World of Tanks: HEAT llega a PC y consolas con enfoque en combate táctico y juego multiplataforma

Nicosia, Chipre. La desarrolladora Wargaming anunció el lanzamiento oficial de World of Tanks: HEAT, su nuevo videojuego gratuito de combate táctico con vehículos, disponible desde esta semana para computadoras y consolas de nueva generación. El título representa una nueva apuesta de la empresa dentro del mercado de videojuegos competitivos, con partidas rápidas, personajes especializados y una estructura centrada en contenido multijugador continuo.

El videojuego ya puede descargarse en computadoras mediante Wargaming Game Center y Steam, además de PlayStation 5, Xbox Series X|S y el servicio NVIDIA GeForce NOW. La compañía confirmó que el sistema incluye compatibilidad total entre plataformas y progresión compartida, permitiendo a los jugadores conservar sus avances sin importar el dispositivo utilizado.

Desarrollado completamente con el motor gráfico propio de Wargaming, el nuevo título introduce enfrentamientos dinámicos en escenarios variados, combinando acción táctica, personalización de vehículos y combate competitivo por equipos.

La temporada inicial incorpora contenido gratuito semanal

El estreno de World of Tanks: HEAT viene acompañado de una temporada inicial que incorpora cinco pases de batalla gratuitos distribuidos semanalmente, además de tanques desbloqueables y múltiples recompensas para los usuarios.

“«Lanzar HEAT es un gran logro para nosotros, pero en muchos sentidos, esto es solo el principio», afirmó Artyom Yantsevich, Product Director. «Quiero darle las gracias a nuestro equipo y a nuestros jugadores por ayudar a traer HEAT a la vida. Estamos emocionados por lo que nos espera y no podemos esperar a hacer crecer HEAT juntos».”

Los jugadores comienzan su experiencia con tres agentes disponibles desde el inicio: Chopper, orientado a la defensa y equipado con el tanque M1E1; Kent, especializado en asalto con el XM1 90; y Hound, centrado en combate de precisión con el Leo 1A6A1.

La compañía explicó que los cinco agentes restantes podrán desbloquearse progresivamente a través de las actividades y recompensas integradas en la temporada de lanzamiento.

El juego incorpora agentes especializados y vehículos personalizables

En su debut comercial, el videojuego ofrece ocho agentes distribuidos en tres categorías de combate diferentes: defensa, asalto y precisión. Cada personaje dispone de dos tanques diseñados específicamente para complementar su función dentro de las partidas.

Asimismo, el título incluye quince vehículos con estilos de juego diferenciados y sistemas avanzados de personalización mediante módulos y equipamiento configurable. Según Wargaming, esta mecánica permitirá adaptar cada tanque a estrategias ofensivas, defensivas o de largo alcance.

El contenido inicial también incorpora ocho mapas ambientados en diversos biomas y escenarios visuales, diseñados para ajustarse a las distintas modalidades competitivas disponibles desde el lanzamiento.

Entre los modos de juego se encuentran enfrentamientos centrados en control territorial, captura de objetivos, confirmación de eliminaciones y conquista estratégica, reforzando el componente táctico y cooperativo de las partidas multijugador.

Wargaming apunta a rendimiento estable en computadoras y consolas

La empresa también publicó los requisitos técnicos necesarios para ejecutar el juego en computadoras. La configuración mínima requiere sistema operativo Windows 10 de 64 bits, procesadores Intel Core i5-4670K o AMD Ryzen 3 2200G, además de 8 GB de memoria RAM y tarjetas gráficas equivalentes a NVIDIA GeForce GTX 1050 o AMD Radeon RX 560.

Con estas especificaciones, el juego puede ejecutarse en resolución de alta definición y 60 cuadros por segundo utilizando tecnologías de escalado de imagen para mejorar el rendimiento visual.

Por otro lado, la configuración recomendada incluye procesadores Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 5 5600X, junto con 16 GB de memoria RAM y tarjetas gráficas más avanzadas, permitiendo mantener configuraciones visuales elevadas y mayor estabilidad gráfica.

En consolas, Xbox Series X y PlayStation 5 ofrecerán rendimiento de hasta 60 cuadros por segundo en resolución 4K dentro del modo de rendimiento, mientras que el modo calidad priorizará una mayor definición visual a 30 cuadros por segundo.

Xbox Series S funcionará en resolución de 1080p a 60 cuadros por segundo, mientras que PlayStation 5 Pro incorporará tecnologías avanzadas de reconstrucción de imagen para optimizar claridad visual y estabilidad de rendimiento.

Con este lanzamiento, Wargaming amplía su presencia dentro del segmento de videojuegos competitivos gratuitos, apostando por una experiencia centrada en acción táctica, progresión multiplataforma y actualizaciones constantes de contenido para sostener la participación de los jugadores a largo plazo.