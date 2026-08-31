Daniela Sotillo es coronada Miss Distrito Capital 2026 y asegura su pase al Miss Venezuela

Daniela Sotillo fue coronada como Miss Distrito Capital 2026 durante la gala final celebrada el sábado 29 de agosto en el Gran Salón de Eventos Belankazar, ubicado en el Nivel C2 del Millenium Mall, en Caracas. El triunfo la convierte en la segunda candidata oficial confirmada para competir en la próxima edición del Miss Venezuela.

La elección se produjo después de varias semanas de preparación y evaluaciones realizadas por un panel de especialistas y expertos vinculados a la Organización Miss Distrito Capital. La competencia reunió a 10 aspirantes que buscaron obtener la representación de Distrito Capital en el certamen nacional.

Diez candidatas compitieron por la corona

La gala final estuvo estructurada en diferentes etapas de evaluación. Las 10 candidatas participaron en desfiles de apertura, traje de baño y traje de gala, en los que fueron valoradas por su desenvolvimiento y desempeño sobre el escenario.

Tras completar estas fases, el grupo fue reducido a cinco finalistas. Las seleccionadas participaron posteriormente en una ronda de preguntas que formó parte del proceso utilizado para determinar el resultado definitivo de la noche.

El espectáculo fue conducido por Yus Ramos y Andrea Molina, Miss Distrito Capital 2025, quienes estuvieron encargadas de presentar el desarrollo de la ceremonia ante los asistentes.

Juan Carlos Da Silva, Mister Venezuela Supranational 2026, también participó en el evento y debutó como animador durante la transmisión en vivo presentada por la Organización Miss Venezuela a través de su canal de YouTube.

Daniela Sotillo lideró el cuadro de honor

Además de obtener la corona de Miss Distrito Capital 2026, Daniela Sotillo recibió las bandas especiales de Mejor Cuerpo y Miss Elegancia, sumando dos reconocimientos adicionales durante la competencia.

Daniela Bastardo fue seleccionada como primera finalista y obtuvo también la banda de Miss Amistad. Luisa Fernanda Guzmán ocupó la posición de segunda finalista, además de recibir el reconocimiento de Mejor Sonrisa. Previamente había sido elegida como Miss Prensa.

Charlotte Stenstrom terminó como tercera finalista, mientras que Carmen Millán completó el cuadro de honor como cuarta finalista.

El resultado posiciona a Sotillo como representante de Distrito Capital en la siguiente etapa de su trayectoria dentro de los certámenes de belleza nacionales.

Una candidata con experiencia previa

El nombre completo de la ganadora es Jhosennys Daniela Sotillo Siso. Tiene 28 años, mide 1,74 metros y nació en San Félix, estado Bolívar.

Actualmente estudia Comunicación Social y también desarrolla actividades como modelo y maquilladora profesional. Su experiencia dentro de los concursos de belleza comenzó varios años antes de conseguir la corona de Distrito Capital.

En 2017 participó en Sambil Model Venezuela, donde obtuvo el puesto de segunda finalista. Posteriormente, en 2018, fue finalista de El Concurso by Osmel Sousa en la región Sur Oriental.

Su trayectoria previa le ha permitido acumular experiencia en pasarela, preparación escénica y competencias, aspectos que formarán parte de su preparación para asumir la representación de Distrito Capital en el Miss Venezuela.

La organización oficializó el título en Caracas

Miss Distrito Capital es un certamen dirigido y presidido por el empresario Radames Carneiro. Durante la gala, Carneiro estuvo acompañado por Andrea Molina para realizar la entrega oficial del título a Daniela Sotillo.

La coronación tuvo lugar frente a invitados especiales y representantes de medios de comunicación social. Asimismo, un notario público estuvo presente durante el proceso para velar por la transparencia de los resultados anunciados durante la ceremonia.

La celebración en el Millenium Mall marcó así el cierre del proceso de selección de la representante de Distrito Capital y el comienzo de una nueva etapa para Sotillo.

Daniela Sotillo inicia su camino hacia el Miss Venezuela

Con su elección, Daniela Sotillo pasa a integrar oficialmente el grupo de candidatas que competirán en la próxima edición del Miss Venezuela. Su incorporación como segunda representante confirmada comienza a definir el conjunto de aspirantes que buscarán avanzar en el reconocido certamen nacional.

La nueva Miss Distrito Capital afrontará ahora un período de preparación para asumir las exigencias de la competencia. Su experiencia previa, junto con los reconocimientos obtenidos durante la gala de coronación, acompañarán su camino como representante de Distrito Capital en la próxima edición del Miss Venezuela.