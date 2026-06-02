NVIDIA y Microsoft presentan RTX Spark para impulsar una nueva generación de computadoras con inteligencia artificial

NVIDIA y Microsoft anunciaron el lanzamiento de NVIDIA RTX Spark, una nueva plataforma de computación desarrollada para llevar agentes de inteligencia artificial directamente a las computadoras personales con Windows. La iniciativa representa una nueva etapa para la informática personal, integrando capacidades avanzadas de inteligencia artificial, gráficos RTX y procesamiento local en equipos ultradelgados y de alto rendimiento.

El anuncio fue realizado en Chile y forma parte de una alianza estratégica entre ambas compañías para impulsar dispositivos enfocados en inteligencia artificial, videojuegos y creación de contenido. RTX Spark incorpora una unidad gráfica NVIDIA Blackwell RTX con 6.144 núcleos CUDA y núcleos Tensor de quinta generación, conectada mediante tecnología NVIDIA NVLink-C2C a una unidad central NVIDIA Grace de 20 núcleos.

“La PC se está reinventando”, afirmó Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de NVIDIA. “Durante cuarenta años, abrías aplicaciones. Hacías clic. Escribías. Con RTX Spark y Microsoft Windows, tú pides, y el PC hace el trabajo. RTX Spark reúne todo lo que NVIDIA ha creado —CUDA, RTX, nuestra plataforma de IA— en un único superchip. Agentes locales. Modelos de vanguardia. Flujos de trabajo creativos. Juegos RTX. Todo en un portátil. Este es el nuevo PC. El ordenador personal con IA”.

MediaTek participó en el diseño personalizado de la unidad central basada en arquitectura Arm, aportando eficiencia energética y conectividad. Según NVIDIA, RTX Spark ofrecerá hasta un petaflop de potencia para inteligencia artificial y hasta 128 GB de memoria unificada para ejecutar agentes inteligentes directamente en el dispositivo.

Seguridad y agentes inteligentes integrados en Windows

Uno de los principales objetivos del proyecto es permitir que los usuarios ejecuten agentes de inteligencia artificial de manera privada y segura en sus computadoras personales. NVIDIA y Microsoft explicaron que la plataforma utilizará nuevas funciones de seguridad de Windows junto con NVIDIA OpenShell para controlar las capacidades de los agentes y proteger la información de los usuarios.

La iniciativa ya está siendo respaldada por desarrolladores de herramientas de inteligencia artificial como OpenClaw y Hermes Agent.

“Somos firmes defensores de la implementación segura de agentes como OpenClaw en el ecosistema de Windows”, afirmó Vincent Koc, arquitecto principal de la Fundación OpenClaw. “La ejecución de soluciones como OpenShell y los primitivos de seguridad de Microsoft en RTX Spark permitirá a los usuarios aprovechar una pila totalmente integrada para agentes privados y personales que se ejecutan en el dispositivo”.

Por su parte, Nous Research señaló que el procesamiento local será cada vez más importante para los futuros asistentes de inteligencia artificial.

“En Nous, prevemos que las tareas se ejecutarán cada vez más en el propio dispositivo a medida que los agentes personales, como nuestro Hermes Agent, sean más capaces y estén más extendidos”, afirmó Dillon Rolnick, director ejecutivo de Nous Research. “RTX Spark y NVIDIA OpenShell ofrecen a los usuarios de Hermes un entorno potente y seguro para que los agentes se ejecuten y trabajen junto a ti. Te darás cuenta que estás comprando un asistente super completo, no una portátil tradicional”.

Microsoft también destacó el potencial de la plataforma para expandir la inteligencia artificial dentro del ecosistema Windows.

“Nuestro objetivo es llevar la inteligencia sin límites a todos los hogares y a cada escritorio con Windows”, afirmó Satya Nadella, presidente y director ejecutivo de Microsoft. “RTX Spark supone un verdadero avance hacia esa visión”.

Creación de contenido y videojuegos impulsados por RTX

RTX Spark también estará enfocado en creadores de contenido y jugadores. NVIDIA aseguró que el sistema permitirá editar video en resolución 12K, renderizar escenas tridimensionales de gran tamaño y ejecutar modelos de lenguaje avanzados directamente desde equipos portátiles.

Más de 100 desarrolladores y compañías tecnológicas ya trabajan con la nueva plataforma, entre ellas Adobe, Blackmagic Design y OTOY.

“Blackmagic Design y NVIDIA llevan muchos años impulsando la producción de vídeo”, afirmó Grant Petty, director ejecutivo de Blackmagic Design. “Las laptops RTX Spark, ligeros y portátiles, con una fantástica autonomía de batería, van a ayudar a nuestros clientes a dar el siguiente salto en la producción sobre la marcha”.

Adobe también anunció nuevas optimizaciones para Premiere y Photoshop.

“Los mejores trabajos creativos del mundo se realizan con las herramientas de Adobe, desde Adobe Firefly hasta Photoshop y Premiere, y la ampliación de nuestra colaboración con NVIDIA y Microsoft hará que esas experiencias sean más rápidas y potentes que nunca”, afirmó Shantanu Narayen, presidente y director ejecutivo de Adobe. “Juntos, estamos creando experiencias creativas nativas de IA para RTX Spark que ofrecen el rendimiento, la inteligencia y la capacidad de respuesta que las personas necesitan para crear al ritmo de su ambición”.

Fabricantes preparan nuevos dispositivos RTX Spark

Diversos fabricantes de hardware ya trabajan en nuevos equipos basados en RTX Spark, incluyendo ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI y Microsoft Surface.

Las computadoras portátiles tendrán diseños ultradelgados de entre 14 y 16 pulgadas, con pantallas OLED y tecnología NVIDIA G-SYNC. NVIDIA indicó que la plataforma también estará disponible en computadoras compactas orientadas a productividad, videojuegos y tareas de inteligencia artificial.

“La próxima generación de Pc´s debe ser potente, inteligente, portátil y tener un diseño atractivo”, afirmó Jonney Shih, presidente de ASUS. “Con RTX Spark, ASUS cuenta con la plataforma necesaria para crear sistemas que marquen el futuro de la informática personal”.

“NVIDIA RTX Spark supone un avance emocionante para la informática nativa de IA”, afirmó Yuanqing Yang, presidente y director ejecutivo de Lenovo. “Nuestro extenso partnership con NVIDIA sigue convirtiendo la innovación revolucionaria en un impacto real. Gracias a la experiencia de Lenovo en ingeniería y diseño, su alcance global y su amplia gama de dispositivos de IA, estamos ofreciendo un nivel completamente nuevo de experiencias de IA a creadores, gamers y desarrolladores de IA de forma conjunta, proporcionando más opciones a los clientes para crear una IA más inteligente para todos”.

La alianza entre NVIDIA y Microsoft también contempla la integración de tecnologías de inteligencia artificial empresarial mediante NVIDIA DGX Station para Windows, ampliando el alcance de la arquitectura Blackwell hacia estaciones de trabajo avanzadas para desarrolladores y empresas.