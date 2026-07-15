UNIDOS POR VENEZUELA reunirá a grandes figuras de la música en un concierto benéfico para apoyar la reconstrucción tras los terremotos

MIAMI — Un amplio grupo de artistas, organizaciones del sector del entretenimiento y empresas de medios se ha unido para lanzar “UNIDOS POR VENEZUELA”, una iniciativa humanitaria destinada a recaudar fondos y generar apoyo internacional para las comunidades venezolanas afectadas por los devastadores terremotos que recientemente impactaron al país.

La iniciativa surge en un momento en que miles de familias continúan enfrentando las consecuencias de una de las crisis humanitarias más significativas de los últimos años. Según los organizadores, el objetivo es movilizar a comunidades de todo el mundo para acompañar a Venezuela durante el largo proceso de recuperación y reconstrucción.

El proyecto está liderado por CMN, Maestro Cares Foundation, TelevisaUnivision y PIMIENTO Entertainment, con el respaldo de iHeartRadio, Spotify, CreativeLink, EB Public Relations y Arco Entertainment. Como parte central de la campaña, se realizará un concierto benéfico y teletón internacional el próximo 16 de agosto de 2026 en el Kaseya Center de Miami, Florida.

El evento comenzará a las 6:00 p.m. (hora del Este) y será transmitido en vivo para millones de espectadores a través de diferentes plataformas y medios de comunicación. Los boletos estarán disponibles a partir del 17 de julio a las 10:00 a.m. (hora del Este).

Artistas de primer nivel se suman a la causa

La convocatoria ya cuenta con la participación de algunas de las figuras más reconocidas de la música latina. Entre los artistas confirmados se encuentran Marc Anthony, Ricardo Montaner, Feid, Jay Wheeler, Elena Rose, Silvestre Dangond, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón, Lasso, San Luis, Piso 21, Alleh y Zhamira Zambrano. También figura el comunicador Enrique Santos entre los primeros nombres vinculados a la iniciativa.

Los organizadores señalaron que en las próximas semanas se anunciarán nuevos participantes, incluyendo artistas, atletas, actores, líderes comunitarios y otras personalidades influyentes del mundo hispano que respaldarán los esfuerzos de recaudación y sensibilización.

La participación de estas figuras busca ampliar el alcance internacional de la campaña y fortalecer los recursos destinados a la atención de las comunidades afectadas por la emergencia.

Un evento global para recaudar fondos y mantener la atención sobre la recuperación

Durante la transmisión en vivo, el público tendrá la oportunidad de realizar donaciones mediante códigos QR, mensajes de texto, plataformas digitales, aportes corporativos y campañas de contribución equivalente. Los organizadores esperan que estas herramientas permitan movilizar recursos desde diferentes países y sectores.

Además de las presentaciones musicales, la producción incluirá reportajes especiales sobre las labores de rescate y asistencia humanitaria, así como testimonios de sobrevivientes y relatos que documentarán el proceso de recuperación de las comunidades afectadas. El objetivo es mostrar tanto la magnitud del impacto de los terremotos como la capacidad de resiliencia y solidaridad de la población venezolana.

La programación también buscará destacar el trabajo realizado por organizaciones humanitarias en el terreno y recordar la importancia de mantener el apoyo internacional más allá de la fase inicial de emergencia.

Fondos administrados por organizaciones humanitarias internacionales

Los recursos obtenidos a través del concierto benéfico y el teletón serán administrados por reconocidas organizaciones humanitarias internacionales. Según los promotores de la iniciativa, estos fondos estarán destinados a responder a las necesidades que surjan durante las distintas etapas de recuperación y reconstrucción.

Los organizadores subrayan que los desafíos derivados de una catástrofe de esta magnitud evolucionan con el tiempo, por lo que será necesario mantener una respuesta sostenida y adaptable a las circunstancias cambiantes de las familias afectadas.

“La reconstrucción comienza cuando el mundo decide no olvidar.”

Ese mensaje resume el enfoque de la iniciativa, que busca mantener la atención pública y el respaldo internacional durante un proceso que podría extenderse durante años.

“La recuperación después de la devastación de esta magnitud no ocurre de un día para otro. Es un proceso que se desarrolla por etapas y cuyas necesidades cambian con el paso del tiempo. Lo que hoy requiere una familia para sobrevivir será diferente de lo que necesitará dentro de unas semanas, unos meses o incluso varios años. Por ello, la solidaridad también debe evolucionar y mantenerse presente mucho después de que la emergencia deje de ocupar los titulares.”

Con el respaldo de importantes organizaciones del sector del entretenimiento, medios de comunicación y artistas de reconocimiento internacional, “UNIDOS POR VENEZUELA” aspira a convertirse en una de las mayores iniciativas de apoyo humanitario para la recuperación del país, combinando solidaridad, visibilidad global y recaudación de fondos para contribuir a la reconstrucción de las comunidades afectadas.