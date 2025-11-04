Colliers fortalece su presencia en Australia con la adquisición de Greenhill Engineers

TORONTO / ADELAIDE, Australia — La firma global de servicios profesionales Colliers (NASDAQ, TSX: CIGI) anunció la adquisición de Greenhill Engineers Pty Ltd (“Greenhill”), una reconocida consultora de desarrollo urbano con sede en Adelaida.

La operación, difundida a través de GlobeNewswire, marca la expansión de Colliers Engineering & Design Australia (“Colliers Engineering”) hacia el importante mercado del sur de Australia, consolidando su huella geográfica y fortaleciendo su escala operativa en el país.

Con esta transacción, el equipo directivo de Greenhill continuará liderando las operaciones locales como accionistas de Colliers Engineering, bajo el exclusivo modelo de asociación que distingue a la compañía. Además, el negocio adoptará la marca “Colliers Engineering & Design” e integrará completamente sus operaciones dentro de la plataforma global de Colliers. Los términos financieros del acuerdo no fueron revelados.

Un nuevo capítulo en ingeniería y diseño

Fundada en 2004, Greenhill Engineers ha construido una sólida reputación como una de las principales consultoras de ingeniería en el sur de Australia. Su equipo de 65 profesionales ofrece servicios en ingeniería civil, infraestructura eléctrica, transporte e infraestructura paisajística, atendiendo a clientes tanto del sector privado como público.

Con esta integración, Colliers Engineering busca aprovechar las capacidades técnicas y la experiencia de Greenhill para ampliar su cobertura geográfica y reforzar su posición competitiva en un mercado donde la demanda de proyectos de desarrollo urbano y soluciones sostenibles continúa en ascenso.

“El objetivo de esta adquisición es reforzar la presencia de Colliers Engineering en una nueva geografía y reafirmar nuestras ambiciones de crecimiento a largo plazo,” afirmó John Kenny, CEO | Colliers Asia Pacific.

“The acquisition of Greenhill expands Colliers Engineering into a new geography and reaffirms our long-term growth ambitions,”

“Greenhill was drawn to our brand, perpetual partnership model, and growth mindset, which continue to attract best-in-class firms to our platform.”

Una alianza basada en la colaboración y el talento

Desde la dirección de Colliers Engineering, la operación se percibe como una oportunidad para potenciar las capacidades técnicas y brindar un servicio más completo a los clientes en toda Australia.

Brent Thomas, Managing Director de Colliers Engineering, expresó su satisfacción por incorporar al equipo de Greenhill y destacó la importancia de la colaboración entre ambas organizaciones.

“We are excited to welcome Greenhill’s well-respected professionals and look forward to working collaboratively as partners to broaden our combined operations,”

“This transaction allows us to better serve our clients through strengthened technical capabilities and enhanced geographic reach into South Australia.”

Thomas enfatizó que la fusión entre ambas firmas permitirá afrontar proyectos de infraestructura de manera más eficiente, combinando el conocimiento local de Greenhill con la experiencia global de Colliers.

Alineación de valores y visión empresarial compartida

Para Monish Bhindi, fundador y director de Greenhill, la integración representa un paso natural en la evolución de la empresa, impulsado por la coincidencia de valores corporativos y una cultura empresarial orientada al crecimiento.

“Colliers’ values and entrepreneurial culture align perfectly with ours, making this partnership a natural next step for us,”

“We are pleased to join a respected global professional services firm that shares our commitment to client service excellence and employee experience, allowing our professionals to focus on delivering their best work for meaningful projects across the country.”

Bhindi subrayó que unirse a una red global como Colliers permitirá a su equipo participar en proyectos de mayor impacto y desarrollar nuevas oportunidades profesionales dentro de un entorno de innovación y excelencia.

Proyección regional y perspectivas de crecimiento

La adquisición de Greenhill Engineers fortalece el posicionamiento de Colliers Engineering & Design Australia como una fuerza líder en ingeniería y diseño dentro de la región Asia-Pacífico. La incorporación de la firma de Adelaida amplía significativamente la presencia de Colliers en el territorio australiano, fortaleciendo su capacidad para ofrecer soluciones integrales a gran escala.

Con esta expansión, Colliers reafirma su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la excelencia técnica en la ejecución de proyectos de infraestructura. La compañía continúa avanzando en su estrategia global de crecimiento mediante asociaciones con empresas reconocidas que comparten su visión a largo plazo y su modelo de colaboración.