Cuentas de luz más altas impulsan interés por energías renovables y climatización eficiente en Chile

El aumento sostenido en las cuentas de electricidad continúa presionando el presupuesto de miles de hogares en Chile, en medio de un nuevo proceso de ajustes tarifarios que comenzó a aplicarse durante 2026. Frente a este escenario, especialistas del sector energético sostienen que las tecnologías de eficiencia energética y las energías renovables están ganando terreno como herramientas concretas para disminuir el gasto mensual y reducir la dependencia de las distribuidoras eléctricas.

La discusión se produce en un contexto marcado por la normalización de tarifas tras el congelamiento aplicado durante la pandemia. Entre las modificaciones consideradas se encuentra un incremento promedio cercano al 2% en las cuentas residenciales, además de nuevos cargos fijos destinados a cubrir parte de la deuda acumulada con las empresas distribuidoras.

En paralelo, el mercado energético observa un creciente interés de los hogares por soluciones orientadas al autoconsumo y la electrificación eficiente, especialmente mediante paneles solares y sistemas modernos de climatización.

“El mundo avanza rápidamente hacia la electrificación del transporte, la calefacción y la producción de calor industrial. Este cambio no es casual: permite reducir el uso de combustibles fósiles, disminuir emisiones y generar un suministro energético más estable”, explica Manuel Eyzaguirre, Gerente General de Kaltemp, empresa chilena con 50 años de experiencia en climatización.

Chile fortalece su posición en energías renovables

Chile es considerado uno de los países con mejores condiciones naturales para la generación de energías limpias, principalmente gracias a la radiación solar del desierto de Atacama y al potencial eólico presente en distintas regiones del territorio.

Sin embargo, expertos señalan que los menores costos de generación no necesariamente se traducen en una disminución directa para el consumidor final, debido a la estructura de cobros presentes en la boleta eléctrica.

“La cuenta eléctrica incluye transmisión, distribución y distintos cargos regulados. Por eso, aunque producir energía sea más barato, el cliente final igualmente puede seguir viendo aumentos en su boleta”, señala el profesional.

En este contexto, los sistemas fotovoltaicos residenciales comienzan a consolidarse como una de las alternativas más atractivas para las familias que buscan reducir costos de energía y avanzar hacia una mayor independencia energética.

“Los paneles solares ofrecen dos grandes ventajas: generan un ahorro energético significativo y además son amigables con el medioambiente. Permiten disminuir la dependencia de las distribuidoras eléctricas y aprovechar una fuente limpia e inagotable como el sol”, comenta el ejecutivo.

Aunque el desembolso inicial sigue siendo una de las principales barreras para muchas familias —con instalaciones medianas que pueden fluctuar entre los $5 y $7 millones de pesos—, el sector financiero y algunas empresas especializadas ya ofrecen mecanismos de financiamiento orientados a facilitar la adopción de estas tecnologías.

“Aunque la inversión inicial pueda parecer elevada, hoy hay agentes que ofrecen financiamiento para los paneles. En muchos casos, la suma de la cuota del sistema más el nuevo consumo eléctrico termina siendo menor que lo que antes pagaban solo en electricidad”, afirma.

Bombas de calor ganan espacio en la climatización residencial

Además de los paneles solares, otra tecnología comienza a expandirse en el mercado de eficiencia energética: las bombas de calor sanitarias, ampliamente utilizadas en países europeos y en Australia.

Estos equipos funcionan mediante tecnología aerotérmica, aprovechando el calor presente en el aire para transferirlo al agua, lo que permite alcanzar niveles de eficiencia superiores frente a sistemas tradicionales de calefacción y agua caliente.

“Una bomba de calor sanitaria puede ser hasta un 50% más eficiente que un calefón a gas. Y cuando se combina con paneles solares, el ahorro energético puede superar el 70%”, explica el experto.

La combinación de ambas tecnologías busca aprovechar la energía solar generada durante el día para alimentar sistemas de climatización y agua caliente sanitaria, utilizando incluso los excedentes eléctricos producidos por los paneles solares.

“La bomba de calor ya es eficiente por sí sola, pero al combinarse con paneles solares se logra una sinergia perfecta. Parte o toda la electricidad que utiliza puede provenir directamente del sol, reduciendo incluso el consumo de gas a cero”, agrega.

Además del potencial ahorro económico, especialistas destacan el impacto ambiental positivo de este modelo energético, debido a la reducción de emisiones de CO₂ y al menor uso de combustibles fósiles.

Una transición hacia hogares más eficientes

Para Kaltemp, esta tendencia responde a una transformación más amplia en la forma en que los hogares consumen energía y enfrentan las necesidades de climatización.

“La climatización del futuro será eléctrica, eficiente y renovable. Hoy ya existen tecnologías que permiten calefaccionar, generar agua caliente sanitaria e incluso cocinar utilizando energía solar y sistemas altamente eficientes”, sostiene.

El especialista recomienda que los hogares interesados en avanzar hacia un modelo más sustentable comiencen realizando una evaluación técnica que permita dimensionar adecuadamente el consumo energético y el potencial de generación solar.

“En muchos hogares los sistemas fotovoltaicos están sobredimensionados respecto al consumo habitual, y eso abre una gran oportunidad para electrificar completamente la vivienda. Lo importante es realizar una evaluación adecuada para asegurar eficiencia y rendimiento”, concluye Eyzaguirre.

En medio del debate por las alzas tarifarias y el aumento del costo de vida, las energías renovables y la climatización eficiente comienzan a posicionarse en Chile como una alternativa concreta para aliviar el impacto económico sobre los hogares y avanzar hacia un consumo energético más sustentable.