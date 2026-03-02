Diputados de UNT promueven Ley de Amnistía como mecanismo de reconciliación y retorno de exiliados

El partido político Un Nuevo Tiempo (UNT) defendió el alcance de la recientemente aprobada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática como una herramienta orientada a la reconciliación nacional, el reencuentro familiar y el eventual retorno de venezolanos en el exilio, durante un conversatorio realizado en el estado La Guaira con participación de dirigentes, militantes y representantes de la sociedad civil.

En el encuentro, el diputado Stalin González, jefe del Grupo Parlamentario Libertad, afirmó que el objetivo central de la normativa trasciende el ámbito jurídico y busca atender las consecuencias sociales derivadas de la conflictividad política de los últimos años.

“Esta ley apunta al encuentro de los venezolanos, empezando por las víctimas que están presas, aquellos sometidos a regímenes de presentación periódica, prohibición de salida del país o de las ciudades, y limitaciones para ejercer vida política”, detalló.

El parlamentario recordó que, tras el anuncio de la ley por parte de la Asamblea Nacional, familiares de detenidos acudieron a centros de reclusión con la expectativa de posibles liberaciones, lo que, a su juicio, evidencia la dimensión social de la medida.

Asimismo, destacó que uno de los aspectos relevantes incorporados durante la discusión legislativa fue la inclusión de beneficiarios que actualmente se encuentran fuera del país. Según explicó, estas personas podrán acogerse a la ley mediante representación legal ante tribunales venezolanos.

“Queremos que esta ley sea el pasaporte de regreso para todos esos compañeros y amigos que tuvieron que salir del país por persecución política”, afirmó.

No obstante, González reconoció limitaciones en el alcance de la normativa, aunque sostuvo que constituye un avance dentro del contexto actual. Señaló que la ley “no logra todo lo que quisiéramos”, pero representa “una puerta abierta hacia la libertad y la revisión de casos no amparados directamente”, contribuyendo a un proceso de reconciliación nacional.

UNT subraya dimensión humana y proceso institucional

Por su parte, la diputada Anais Plaza, integrante de la Comisión Especial para la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, enfatizó que el enfoque principal de la legislación está centrado en las familias afectadas.

“Los diputados hemos sido ferozmente atacados por una opinión pública que, a mi juicio, no se pone en los zapatos de las familias de los presos políticos que hoy esperan a las afueras de las cárceles”, señaló.

Añadió que la función de los representantes públicos debe responder a las necesidades sociales. “La política está verdaderamente hecha para reivindicar las necesidades de la gente. Si no somos capaces de entender el dolor de la gente en la calle, entonces nuestra posición en el Parlamento no tiene sentido”.

Plaza también defendió el rol del Parlamento en el contexto político actual y el significado de la aprobación de esta normativa. “Como buena militante pienso que las victorias no son necesariamente medidas en votos. Es verdad que fuimos a un proceso electoral muy complicado, pero hoy estamos ahí representando a la mayoría del país que quiere ser escuchada”.

La diputada calificó la ley como “profundamente humana más que política”, orientada a atender la situación de familiares que esperan la liberación de detenidos por motivos políticos.

En el ámbito institucional, el grupo parlamentario reiteró su intención de promover cambios en el marco legal vigente. “No somos mayoría en la Asamblea, pero eso no nos va a limitar para decir lo que la gente quiere”, afirmó.

Plaza subrayó que el proceso de reformas requerirá tiempo y un fortalecimiento progresivo de las instituciones. “El camino siempre es la reinstitucionalización, el fortalecimiento de nuestras instituciones y con ello el voto. El sistema judicial, electoral y demás debe ir un paso a la vez. Los más de 20 años de destrucción no se van a solucionar con una sola ley, pero confíen en quienes estamos en la Asamblea Nacional: vamos a hacer lo necesario”.

En ese contexto, señaló que el objetivo final implica un proceso sostenido. La reconciliación, añadió, “no es necesariamente el destino al que queremos llegar, sino un camino continuo que requiere el compromiso de cada venezolano”.

Partido defiende participación institucional

Durante el evento, el presidente de UNT, César Alonso, destacó la decisión de la organización de mantener su participación dentro de las instituciones del Estado.

“Nosotros reivindicamos la política y entendimos que los espacios no se deben entregar. El tiempo nos ha dado la razón. Hoy, en la Asamblea Nacional, estamos elaborando las leyes que van a encaminar el país durante este proceso de estabilización hacia la reconstrucción y la reconciliación”.

Alonso también reflexionó sobre la representación parlamentaria actual del partido y su impacto en el escenario político nacional.

“¿Qué hubiese pasado si el pasado 25 de mayo hubiésemos salido todos a votar con alegría y entusiasmo? ¿Si hubiésemos reivindicado la victoria del 28 de julio? No tendríamos hoy solo 12 diputados representándonos a millones de venezolanos, sino una amplia mayoría para avanzar hacia el cambio y el bienestar de nuestra gente”.

El dirigente agregó que los acontecimientos políticos del 3 de enero marcaron un punto de inflexión en el panorama institucional venezolano.

El conversatorio contó con la participación de la estructura regional del partido, incluyendo secretarios generales, responsables de organización, representantes sectoriales, invitados y militantes, en un espacio orientado a explicar el alcance de la Ley de Amnistía y su potencial impacto en el proceso político y social del país.

La normativa forma parte de las iniciativas legislativas impulsadas por sectores de la oposición que buscan incidir en el proceso de estabilización institucional y reconciliación nacional en Venezuela.