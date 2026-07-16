San Miguel Comparte impulsa una alianza entre gastronomía y responsabilidad social para combatir la inseguridad alimentaria en Guanajuato

San Miguel de Allende, Guanajuato.— El Banco de Alimentos San Miguel de Allende (BASMA) presentó oficialmente “San Miguel Comparte”, una iniciativa orientada a fortalecer la participación de restaurantes, hoteles, empresarios, residentes y visitantes en acciones destinadas a reducir la inseguridad alimentaria que afecta a comunidades rurales del municipio.

La propuesta surge en uno de los destinos turísticos y gastronómicos más reconocidos de México, con el objetivo de vincular el éxito de la industria de la hospitalidad con un compromiso social más amplio. A través del Distintivo BASMA “San Miguel Comparte”, la organización reconocerá a establecimientos que integren la responsabilidad social como parte fundamental de sus operaciones y contribuyan activamente a la donación de alimentos.

La iniciativa busca aumentar el número de benefactores y donantes que colaboran con el Banco de Alimentos, una institución que actualmente atiende a cientos de personas cada mes mediante el rescate de productos alimenticios en buen estado que, de otra manera, podrían terminar como desperdicio.

De acuerdo con estimaciones de organizaciones sociales y mediciones alineadas con indicadores nacionales, más del 30% de la población que habita en comunidades rurales cercanas enfrenta algún nivel de inseguridad alimentaria. Esta situación afecta a miles de familias que no cuentan con acceso regular a alimentos nutritivos, lo que ha convertido el trabajo de BASMA en un elemento relevante dentro de la red de apoyo social del municipio.

Además de atender necesidades alimentarias inmediatas, la organización ha enfocado sus esfuerzos en reducir el desperdicio de alimentos y promover una mayor conciencia sobre el aprovechamiento responsable de los recursos disponibles. Bajo esta visión, el nuevo distintivo busca involucrar al sector gastronómico como un actor clave para generar cambios sostenibles.

La campaña reconoce a restaurantes que destacan no solo por la calidad de su oferta culinaria, sino también por su compromiso con la comunidad. Los establecimientos participantes forman parte de una red de colaboración que promueve la recuperación y donación de alimentos, así como la construcción de una cultura de solidaridad en beneficio de los sectores más vulnerables.

“El distintivo representa mucho más que un reconocimiento; es un llamado a la acción para toda la industria gastronómica”, señalan los organizadores de la iniciativa. “Hoy, los restaurantes tienen la capacidad de ser agentes de cambio, de transformar excedentes en oportunidades y de contribuir directamente a mejorar la calidad de vida de cientos de familias en San Miguel de Allende ”, dijo Carlos González, presidente de BASMA.

Según la organización, los beneficios de este modelo de colaboración abarcan distintos niveles de impacto social y económico. Entre ellos destacan la reducción significativa del desperdicio de alimentos en el sector restaurantero, la mejora de la nutrición en comunidades vulnerables, especialmente en zonas rurales, el fortalecimiento de una cultura de responsabilidad social empresarial y la creación de vínculos entre productores, comerciantes, empresas y consumidores.

La iniciativa también busca posicionar a San Miguel de Allende como un referente nacional en materia de conciencia social dentro de la industria gastronómica. Para BASMA, la participación coordinada de diversos actores permitirá consolidar un modelo de desarrollo en el que el crecimiento económico y la atención a las necesidades sociales avancen de manera conjunta.

“San Miguel Comparte” se presenta como una invitación abierta a restaurantes, hoteles y empresas para sumarse a una visión donde el reconocimiento no se limita a la excelencia gastronómica, sino también al impacto positivo generado en la comunidad.

“Con la labor de BASMA y la colaboración de todos, se tiene el objetivo de convetir a San Miguel de Allende en la primera capital gastronómica con conciencia de México”, aseguró Rodolfo Mercado, director de relaciones públicas del Banco de Alimentos San Miguel de Allende.

La iniciativa refleja una tendencia creciente en la que las organizaciones sociales y el sector privado buscan construir alianzas para enfrentar desafíos comunitarios. En una ciudad reconocida por su riqueza cultural y culinaria, el proyecto plantea que la gastronomía también puede convertirse en una herramienta de transformación social.

Con esta estrategia, BASMA espera ampliar el alcance de sus programas y fortalecer una red de apoyo que permita responder de manera más efectiva a las necesidades alimentarias de las comunidades rurales, promoviendo al mismo tiempo una cultura de solidaridad y aprovechamiento responsable de los recursos.

En una ciudad donde cada platillo cuenta una historia, la campaña busca demostrar que la gastronomía también puede ser un vehículo para impulsar el bienestar colectivo y generar un impacto positivo duradero en la comunidad. A través de la colaboración entre ciudadanos, empresas y organizaciones sociales, “San Miguel Comparte” aspira a convertir la solidaridad en un ingrediente esencial del desarrollo local.