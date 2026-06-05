Don by Havas México fortalece su liderazgo creativo con nuevos nombramientos regionales

La agencia Don by Havas México anunció la promoción de Daniel Díaz Arroyo y Diego Ángeles Ramírez como nuevos Executive Creative Directors, en una decisión que busca consolidar el crecimiento creativo y estratégico de la compañía dentro del mercado regional de publicidad y comunicaciones.

El movimiento forma parte de una etapa de fortalecimiento interno liderada por Papón Ricciarelli y ocurre semanas después de la incorporación de Rafael Quijano como VP & Chief Creative Officer para México y Argentina, una señal de la apuesta de la firma por robustecer su estructura directiva en ambos mercados.

Con estos nombramientos, Don by Havas apunta a reforzar una dupla creativa que ya venía desempeñando un papel relevante en la operación mexicana y que ha contribuido al posicionamiento de la agencia en distintos espacios de la industria publicitaria regional e internacional.

La compañía destacó que Díaz Arroyo y Ángeles Ramírez han participado en el desarrollo de campañas estratégicas para diversas marcas, además de formar parte del crecimiento creativo de la oficina en México durante los últimos años.

Ambos ejecutivos cuentan con una trayectoria reconocida dentro del sector publicitario y han obtenido distinciones en algunos de los festivales más importantes de la industria, entre ellos Cannes Lions, D&AD, One Show, Ojo de Iberoamérica, Círculo Creativo de México, El Diente, Effie México y Effie Latam.

En 2017, los creativos también representaron a México en la competencia Young Lions de Cannes Lions, luego de obtener la medalla de Oro en la categoría Film, uno de los reconocimientos más relevantes para jóvenes talentos del sector creativo.

La promoción de ambos directivos refleja una tendencia cada vez más marcada en la industria publicitaria latinoamericana, donde las agencias están apostando por talento interno con experiencia regional y visión estratégica para responder a un entorno de negocios más competitivo y orientado a resultados.

Sobre esta nueva etapa profesional, Diego Ángeles Ramírez destacó el valor personal y profesional que representa su crecimiento dentro de la organización.

“Llegué a Don siendo el primer creativo aquí en México, así que poder crecer junto con la agencia es una gran satisfacción y una linda responsabilidad”.

Por su parte, Daniel Diaz Arroyo subrayó el compromiso que implica asumir una posición de mayor liderazgo dentro del equipo creativo regional.

«Este nombramiento es la palmada en la espalda que confirma que vamos por buen camino y, al mismo tiempo, el compromiso de seguir mejorando”.

En el sector publicitario, Don by Havas ha venido consolidando una estrategia enfocada en fortalecer la integración entre creatividad, innovación y planificación estratégica, especialmente en mercados clave de América Latina como México y Argentina.

La reciente incorporación de Rafael Quijano a la estructura ejecutiva regional también forma parte de esa visión de crecimiento, en un contexto donde las agencias buscan adaptarse a nuevos hábitos de consumo, transformación digital y cambios en la comunicación de marcas.

Desde la dirección de la empresa, Georgie de Barba, Presidente de Don by Havas México, señaló que la combinación de nuevos liderazgos y experiencia regional permitirá acelerar la consolidación de la agencia en ambos países.

«La promoción de Daniel y Diego, sumada a la reciente incorporación de Rafael Quijano como VP & Chief Creative Officer para México y Argentina, y el liderazgo existente de Gabriel Huici y Sergio Paoletta, junto con los equipos que conforman ambos países, marca un nuevo capítulo para Don by Havas y refleja la consolidación de una estructura creativa de primer nivel en la región. La combinación de talento interno, liderazgo creativo y visión estratégica posiciona a la agencia para expandirnos y afianzarnos más en ambos mercados», dijo Georgie de Barba, Presidente de Don by Havas México.

Con esta reorganización, Don by Havas busca fortalecer su presencia regional y ampliar su capacidad creativa en un mercado publicitario que continúa evolucionando hacia modelos más integrados, digitales y orientados al desempeño de marca.