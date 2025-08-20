Epiq e IRIS anuncian alianza estratégica para transformar la gestión documental con inteligencia artificial

Caracas — La compañía global de servicios tecnológicos Epiq anunció ayer en Nueva York una alianza estratégica con IRIS, empresa perteneciente al grupo Canon, con el objetivo de revolucionar la manera en que las organizaciones convierten documentos en conocimiento útil y perspectivas de negocio. La integración combina inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático y automatización de flujos de trabajo para reducir costos, mejorar la productividad y optimizar procesos documentales de gran volumen.

Una apuesta por la eficiencia y la innovación

IRIS aporta a la sociedad sus capacidades avanzadas en clasificación inteligente de contenido, extracción de datos y automatización de procesos. Estas herramientas se integrarán con la plataforma de captura inteligente de Epiq, lo que permitirá a las organizaciones automatizar operaciones intensivas en documentos como la gestión de salas de correspondencia, el procesamiento de contratos, la preparación de descubrimientos legales y la administración de registros corporativos.

La iniciativa busca que las empresas dejen de depender de tareas reactivas para pasar a un modelo de toma de decisiones basado en datos. “Our partnership with IRIS is a testament to our promise to deliver connected, data-driven solutions that help business operations teams thrive,” afirmó Michelle Connolly, vicepresidenta senior de Estrategia y Soluciones en Epiq. Añadió: “By integrating strategy, people, process, and data—enhanced by IRIS’s advanced AI and machine learning—we empower our clients to shift from reactive operations to proactive, data-driven decision-making. With intelligent content classification, automated data extraction, and seamless workflow automation, IRIS enables organizations to streamline high-volume, document-intensive processes, driving greater efficiency, accountability, and innovation at scale.”

Impacto en servicios legales y corporativos

La alianza no se limita a un único segmento de mercado. El acuerdo ofrece soporte a una amplia gama de servicios operativos y legales, entre ellos la gobernanza de información y registros, los servicios de oficina y cadena de suministro, la atención en mesas de ayuda tecnológicas y la gestión avanzada de correo digital.

Al combinar aprendizaje automático, gestión de procesos y tecnologías de captura, Epiq e IRIS proponen una plataforma unificada que se adapta a distintas necesidades empresariales. Su enfoque agnóstico en cuanto a equipos y sus capacidades de integración profunda fortalecen la promesa de Epiq de entregar soluciones escalables y basadas en datos. Actualmente, los Servicios de Transformación Empresarial de Epiq ya son utilizados por cientos de organizaciones en sectores legales, corporativos y financieros, lo que avala la confianza en su modelo de negocio.

Elementos clave de la integración

La propuesta conjunta incluye varios componentes diseñados para ofrecer eficiencia y seguridad en el manejo de información:

Procesamiento y clasificación de contenido impulsados por IA.

Acceso acelerado a información y análisis en tiempo real.

Automatización para reducir esfuerzos manuales y errores humanos.

Cadena de custodia segura en todos los flujos documentales.

Integración extensible con sistemas empresariales como ECM, ERP, RRHH y cuentas por pagar.

Disminución de costos operativos mediante automatización inteligente.

Estos elementos responden a la creciente necesidad de las empresas de optimizar recursos en un entorno donde la velocidad de respuesta y la precisión en el manejo de datos son fundamentales para la competitividad.

Perfil de las compañías

Epiq es un proveedor global de servicios y tecnología que se especializa en la gestión de tareas de gran escala y alta complejidad para departamentos legales corporativos, firmas de abogados y profesionales de negocios. La empresa integra personas, procesos, tecnología y datos para ayudar a sus clientes a simplificar flujos de trabajo legales, de cumplimiento y de administración empresarial. Con presencia en 18 países y una plantilla de 6.100 empleados, Epiq se posiciona como un actor clave en la transformación digital de la industria. Más información disponible en www.epiqglobal.com.

Por su parte, IRIS, parte del Grupo Canon, es reconocida por más de 35 años de experiencia en el procesamiento inteligente de documentos (IDP). Su portafolio incluye escáneres portátiles, kits de desarrollo de software (SDK), soluciones de escritorio y servidor-cliente, así como servicios en la nube. Sus tecnologías propias permiten digitalizar, clasificar, extraer datos y verificar la integridad de la información, con el fin de impulsar la transformación digital de organizaciones en todo el mundo.

Una alianza para el futuro empresarial

La integración anunciada por Epiq e IRIS refuerza una tendencia global: el uso de inteligencia artificial y automatización como herramientas centrales para transformar la gestión de documentos y la administración de datos. En un entorno empresarial donde la información circula a gran velocidad y en volúmenes crecientes, la capacidad de convertir documentos en conocimiento accionable se ha convertido en un diferenciador competitivo esencial.

Con esta alianza, ambas compañías no solo buscan simplificar la operación diaria de sus clientes, sino también crear las bases para una gestión más estratégica, ágil y orientada a resultados en sectores clave como el legal, corporativo y financiero.