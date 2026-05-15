Juan Szabo advierte que Venezuela gana protagonismo energético tras crisis en el Estrecho de Ormuz

Caracas.- La crisis energética internacional provocada por el cierre parcial del Estrecho de Ormuz está modificando el equilibrio del mercado petrolero global y colocando nuevamente a Venezuela en el centro de atención de inversionistas y actores geopolíticos, según afirmó el ingeniero y especialista petrolero Juan Szabo durante una conferencia organizada por el Grupo Ideas para Venezuela.

El experto sostuvo que la interrupción del tránsito marítimo en una de las rutas energéticas más importantes del mundo ha generado fuertes presiones sobre el suministro internacional de crudo y gas natural licuado, abriendo oportunidades para países productores fuera del Golfo Pérsico.

La conferencia, titulada “El Estrecho de Ormuz y su reverberación sobre Venezuela”, fue organizada por el Grupo Ideas para Venezuela, dirigido por el exdiputado a la Asamblea Nacional, Elías Matta.

Szabo explicó que el Estrecho de Ormuz representa un punto crítico para el comercio energético mundial debido a que conecta a los principales productores del Golfo Pérsico con los mercados internacionales.

“El Estrecho de Ormuz es la única salida marítima del Golfo Pérsico. Por allí se movilizan más de 17 millones de barriles diarios de petróleo y enormes volúmenes de gas licuado. Su interrupción genera impactos globales inmediatos”, señaló.

El especialista indicó que las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán derivaron en ataques contra instalaciones energéticas, restricciones marítimas y una reducción significativa del tráfico petrolero en la zona, afectando especialmente a economías asiáticas altamente dependientes de las importaciones energéticas, entre ellas India, Japón, Singapur y China.

De acuerdo con su análisis, la situación ha generado un déficit cercano a los 9 millones de barriles diarios en el mercado internacional, además de interrupciones en el suministro de gas natural licuado proveniente de Qatar.

El escenario ha impulsado un incremento sostenido de los precios internacionales del petróleo y reactivó el interés sobre productores con grandes reservas disponibles, incluyendo Venezuela.

“Hoy Venezuela está en la mira porque posee alrededor de 300 mil millones de barriles de reservas con una producción cercana apenas al millón de barriles diarios. Esa diferencia representa una oportunidad gigantesca para inversionistas y compañías energéticas”, afirmó.

Szabo señaló que el levantamiento parcial de sanciones y algunos cambios regulatorios han incrementado el interés de empresas internacionales provenientes de Estados Unidos, Europa e India, interesadas en participar en proyectos energéticos venezolanos.

No obstante, advirtió que la recuperación del sector petrolero enfrenta importantes limitaciones estructurales y operativas que dificultan un crecimiento acelerado de la producción.

“La modificación de la Ley de Hidrocarburos es importante porque elimina el monopolio estatal, pero persisten graves problemas de institucionalidad, discrecionalidad, opacidad contractual, inseguridad jurídica y corrupción”, alertó.

El especialista también destacó que la crisis eléctrica nacional continúa siendo uno de los principales obstáculos para la expansión de la producción petrolera, especialmente para empresas medianas y pequeñas que no cuentan con capacidad de autogeneración energética.

“Sin electricidad no hay recuperación petrolera. Las grandes empresas pueden resolver parcialmente el problema instalando generación propia, pero las empresas medianas y pequeñas no tienen esa capacidad”, sostuvo.

En materia de proyecciones, Szabo estimó que Venezuela podría alcanzar una producción cercana a 1,4 millones de barriles diarios hacia 2028, una cifra inferior a los objetivos oficiales anunciados por las autoridades, que apuntan a niveles próximos a 2 millones de barriles diarios.

A su juicio, el país requiere estabilidad política, seguridad jurídica y fortalecimiento institucional para consolidar una recuperación sostenida de la industria y atraer inversiones de gran escala.

“No basta con modificar leyes y otorgar licencias. Venezuela necesita una transición política estable, reglas claras y recuperación institucional para atraer inversiones de gran escala”, afirmó.

Durante su intervención, Szabo insistió en que el contexto internacional ofrece a Venezuela una oportunidad inédita para reposicionarse dentro del mercado energético global, especialmente ante la necesidad de diversificación de suministros por parte de consumidores internacionales.

Sin embargo, concluyó que el potencial petrolero venezolano dependerá de la capacidad del país para avanzar hacia un modelo económico e institucional más transparente y sostenible.

Finalmente, Szabo afirmó que Venezuela enfrenta actualmente “una encrucijada histórica”, marcada por oportunidades derivadas de la crisis energética global y por desafíos internos que aún limitan la recuperación integral de su industria petrolera.