nCino lanza “Digital Partners”: agentes basados en roles que crean una fuerza laboral dual para los servicios financieros

WILMINGTON, N.C.,— La empresa tecnológica nCino, Inc. (NASDAQ: NCNO), reconocida como líder en soluciones bancarias inteligentes, anunció el lanzamiento de “Digital Partners”, un conjunto de agentes de inteligencia artificial diseñados para trabajar junto al personal de las instituciones financieras.

La iniciativa busca crear una fuerza laboral dual, en la que humanos y agentes digitales colaboren de forma armónica. Estos nuevos agentes permiten que los equipos bancarios se concentren en la toma de decisiones y la construcción de relaciones, mientras la inteligencia artificial se encarga de las tareas operativas complejas que suelen consumir tiempo.

Según nCino, la solución fue desarrollada tras más de trece años de experiencia en el sector financiero, integrando uno de los conjuntos de datos más completos de la industria. Cada Digital Partner está entrenado para entender los flujos de trabajo, los retos y los objetivos particulares de cada rol dentro de una institución financiera, desde los ejecutivos de la alta dirección hasta los gerentes de relaciones y los clientes finales.

Potenciando el talento humano con inteligencia especializada

«We built these Digital Partners around the roles where AI can deliver the most immediate value—not by replacing bankers, but by eliminating the friction that keeps them from doing their best work,» explicó Chris Gufford, Chief Product Officer de nCino. «The goal isn’t to replace the human judgment that clients and financial institutions value—it’s to amplify it. By handling routine complexity invisibly in the background, these Digital Partners enable banking professionals to focus on what they do best: building relationships, making more informed decisions, and serving their communities with the personal touch that defines great banking.»

Gufford destacó que el propósito de esta nueva generación de inteligencia artificial no es sustituir el juicio humano, sino amplificarlo y eliminar la fricción que impide a los profesionales bancarios concentrarse en las actividades que más valor generan.

Gracias a su conocimiento de contexto operativo y su acceso a datos financieros críticos, los Digital Partners actúan como asistentes invisibles que mejoran la eficiencia y refuerzan el rol humano en la toma de decisiones.

Cinco socios digitales con inteligencia de rol específico

Los Digital Partners se construyen sobre una arquitectura multinivel que combina herramientas base, subagentes especializados y flujos de trabajo orquestados. Esta estructura les permite ofrecer inteligencia de rol específico a través de conversaciones naturales con los usuarios.

Cuatro de estos agentes están disponibles mediante Banking Advisor, la interfaz conversacional de inteligencia artificial de nCino:

Executive Digital Partner: Proporciona inteligencia estratégica a los altos ejecutivos, con análisis de mercado, información de portafolios e inteligencia de datos personalizada.

Analyst Digital Partner: Acelera la evaluación de riesgos y los análisis financieros complejos para analistas y suscriptores, respaldado por información comparativa de Operations Analytics.

Service Digital Partner: Mejora la gestión de relaciones con clientes y socios, ayudando a identificar oportunidades de venta cruzada en el momento adecuado.

Processor Digital Partner: Reduce los cuellos de botella operativos mediante la coordinación de documentación, programación de comunicaciones y verificación de requisitos de cumplimiento.

A través de Banking Advisor, estas capacidades pueden activarse mediante comandos en lenguaje natural, como “What’s the risk profile for this commercial loan?” o “Show me which processes have the highest optimization potential.”

El quinto agente, Client Digital Partner, está diseñado para operar directamente con los clientes o socios de las instituciones financieras, dentro de sus plataformas digitales. Este agente ofrece experiencias bancarias de autoservicio mejoradas con inteligencia artificial, lo que permite a los usuarios resolver consultas y realizar operaciones de manera más ágil y personalizada.

Un ecosistema de innovación en evolución constante

«As our subagents and tools continue to become more robust with time, the Digital Partners’ résumés will only continue to grow,» señaló Will Jung, Chief Technology Officer de nCino. “As the technology advances, so do the capabilities available to financial institutions, allowing them to continuously redirect their talent toward higher-value work. It’s about building a foundation that evolves.»

Jung explicó que el desarrollo de los Digital Partners forma parte de una estrategia evolutiva: a medida que los subagentes y herramientas de la plataforma se vuelven más sofisticados, las capacidades disponibles para las instituciones financieras también aumentan.

La introducción de estos agentes marca la segunda fase de la estrategia de inteligencia artificial de nCino, después del lanzamiento de Banking Advisor como experiencia conversacional unificada.

Una visión pragmática del futuro bancario

«Financial institution leaders tell us they need AI to transform operations, but they’re overwhelmed by posturing in the market, hundreds of overlapping agents and incomprehensible frameworks,” añadió Sean Desmond, Chief Executive Officer de nCino. “From community banks, credit unions and IMBs to enterprise institutions, our customers get AI that makes sense from day one—no AI team required; no technical training needed. AI is about real world, curated, and industry relevant data and people aligned with outcomes. Our data and human-centered approach is what separates outcome-based innovation from technology for technology’s sake.»

Desmond subrayó que la estrategia de nCino busca simplificar el acceso a la inteligencia artificial, evitando la complejidad técnica y priorizando los resultados tangibles. Con este enfoque, la empresa apunta a que bancos, cooperativas de crédito e instituciones financieras de todos los tamaños adopten soluciones de IA sin necesidad de equipos especializados o formación técnica avanzada.

Un paso más hacia la banca inteligente

Con la llegada de Digital Partners, nCino refuerza su posición como uno de los principales impulsores globales de la innovación tecnológica en la banca, consolidando una propuesta que combina eficiencia operativa, análisis inteligente y un enfoque profundamente humano.

El lanzamiento marca un nuevo estándar en la adopción de inteligencia artificial en el sector financiero, donde la tecnología no reemplaza a las personas, sino que trabaja junto a ellas para elevar el nivel de servicio, precisión y valor que las instituciones ofrecen a sus comunidades.