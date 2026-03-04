Rosales llama a la unidad política y a la recuperación económica de Venezuela

Maracaibo. La necesidad de unidad política para impulsar la recuperación económica y democrática de Venezuela centró el discurso de Manuel Rosales durante el acto central por el vigésimo aniversario del partido Un Nuevo Tiempo, celebrado el 3 de marzo en su sede regional en Maracaibo.

En un evento que reunió a dirigentes y militantes de la organización, el líder político zuliano presentó un balance de casi tres décadas de confrontación política en el país y planteó que Venezuela atraviesa una etapa que podría abrir paso a la estabilización institucional y económica. El encuentro sirvió también para delinear una agenda que, según explicó, combina transición democrática, recuperación productiva y reformas legales orientadas a reactivar la inversión.

Rosales sostuvo que el país enfrenta una coyuntura decisiva tras años de crisis política y económica, por lo que insistió en la necesidad de construir consensos. “El pueblo reclama unidad para lograr el cambio y recuperar a Venezuela”, afirmó durante su intervención.

El dirigente subrayó que, tras 27 años de lucha política por un cambio en el país, Venezuela se encuentra en una fase que debería conducir a la estabilización económica y política. Según indicó, este proceso debe desembocar posteriormente en una transición democrática con elecciones libres.

En ese sentido recordó que el objetivo es que se realicen comicios “donde participen todos los venezolanos, incluyendo quienes están fuera del país”, recordó. Durante el acto, también expresó ante los asistentes: “Que gane el que Venezuela quiera, y que en el Zulia gane quien el Zulia quiera”.

Para Rosales, la unidad política responde a una demanda social amplia que incluye tanto a quienes permanecen en el país como a la diáspora venezolana. El dirigente sostuvo que el pueblo exige unidad “para alcanzar los objetivos nacionales y dejar atrás años de sufrimiento, tanto de quienes permanecen en el país como de quienes han emigrado”.

Reconocimiento al trabajo político y debate legislativo

Durante su intervención, Rosales también reconoció el trabajo de los diputados de la Asamblea Nacional, así como de legisladores regionales y concejales vinculados a su organización. Según afirmó, ejercer la política en Venezuela durante las últimas décadas ha implicado retos significativos, pero también la necesidad de mantener una línea democrática.

En ese contexto, destacó que el trabajo político requiere perseverancia frente a las dificultades institucionales y sociales del país. Al referirse a ese escenario, afirmó que «hacer política nacional navega entre la angustia y la convicción», dijo.

El dirigente también abordó algunos de los debates legislativos recientes que han marcado la agenda política venezolana. Entre ellos mencionó la aprobación de la Ley de Amnistía, una iniciativa que, según señaló, se impulsa desde hace varios años.

El exgobernador resaltó la aprobación de esa normativa, señalando que se trata de una lucha que, sostuvo, “se impulsa desde 2015 y que permitió la liberación de cientos de presos políticos y su reencuentro con sus familias”, dijo. La discusión de esta legislación ha sido uno de los temas recurrentes en el debate político nacional durante los últimos años.

Petróleo, inversión y recuperación económica

En materia económica, Rosales destacó el papel que podría jugar la industria petrolera en una eventual recuperación del país. En particular, se refirió a la nueva Ley de Hidrocarburos como un instrumento clave para reactivar el sector energético y dinamizar la economía.

De acuerdo con su planteamiento, la legislación permitiría impulsar la producción petrolera, generar empleo y estimular la actividad comercial e industrial.

En ese contexto afirmó que «La inversión privada nacional e internacional, así como el respeto a la propiedad privada, es fundamental para impulsar el desarrollo y la prosperidad», aseguró.

Para el dirigente, la participación de capital privado, tanto nacional como extranjero, sería uno de los factores determinantes para recuperar la capacidad productiva del país y mejorar las condiciones económicas de la población.

Impacto de las expropiaciones y perspectiva regional

El líder político también dedicó parte de su discurso a recordar el impacto económico que tuvieron las expropiaciones en la Costa Oriental del Lago, una zona históricamente vinculada a la actividad petrolera y de servicios en el estado Zulia.

Según detalló, entre 2007 y 2010 fueron confiscadas más de 1.200 embarcaciones y 180 edificaciones en esa región, lo que a su juicio marcó el inicio de una profunda crisis económica local.

Rosales señaló que la recuperación productiva de esa zona podría convertirse en un motor para la transformación económica del país. Vaticina que desde allí comenzará nuevamente el empuje productivo que contribuirá a la transformación del país.

Finalmente, insistió en la necesidad de revisar o derogar ciertos instrumentos legales que, según su criterio, han sido utilizados para restringir derechos ciudadanos y limitar el desarrollo institucional del país.

El acto por el aniversario de Un Nuevo Tiempo, organización política fundada en 1999 y con fuerte presencia en el estado Zulia, sirvió así como plataforma para reiterar un llamado a la unidad política y para presentar propuestas orientadas a la reconstrucción económica y democrática de Venezuela.