Encuestas muestran crecimiento político de Bernardo Aguilar rumbo al proceso de 2027 en La Magdalena Contreras

La contienda interna de Morena de cara a las elecciones de 2027 en La Magdalena Contreras comienza a tomar forma con la aparición de nuevos perfiles que buscan consolidarse dentro del escenario político local. Entre ellos destaca Bernardo Aguilar Calvo, ex funcionario de la administración local, quien ha registrado un crecimiento en reconocimiento ciudadano de acuerdo con recientes encuestas difundidas por distintas casas consultoras.

El movimiento político en la demarcación ocurre en un contexto donde Morena mantiene una posición competitiva en intención de voto, mientras distintos actores buscan fortalecer su presencia territorial y ampliar su cercanía con la ciudadanía rumbo al próximo proceso electoral.

Bernardo Aguilar anunció recientemente su separación del cargo dentro de la administración local para enfocarse en un proyecto político y social orientado a ampliar su participación pública en la alcaldía. Su salida generó atención dentro de los círculos políticos de la capital mexicana debido a su cercanía con el grupo político encabezado por Marcelo Ebrard Casaubon.

La decisión fue presentada por el propio Aguilar como el inicio de una etapa enfocada en “construir el mejor momento de Contreras”, mensaje que ha comenzado a posicionarse entre diversos sectores vecinales de la alcaldía.

Los resultados de distintas mediciones reflejan un crecimiento en su nivel de conocimiento y respaldo ciudadano. De acuerdo con la encuesta más reciente de Rubrum, Aguilar obtuvo 22.9% de las preferencias como posible candidato de Morena para la alcaldía de La Magdalena Contreras.

A ello se suma su aparición en la encuesta de Massive Caller, donde alcanzó 13.5% de respaldo ciudadano rumbo al proceso electoral previsto para 2027, consolidándose como uno de los perfiles emergentes dentro de la contienda interna del partido oficialista.

Morena mantiene presencia competitiva en la alcaldía

Los datos de intención de voto también muestran que Morena continúa encabezando las preferencias electorales en la alcaldía con 33.1% de apoyo ciudadano, lo que mantiene a La Magdalena Contreras como una de las demarcaciones relevantes para el proyecto político de la llamada Cuarta Transformación en Ciudad de México.

Analistas políticos consideran que el escenario interno del partido podría intensificarse conforme se acerquen los tiempos electorales y aumente la actividad territorial de los distintos aspirantes.

En paralelo, las encuestas reflejan retos para la actual administración encabezada por Fernando Mercado Guaida, quien también figura entre los posibles participantes en la futura contienda interna de Morena.

Según Massive Caller, 67.7% de las personas consultadas señaló que no respaldaría una eventual reelección del actual alcalde. Asimismo, el ranking nacional de alcaldes elaborado por la misma firma ubicó a Mercado Guaida en la posición 78 de 129 en aprobación ciudadana.

Por otra parte, la encuesta de Mitofsky para El Economista lo colocó entre los 10 alcaldes con menores niveles de evaluación ciudadana dentro del país, de acuerdo con los resultados publicados por la consultora.

Presencia territorial y enfoque comunitario

En contraste con otros perfiles políticos locales, Bernardo Aguilar ha centrado parte de su estrategia en recorridos comunitarios y actividades vecinales dentro de colonias, pueblos y barrios de La Magdalena Contreras.

Durante las últimas semanas, el ex funcionario ha participado en iniciativas relacionadas con recuperación de espacios públicos, fortalecimiento comunitario, impulso al comercio local, protección animal y promoción de derechos sociales.

Su equipo cercano sostiene que la estrategia busca mantener un contacto directo con habitantes de la alcaldía y fortalecer una agenda enfocada en temas comunitarios y sociales.

Especialistas en política local señalan que la cercanía territorial y la presencia constante en comunidades suelen convertirse en factores relevantes en procesos internos partidistas, particularmente en alcaldías con alta competencia política.

Aunque el proceso electoral de 2027 todavía se encuentra a distancia, las recientes mediciones comienzan a mostrar movimientos dentro del escenario político de La Magdalena Contreras y anticipan una competencia interna activa dentro de Morena.

En ese contexto, Bernardo Aguilar aparece como uno de los perfiles con mayor crecimiento reciente en la conversación política local, impulsado por su presencia territorial, el posicionamiento derivado de las encuestas y una estrategia enfocada en fortalecer vínculos ciudadanos dentro de la demarcación.