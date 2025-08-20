Sportradar y Bundesliga International refuerzan alianza con innovadores productos para la temporada 2025-26

Caracas – La Bundesliga International y Sportradar Group AG (NASDAQ: SRAD) anunciaron la ampliación de su acuerdo estratégico con el lanzamiento de un conjunto de soluciones tecnológicas que transformarán la manera en que los fanáticos ven, apuestan e interactúan con el fútbol a partir de la temporada 2025-26. El anuncio, realizado desde St. Gallen, Suiza, y Fráncfort, Alemania, destaca un paso clave en la consolidación de una relación de casi dos décadas entre ambas organizaciones.

Innovación basada en datos y tecnología propia

La colaboración entre Bundesliga International y Sportradar se remonta a 2005. Desde entonces, la compañía tecnológica ha aprovechado su experiencia en el manejo de datos y herramientas de inteligencia artificial para ofrecer productos pioneros en la industria deportiva. Actualmente, Sportradar procesa 3,6 millones de puntos de datos en cada partido de la Bundesliga, lo que constituye la base de un nuevo portafolio diseñado para enriquecer la experiencia de los fanáticos y abrir nuevas oportunidades de negocio para el mercado global de apuestas y entretenimiento digital.

Entre los productos que debutarán en la temporada 2025-26 se encuentran:

Live Player Markets : plataforma que utiliza datos de rastreo de la Bundesliga y capacidades avanzadas de inteligencia artificial en tiempo real, generando hasta 240 nuevas opciones de apuesta por encuentro.

4Sight Streaming : tecnología de transmisión de última generación, premiada internacionalmente, que permite a los operadores de apuestas incorporar superposiciones animadas impulsadas por IA e información procesable dentro de la señal en vivo, facilitando la comprensión de las acciones del partido.

Enhanced Live Match Tracker: sistema basado en visión computarizada y datos de rastreo que mantiene la atención de los aficionados y ofrece oportunidades de apuestas en vivo directamente desde la aplicación.

Declaraciones de los protagonistas

Patrick Mostboeck, vicepresidente sénior de Fan Engagement en Sportradar, destacó el valor de este nuevo capítulo en la cooperación entre ambas instituciones: “We are thrilled to further deepen our collaboration with Bundesliga, one of the most popular soccer leagues in the world. Over the course of our nearly twenty-year relationship, we’ve worked together to develop some of the most innovative and engaging soccer solutions for fans across the globe. And we continue to work together to power new ways to engage audiences and deliver unmatched value to the global soccer ecosystem.”

Por su parte, Peer Naubert, director ejecutivo de Bundesliga International, subrayó el compromiso de la liga alemana con la innovación: “The Bundesliga is always looking to innovate and, working with Sportradar, we lead the way when it comes to enhancing our media product for the betting and gaming industry. This long-term relationship lays the foundation for creating new ideas and staying ahead of the curve, and we’re excited to see the fruits of that labour come to life with this latest launch.”

Liderazgo en la industria deportiva

Con cobertura de más de 150.000 partidos al año en más de 900 ligas, Sportradar ha construido la cartera de datos más extensa y completa del fútbol mundial. Su modelo de negocio se ubica en la intersección de los sectores del deporte, los medios de comunicación y las apuestas, proveyendo soluciones integrales que permiten a federaciones, operadores y plataformas de consumo expandir sus ingresos y mejorar la experiencia del público.

La empresa, fundada en 2001, también se ha posicionado como un socio confiable de organizaciones como la ATP, NBA, NHL, MLB, NASCAR, UEFA y FIFA. Además de redefinir la manera en que los aficionados disfrutan el deporte, Sportradar mantiene un compromiso activo con la integridad competitiva a través de su división de Integrity Services, que vela por un entorno transparente y seguro para todos los actores.

El papel de Bundesliga International

Como filial de la DFL Deutsche Fußball Liga, Bundesliga International tiene la misión de conectar a los aficionados del fútbol en todo el mundo y promover la internacionalización de la Bundesliga. Su estrategia se centra en utilizar contenidos de alta calidad bajo el lema “Football as it’s meant to be” y en la aplicación de estándares tecnológicos de vanguardia. La entidad comercializa derechos audiovisuales, patrocinios, licencias de marca y productos digitales mediante una red de más de 80 socios globales.

Perspectivas a futuro

El relanzamiento de la alianza con Sportradar representa un movimiento clave en el objetivo de la Bundesliga de seguir expandiendo su presencia internacional y de mantenerse a la vanguardia en la convergencia entre deporte y tecnología. Tanto el despliegue de productos con inteligencia artificial como la integración de datos en tiempo real apuntan a redefinir la manera en que los fanáticos y apostadores interactúan con el fútbol alemán.

La próxima temporada marcará el inicio de esta nueva etapa, en la que la Bundesliga y Sportradar buscarán consolidar un modelo que, según sus directivos, ofrecerá un valor sin precedentes a la industria deportiva global.