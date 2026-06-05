Grupo Mimesa impulsa la panadería venezolana con el lanzamiento de la nueva Margarina Sin Sal Tresco

Caracas.– Grupo Mimesa anunció el lanzamiento de la nueva Margarina Sin Sal Tresco, una propuesta orientada a fortalecer el sector panadero y pastelero venezolano mediante un producto desarrollado con estándares técnicos de alto desempeño y adaptado a las necesidades reales de producción del mercado nacional.

La iniciativa busca consolidar la presencia de Tresco dentro de un sector considerado clave para la economía cotidiana del país. En Venezuela, las panaderías forman parte de la dinámica diaria de miles de familias y representan, además, una importante fuente de empleo y emprendimiento en comunidades urbanas y rurales.

Con este lanzamiento, la empresa apunta a respaldar el trabajo de panaderos y pasteleros, quienes enfrentan jornadas de producción intensivas para abastecer el consumo diario de productos horneados y de repostería.

“La panadería forma parte de la cultura del venezolano, es algo muy nuestro, hay una en cada esquina. Acompañar al panadero y al pastelero es, para nosotros, una forma de honrar el arte de alimentar a un país. Tresco evoluciona para convertirse en un garante de calidad que custodia el talento de nuestros artesanos y el legado alimentario nacional», señala Henry Gómez, gerente de Mercadeo de Grupo Mimesa.

La compañía destacó que la nueva Margarina Sin Sal Tresco fue desarrollada para responder tanto a exigencias técnicas de producción como a criterios de versatilidad en distintas aplicaciones de panadería y pastelería. Según la empresa, el producto busca ofrecer estabilidad en las preparaciones, mejor manejo de masas y una textura adecuada para productos dulces y salados.

Innovación enfocada en la producción nacional

Grupo Mimesa indicó que el producto es fabricado en Venezuela bajo estándares de “calidad Vatel”, una característica que la empresa asocia con procesos de excelencia y consistencia en cada lote de producción.

La marca señaló que el desarrollo de esta nueva fórmula se enfocó en mejorar el desempeño técnico dentro de los procesos productivos del sector panadero, uno de los segmentos que mantiene alta demanda dentro de la industria alimentaria nacional.

La validación técnica del producto estuvo a cargo del chef Darwin Sulbarán, embajador de la marca, quien realizó pruebas en distintas aplicaciones de panadería y repostería antes del lanzamiento oficial.

«Tresco es, hoy por hoy, la mejor margarina del mercado. Su formulación con mayor porcentaje de grasa y homogeneización superior nos otorga una maleabilidad del 80%», explica Sulbarán.

El especialista resaltó que una de las principales ventajas del producto es su capacidad hidrófuga, una característica que favorece la integración de ingredientes y contribuye a obtener masas más elásticas y uniformes.

Según Sulbarán, esta cualidad también mejora el comportamiento del producto en preparaciones de repostería de mayor complejidad técnica.

«En bizcochos, cremas y panes dulces, aporta una esponjosidad que mejora notablemente el producto final».

La empresa considera que este tipo de innovación puede contribuir a elevar la competitividad de pequeños y medianos negocios del sector alimentario, especialmente en un contexto donde la optimización de costos y el aprovechamiento eficiente de materias primas se han convertido en factores determinantes para la sostenibilidad operativa.

Presentaciones adaptadas a distintos modelos de negocio

Como parte de su estrategia comercial, Grupo Mimesa informó que la nueva Margarina Sin Sal Tresco estará disponible en presentaciones de 5 y 10 kilogramos, formatos diseñados para atender tanto a emprendedores como a operaciones industriales de mayor escala.

La presentación de 5 kilogramos está orientada a negocios en crecimiento y panaderías de menor capacidad de producción, mientras que el formato de 10 kilogramos busca responder a las necesidades de fabricantes y empresas con altos volúmenes de procesamiento.

La compañía explicó que esta segmentación busca facilitar la planificación de compras, reducir mermas y mejorar la estabilidad de costos dentro de las operaciones productivas.

Con este lanzamiento, Grupo Mimesa refuerza su apuesta por el mercado venezolano de panadería y pastelería, un sector que mantiene relevancia dentro de la actividad económica nacional y que continúa evolucionando en medio de nuevos retos de producción y consumo.