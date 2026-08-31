“Josefina” llega al Teatro Lara con una mirada contemporánea al legado de Miguel Hernández y Josefina Manresa

La producción teatral “Josefina”, escrita y dirigida por Oriol Pàmies y protagonizada por Natalia Zamora, llega al Teatro Lara con una propuesta escénica inspirada en la historia de Miguel Hernández y Josefina Manresa. Tras iniciar su recorrido en 2025, el montaje continúa su trayectoria con funciones previstas para los días 2 y 9 de septiembre a las 22:00 horas.

La obra combina monólogos, música, danza y poesía para abordar la memoria histórica española desde la perspectiva de Josefina Manresa, esposa del poeta Miguel Hernández y figura estrechamente vinculada a la conservación de su legado literario.

Una historia centrada en Josefina Manresa

El montaje sitúa a Josefina Manresa en el centro del relato y propone una aproximación contemporánea a su experiencia personal y a su relación con Miguel Hernández, una de las figuras relevantes de la literatura española del siglo XX.

A través de diferentes recursos escénicos, la producción establece un diálogo entre la actriz y el personaje. Esta combinación entre interpretación y memoria busca explorar una de las cuestiones centrales de la propuesta: cómo se construye y preserva un legado a lo largo del tiempo.

La sinopsis presenta a Josefina como una mujer profundamente vinculada a la cultura alicantina, acompañada constantemente por el recuerdo de Miguel. Desde ese punto de partida, el espectáculo recupera la perspectiva de una figura que durante años permaneció alejada del protagonismo pese a su papel en la conservación de la memoria del poeta.

El legado de Miguel Hernández como eje de la producción

La propuesta teatral explora la relación entre pasado y presente dentro de la cultura española. La poesía de Miguel Hernández se integra con música, danza y monólogos para construir un espectáculo que combina elementos biográficos con una interpretación artística de la memoria.

Lucía Izquierdo, heredera de Miguel Hernández y nuera del poeta, ha respaldado el proyecto y destacó el tratamiento de la figura de Josefina Manresa: “Es una obra que trata con mucha sensibilidad, cariño y rigor la historia de Josefina Manresa quien luchó incansablemente para proteger el legado de Miguel Hernández. Es un proyecto muy bonito y necesario”.

La producción busca de esta manera poner en primer plano la contribución de Manresa a la preservación de documentos, recuerdos y otros elementos relacionados con la trayectoria personal y literaria de Hernández.

Oriol Pàmies firma su tercera creación escénica

Oriol Pàmies, nacido en Alicante en 1996, presenta con “Josefina” su tercera creación escénica. El director y dramaturgo desarrolla una trayectoria multidisciplinaria que incluye interpretación, iluminación, escritura y dirección teatral.

Ha trabajado con compañías como Katsuko y Cía. e Islandia como actor, además de colaborar con Dimensión Vocal y Natari Producciones como iluminador. También ha interpretado textos propios como Forzar el azar y ¿La vida es sueño?

Su formación incluye un Máster en Pensamiento y Creación Escénica por la ESADCyL, un doble grado en Dirección Escénica e Interpretación por la ESAD Murcia y estudios profesionales de violín en el Conservatorio de Alicante.

Natalia Zamora asume la interpretación y cocreación

Natalia Zamora protagoniza y participa en la cocreación de “Josefina”. Graduada en Interpretación de Creación por la ESAD Murcia, también cursó Enseñanzas Artísticas Superiores en la Janácek Academy of Music and Performing Arts de Brno.

Su formación comprende interpretación, danza contemporánea y flamenco. A lo largo de su carrera ha participado en producciones teatrales como Prensa, luego exista, Narc is so loved, Norte, The Ceremony, Bambi, príncipe del bosque. El musical, A los muertos no se les da besos y La tonta del Bote. El musical.

Actualmente trabaja en el monólogo teatral Josefina, el western contemporáneo 5 hermanas y la obra a ciegas Mi vida gira alrededor de 500m. En el ámbito audiovisual ha participado en producciones como La Ruta, Mar Afuera, En tierra de mujeres y El Rey Peret.

Una producción de 60 minutos para todos los públicos

“Josefina” tiene una duración de 60 minutos, con texto y dirección escénica de Oriol Pàmies e interpretación y cocreación de Natalia Zamora. La producción está concebida para todos los públicos y recomendada a partir de los 12 años.

Con sus próximas funciones en el Teatro Lara, el montaje continúa el recorrido iniciado en 2025 y mantiene su apuesta por recuperar la figura de Josefina Manresa mediante una propuesta que conecta poesía, memoria histórica y creación escénica.