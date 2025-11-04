Profesor Spyridon Flogaitis Recibe el Prestigioso Global Citizen Award 2025

LONDRES — El destacado jurista y académico griego Spyridon Flogaitis, reconocido por su incansable labor en el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la promoción del Estado de derecho, ha sido galardonado con el Global Citizen Award 2025. El anuncio se realizó durante la 19ª Conferencia Anual de Ciudadanía Global, celebrada en Londres, un encuentro que reunió a primeros ministros, embajadores, altos funcionarios gubernamentales, académicos, y expertos en finanzas y gestión pública.

El premio, otorgado por la firma internacional de asesoría en residencia y ciudadanía Henley & Partners, en colaboración con la organización humanitaria suiza Andan Foundation, rinde homenaje a personas que demuestran un compromiso excepcional con el progreso humano, la justicia y la cooperación internacional.

Trayectoria de un Líder del Derecho Público

El profesor Flogaitis es Director y Presidente del Consejo de Administración de la European Public Law Organization (EPLO), institución que promueve la reforma legal, la educación cívica y los valores democráticos en Europa y otras regiones. Bajo su dirección, la EPLO ha impulsado iniciativas transformadoras destinadas a mejorar la gobernanza local, capacitar a funcionarios públicos y garantizar el acceso a la justicia para comunidades vulnerables.

Su trabajo ha tenido un profundo impacto en Europa Sudoriental y en países en proceso de reconstrucción institucional, fomentando marcos legales que defienden los derechos humanos y fortalecen la participación ciudadana. Su liderazgo ha sido clave en la creación de estructuras jurídicas que sustentan sociedades más equitativas y transparentes.

Elogios desde la Comunidad Internacional

Durante la ceremonia, Dr. Christian H. Kaelin, presidente de Henley & Partners y fundador de la Andan Foundation, destacó la relevancia del aporte del galardonado:

“Professor Flogaitis has demonstrated how the law can be a transformative force for peace, dignity, and inclusion. His commitment to justice, democratic resilience, and cross-border collaboration exemplifies what it means to be a global citizen. We are honored to recognize a leader whose intellect and integrity have shaped institutions and inspired future generations.”

El proceso de selección del Global Citizen Award se basa en una votación mayoritaria del comité especializado. El premio incluye una medalla escultórica personalizada diseñada por el artista italiano Antonio Nocera, un certificado oficial firmado por el presidente del comité y un premio monetario de 20.000 dólares estadounidenses, destinados a apoyar las actividades humanitarias del galardonado.

Además, Henley & Partners se compromete a acompañar y promover el trabajo del premiado durante al menos un año, aprovechando su red de más de 70 oficinas alrededor del mundo para amplificar su impacto social y académico.

Un Legado de Ciudadanía Global

Desde su creación, el Global Citizen Award ha rendido homenaje a personalidades excepcionales que han marcado la diferencia en el ámbito humanitario y cívico. El primer galardonado fue el empresario alemán Harald Höppner, fundador del proyecto de ayuda humanitaria Sea-Watch.

Entre otros distinguidos premiados se incluyen:

Dr. Imtiaz Sooliman , fundador de Gift of the Givers Foundation, la mayor organización de ayuda humanitaria de África.

Monique Morrow , cofundadora de The Humanized Internet, que busca otorgar identidad digital a los 1.100 millones de personas sin documentos legales.

Diep Vuong , presidenta de Pacific Links Foundation, reconocida por su lucha contra la trata de personas en el sudeste asiático.

Prof. Dr. Pádraig O’Malley , por su trabajo en resolución de conflictos en Irak, Irlanda del Norte y Sudáfrica.

Zannah Bukar Mustapha, por su apoyo a huérfanos y víctimas de la violencia extremista en Nigeria.

En la edición de 2024, el galardón fue otorgado al Hon. Mohamed Nasheed, ex presidente de Maldivas y secretario general del Climate Vulnerable Forum, en reconocimiento a su liderazgo en la acción climática y la defensa de los derechos de las naciones más afectadas por el cambio climático.

Palabras de Gratitud del Galardonado

En su discurso de agradecimiento, el profesor Flogaitis expresó su profunda gratitud a las organizaciones que otorgaron el reconocimiento:

“I am truly honored to receive this award. It is a privilege to be recognized for work guided by the values of excellence, service, and the lasting lessons of my family and homeland.”

El Global Citizen Award 2025 consolida a Spyridon Flogaitis como una de las figuras más influyentes en el campo del derecho público internacional. Su visión y compromiso con la justicia, la ética y la educación cívica continúan inspirando a juristas, líderes y ciudadanos en todo el mundo.