA llevará la animación colombiana al Festival de Locarno con su premiere internacional

La película MU-KI-RA, dirigida por Estefanía Piñeres Duque, iniciará su recorrido internacional con su estreno en el Festival de Locarno, donde formará parte de la sección Kids Screenings. La selección representa un nuevo paso para la industria audiovisual colombiana y refuerza la proyección internacional de una producción que apuesta por el cine de animación dirigido al público infantil.

La cinta llega al certamen tras haber realizado su estreno local en la sección Cine en los Barrios del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, consolidando un camino que ahora la llevará a uno de los encuentros cinematográficos con mayor trayectoria y reconocimiento dentro del circuito europeo.

MU-KI-RA se presenta como una aventura musical ambientada en un entorno natural, con una historia que pone en primer plano valores como la tolerancia, la empatía y la convivencia. La propuesta combina personajes entrañables con un universo visual cuidadosamente desarrollado, elementos que buscan conectar con el público infantil y familiar.

La participación en el Festival de Locarno supone un importante escaparate para la producción, ya que el evento reúne cada año a distribuidores, programadores, productores y profesionales de la industria cinematográfica de distintos mercados internacionales. La presencia de la película en la sección dedicada a audiencias infantiles amplía sus posibilidades de circulación y visibilidad fuera de Colombia.

Una coproducción que impulsa la animación colombiana

El largometraje cuenta con un guion escrito por Estefanía Piñeres Duque y Maria Barro Guntin, mientras que la producción estuvo a cargo de Alejandro Zapata, Estefanía Piñeres Duque y Chelo Loureiro. La banda sonora original fue desarrollada por Nani García, Juan Pablo Vega, ganador de un Latin Grammy, y Larry Ararat.

La película es el resultado de una coproducción entre Colombia y España, un modelo de colaboración que ha permitido fortalecer proyectos cinematográficos con vocación internacional y facilitar su presencia en festivales especializados.

Además de su propuesta artística, MU-KI-RA destaca por su relevancia dentro de la historia reciente del cine colombiano. La producción forma parte del reducido grupo de películas de animación desarrolladas específicamente para el público infantil, un segmento que aún representa un desafío para la industria audiovisual del país debido a los altos costos y tiempos de producción que exige este tipo de proyectos.

La selección para el Festival de Locarno también refleja el creciente reconocimiento que reciben las producciones latinoamericanas dentro de los principales festivales internacionales, especialmente aquellas que apuestan por propuestas originales y contenidos dirigidos a nuevas audiencias.

Antes de su estreno internacional, el largometraje ya había obtenido reconocimiento en importantes espacios dedicados a la animación. Entre los apoyos y distinciones recibidos durante su desarrollo, MU-KI-RA fue seleccionada por Annecy para participar en el Showcase del Animation Day del Marché du Film de Cannes 2024, una plataforma destinada a destacar proyectos con potencial de proyección internacional y facilitar encuentros con inversionistas, distribuidores y socios estratégicos del sector audiovisual.

La presencia en este tipo de mercados especializados representa un impulso para la expansión comercial de la película y evidencia el interés que despierta la animación producida en América Latina dentro de la industria global.

Con su llegada al Festival de Locarno, MU-KI-RA inicia una nueva etapa en su recorrido internacional, llevando una historia centrada en la naturaleza, la música y los valores de la convivencia a una de las vitrinas cinematográficas más relevantes del mundo. La producción busca ampliar el alcance de la animación colombiana y consolidar nuevas oportunidades para futuras coproducciones y proyectos dirigidos al público infantil.