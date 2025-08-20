Resmed incorpora a Nicole Mowad-Nassar a su junta directiva y anuncia retiro de Rich Sulpizio

San Diego – La compañía de tecnología médica Resmed (NYSE: RMD, ASX: RMD) anunció la incorporación de Nicole Mowad-Nassar como miembro independiente de su junta directiva, efectiva desde el 15 de agosto de 2025. Al mismo tiempo, informó que Rich Sulpizio, quien ha acompañado a la empresa durante dos décadas, se retirará del directorio y no buscará la reelección en la Asamblea Anual de Accionistas pautada para el 19 de noviembre de este año.

La designación de Mowad-Nassar refuerza la estrategia de Resmed de atraer líderes con experiencia probada en innovación digital, gestión comercial y transformación empresarial dentro de la industria farmacéutica y de salud.

Trayectoria de Nicole Mowad-Nassar

Actualmente, Mowad-Nassar se desempeña como President, Specialty and U.S. Therapeutics Operations en AbbVie, donde dirige un portafolio comercial valorado en 6.000 millones de dólares, que abarca más de 17 áreas terapéuticas, y coordina a una fuerza laboral de 6.000 personas.

Con más de 30 años de experiencia, ha ocupado posiciones ejecutivas en estrategia comercial, mercadeo, innovación digital, servicios al paciente y procesos de transformación empresarial de gran escala. Su carrera incluye responsabilidades tanto en Estados Unidos como a nivel global, con participación directa en la planificación estratégica de largo plazo, la integración empresarial y el desarrollo de soluciones de salud digital.

Uno de los hitos más destacados de su trayectoria fue liderar en AbbVie la integración comercial de la adquisición de Allergan por 63.000 millones de dólares, considerada una de las operaciones más relevantes en la historia de la industria farmacéutica. Bajo su dirección, la empresa logró asegurar la continuidad en lanzamientos de productos y minimizar las disrupciones operativas.

Visión de Resmed sobre la nueva incorporación

Mick Farrell, presidente y director ejecutivo de Resmed, destacó el valor estratégico que aporta la ejecutiva:

“Nicole’s track record with multiple strategic, commercial, and operational roles, in the US and globally, at one of the world’s largest pharmaceutical companies will add new dimensions of thought and broad healthcare delivery experience to our board,” dijo Farrell. “Nicole brings a sharp commercial lens, a deep commitment to patient access, and a strong orientation toward digital patient engagement. I am impressed by Nicole’s personal life journey and her professional insight; she will be a great addition to our Resmed board of directors.”

Mowad-Nassar fue designada como miembro independiente y participará en el Comité de Compensación y Desarrollo de Liderazgo. Estará sujeta a reelección junto con el resto de los directores en la próxima Asamblea de Accionistas de 2025.

La despedida de Rich Sulpizio

En paralelo, Resmed confirmó el retiro de Rich Sulpizio, quien ha formado parte del directorio desde 2005. Durante su servicio, presidió el Comité de Compensación, integró el Comité de Auditoría y más recientemente lideró el Comité de Nominaciones y Gobierno Corporativo.

Sulpizio es recordado también por su papel como presidente y director de operaciones de Qualcomm, además de haber formado parte de los directorios de Qualcomm y CA Technologies.

El CEO Mick Farrell resaltó la importancia de su legado:

“Rich has made extraordinary contributions to Resmed’s board over the past two decades,” afirmó. “He brought energy, candor, and always with a people-first mindset, to every boardroom conversation. Rich has been, and will continue to be, a mentor to me and many other executives in the tech and healthcare industry; I am proud to have served on our Resmed board together, and I wish Rich and his family all the best.”

Resmed: innovación en salud digital

Resmed, con presencia en más de 140 países, desarrolla tecnologías para mejorar la calidad de vida de millones de personas mediante soluciones de salud digital impulsadas por inteligencia artificial, dispositivos conectados a la nube y software inteligente. Su objetivo es ofrecer un modelo de atención más personalizado, accesible y eficaz, especialmente en áreas relacionadas con el sueño y la respiración.

La compañía afirma que su visión es lograr que cada persona alcance su máximo potencial de salud desde su propio hogar.

Perspectivas

La llegada de Nicole Mowad-Nassar al directorio de Resmed marca un paso estratégico hacia la integración de la experiencia farmacéutica con la tecnología digital en salud. Su papel en el Comité de Compensación y Desarrollo de Liderazgo podría influir directamente en la evolución de la cultura corporativa y en el fortalecimiento de las capacidades de gestión de talento.

El retiro de Rich Sulpizio, por su parte, cierra un ciclo de 20 años de aportes a la gobernanza de la empresa, dejando un legado de liderazgo y mentoría que ha sido clave en el crecimiento de Resmed.

En un contexto global donde la intersección entre tecnología, salud y digitalización se acelera, la reconfiguración de la junta directiva de Resmed representa un movimiento con impacto tanto en el mercado de dispositivos médicos como en la percepción de la compañía entre inversionistas y socios estratégicos.