Samsung expande la comunicación por satélite en smartphones Galaxy a escala global

Caracas — La multinacional tecnológica Samsung Electronics anunció la expansión global de las capacidades de comunicación por satélite en sus smartphones Galaxy seleccionados, incluida la nueva serie Galaxy S26, como parte de su estrategia para fortalecer la conectividad móvil en entornos donde las redes terrestres tradicionales no están disponibles.

El anuncio, realizado desde Santiago de Chile, confirma que la empresa está ampliando su red de alianzas con los principales operadores de telecomunicaciones en Norteamérica, Europa y Japón, en un movimiento que busca consolidar el papel de la conectividad satelital como un componente esencial de la infraestructura digital moderna, especialmente en la era de la inteligencia artificial.

La iniciativa responde a la creciente necesidad de garantizar comunicaciones confiables en situaciones críticas, como emergencias o en zonas remotas, donde la cobertura celular convencional es limitada o inexistente.

«Samsung tiene un rico legado en tecnologías de comunicación inalámbrica y nos esforzamos por estar a la vanguardia de la innovación en este espacio a través de la colaboración abierta con socios globales», dijo Won-Joon Choi, Presidente, Director de Operaciones (COO) y Director de la Oficina de I+D de Mobile eXperience (MX) Business en Samsung Electronics. «A medida que la conectividad por satélite se convierte en una parte importante del panorama móvil, estamos comprometidos a garantizar que los usuarios de Galaxy tengan un acceso confiable a la comunicación, especialmente cuando más lo necesitan».

Conectividad crítica como parte del ecosistema digital

La empresa señaló que, a medida que la inteligencia artificial se integra en la vida cotidiana y en los servicios móviles, la necesidad de una conectividad constante se vuelve fundamental. En este contexto, la comunicación satelital emerge como una herramienta clave para asegurar el acceso a servicios esenciales.

Desde 2025, Samsung ya ha incorporado esta tecnología en modelos insignia seleccionados y en dispositivos de la serie Galaxy A. La compañía también continúa ampliando el número de dispositivos compatibles, al tiempo que fortalece la infraestructura que respalda estas funciones.

Según la empresa, estas capacidades permitirán a los usuarios acceder a servicios de mensajería y transmisión de datos por satélite, además de funciones de emergencia, incluso en zonas sin cobertura celular.

La implementación se realizará de forma progresiva, dependiendo de la disponibilidad de redes regionales y los requisitos regulatorios de cada mercado.

Alianzas estratégicas impulsan el despliegue

En Estados Unidos, Samsung ha trabajado con operadores como T-Mobile y Verizon para habilitar servicios de emergencia, texto y datos mediante conectividad satelital en dispositivos Galaxy lanzados después de la serie Galaxy S21.

Estas capacidades incluyen soporte para servicios de emergencia T911 y funciones eSOS, que permiten a los usuarios comunicarse en situaciones críticas cuando no hay señal celular.

En Europa, la empresa ha establecido acuerdos con operadores como Virgin Media O2 y también colabora con Vodafone, mientras que pruebas adicionales comenzarán en España en conjunto con MasOrange.

En Japón, el despliegue también avanza mediante alianzas con operadores como KDDI, que ya ofrece servicios de texto y datos satelitales, así como sistemas de alerta temprana ante terremotos y tsunamis en dispositivos Galaxy compatibles.

Además, Samsung confirmó que trabaja con operadores japoneses adicionales, incluidos SoftBank, docomo y Rakuten Mobile, para ampliar la disponibilidad de estas funciones a partir de 2026.

Implicaciones para el mercado y el futuro de la movilidad

El avance de la comunicación satelital en smartphones representa un cambio significativo en el sector de las telecomunicaciones, al permitir que los dispositivos móviles operen de forma más independiente de las redes terrestres.

Para Samsung, esta expansión forma parte de su estrategia de posicionamiento en el segmento premium y de innovación tecnológica, en un contexto en el que los fabricantes buscan diferenciarse mediante nuevas capacidades de conectividad.

El desarrollo también podría tener implicaciones importantes para mercados emergentes, donde las limitaciones de infraestructura siguen siendo un obstáculo para la conectividad universal.

La compañía indicó que continuará colaborando con operadores y proveedores satelitales para ampliar el soporte a más dispositivos Galaxy y a otras categorías de productos dentro de su ecosistema.

Con esta iniciativa, Samsung busca consolidar la comunicación satelital como una función estándar en los smartphones del futuro, en línea con la evolución de la conectividad global y el crecimiento de los servicios digitales basados en inteligencia artificial.