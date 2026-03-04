Estrenan documental “Flamingos: la vida después del meteorito” en el marco del Día Mundial de la Naturaleza

En el marco del Día Mundial de la Naturaleza, celebrado cada 3 de marzo para promover la protección de la flora y la fauna, la distribuidora Pimienta Films anunció el estreno del documental “Flamingos: la vida después del meteorito”, una producción que explora la supervivencia colectiva de una de las aves más emblemáticas del planeta.

La cinta, dirigida por el cineasta mexicano Lorenzo Hagerman, llegará a cines y al circuito cultural el próximo 26 de marzo, con una propuesta que combina ciencia, arte visual y narrativa poética para retratar el delicado ciclo de vida del flamenco caribeño.

El proyecto cinematográfico es el resultado de 700 días de filmación en el norte de la Península de Yucatán, región clave para la reproducción de esta especie. La obra busca alejarse de las convenciones tradicionales del documental de naturaleza, al integrar imágenes de gran escala con música original y una narración literaria que profundiza en la experiencia sensorial del espectador.

Según la información difundida por Pimienta Films, el documental “captura la supervivencia colectiva de uno de los animales más bellos y carismáticos de la tierra, transformando su historia en un espectáculo visual y sonoro que estremece a la audiencia.”

Una propuesta que combina ciencia, arte y narrativa

Uno de los elementos distintivos de la producción es su enfoque narrativo. La voz principal del documental está a cargo de la cantante y compositora mexicana Julieta Venegas, quien guía al espectador a través de la historia de estas aves.

El guion fue desarrollado por la micropoetisa española Ajo (María José Martín), reconocida por su estilo literario breve y directo. Su participación aporta una dimensión poética al relato, que combina datos científicos con reflexiones y momentos de humor.

La banda sonora original fue compuesta por el músico estadounidense Bryce Dessner, integrante de la banda de rock alternativo The National, cuyo trabajo musical busca reforzar la dimensión emocional y visual del proyecto.

La película revela gradualmente la vida íntima del flamenco caribeño, mostrando los procesos de convivencia, reproducción y supervivencia de la especie. El relato aborda temas de cooperación, fragilidad ambiental y resiliencia colectiva.

Colaboración científica internacional

El documental también destaca por su respaldo científico. La producción se desarrolló en estrecha colaboración con el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, una de las instituciones más reconocidas a nivel mundial en el estudio de las aves.

El film documenta de forma detallada el ciclo reproductivo del flamenco caribeño. Desde su migración hacia zonas de anidación, pasando por los complejos rituales de apareamiento, hasta el nacimiento y el primer vuelo de las crías, la obra ofrece una mirada integral a los desafíos que enfrenta la especie en su entorno natural.

A través de una combinación de fotografía de alta calidad, música y narración, el documental busca construir un lenguaje sensorial que permita al público comprender la complejidad de la vida en estas colonias de aves.

Un nuevo proyecto en la trayectoria de Lorenzo Hagerman

Con este estreno, Lorenzo Hagerman presenta su quinto documental, consolidando una carrera que combina dirección, fotografía y trabajo cinematográfico internacional.

Hagerman cuenta con más de 30 años de trayectoria en el ámbito audiovisual. Inició su carrera como fotoperiodista en la ex Yugoslavia en 1991 y posteriormente se consolidó como director de fotografía en la industria cinematográfica.

Entre sus trabajos anteriores como director se encuentran los documentales “H2Omx”, “Aquí sigo” y “Fifaliana”, este último centrado en misiones médicas en África.

Como cinefotógrafo también ha participado en proyectos reconocidos internacionalmente. Entre ellos destacan “Heli”, película galardonada en el festival Camerimage, “Which Way Home”, nominada al Premio Oscar, y “The Mountain”, dirigida por Rick Alverson.

Más recientemente, su trabajo se ha destacado en “Plaza Catedral”, producción que fue preseleccionada para los premios Oscar.

Su trayectoria incluye además colaboraciones con la reconocida directora de documentales Lucy Walker, lo que refuerza su reputación como uno de los cinematógrafos más experimentados en el ámbito del cine documental contemporáneo.

Estreno previsto para finales de marzo

El lanzamiento de “Flamingos: la vida después del meteorito” se realizará el 26 de marzo, fecha en la que la película llegará tanto a salas de cine como a espacios del circuito cultural.

La producción ha tenido un proceso de desarrollo prolongado, con nueve años de trabajo, lo que permitió capturar con detalle el comportamiento y los ciclos biológicos del flamenco caribeño.

La sinopsis oficial describe el proyecto como “una historia de amor, tragedia y resiliencia que renueva el género documental combinando una narración con toques de humor, introspección e imágenes espectaculares donde la voz de Julieta Venegas y la banda sonora de Bryce Dessner crean un escenario que propone una experiencia única.”

Con esta producción, Pimienta Films apuesta por una propuesta que combina divulgación científica y experiencia cinematográfica, en un momento en que el interés global por los contenidos ambientales continúa creciendo dentro de la industria audiovisual.