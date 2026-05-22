Corimon Pinturas renueva la imagen de Montana, Pinco y Dekoral para fortalecer su conexión con el consumidor venezolano

Caracas.- Corimon Pinturas anunció la renovación integral de la identidad visual de sus marcas Montana, Pinco y Dekoral, en una estrategia orientada a modernizar su portafolio comercial y fortalecer su posicionamiento en el mercado venezolano. La iniciativa busca conectar con nuevas generaciones de consumidores, manteniendo al mismo tiempo el reconocimiento construido por estas marcas durante décadas en el país.

La compañía informó que el proceso de actualización incluye nuevos diseños de empaques, cambios visuales y una segmentación más definida de cada línea comercial, con el objetivo de facilitar la experiencia de compra y responder a las tendencias actuales del sector.

De acuerdo con la empresa, la transformación no se limita a un ajuste estético. Las nuevas etiquetas fueron desarrolladas bajo un concepto minimalista que permite destacar de forma más clara las características técnicas y atributos de cada producto, facilitando la identificación en los anaqueles y apoyando la toma de decisiones del consumidor.

Como parte de esta estrategia, Corimon Pinturas redefinió el enfoque visual y comercial de cada una de sus marcas principales. Montana mantendrá una propuesta orientada al segmento premium con una imagen más sofisticada; Dekoral apuntará a un público más joven y al sector construcción; mientras que Pinco conservará su identidad popular, incorporando elementos modernos en su presentación.

La renovación también alcanzó al personaje “Montanito”, símbolo tradicional de la marca Montana, que ahora presenta una imagen más actualizada y dinámica.

“Evolucionamos para proteger la confianza que los venezolanos nos han tenido durante décadas. Este cambio simboliza nuestra conexión con una nueva generación, pero sobre todo, es nuestra forma de decir que creemos en el futuro que ellos y nosotros estamos construyendo en Venezuela”, afirmó Luis Himiob, Director General de Corimon.

El directivo agregó que la actualización forma parte de la visión de largo plazo de la compañía dentro del mercado nacional. “Modernizar nuestras marcas es nuestra manera de estar listos para seguir pintando el país junto a nuestra gente como lo hemos hecho con orgullo a lo largo de nuestra historia, la cual también honramos con este refrescamiento”.

Nuevos estándares de calidad y expansión industrial

El anuncio del refrescamiento de marca viene acompañado de la incorporación del sello “Montana Pinturas de Calidad”, una identificación que, según la empresa, respaldará los estándares técnicos y de desempeño de los productos fabricados en su planta.

Corimon destacó que este distintivo busca reforzar atributos relacionados con composición, durabilidad y cubrimiento en todas sus líneas comerciales, independientemente del segmento al que estén dirigidas.

Asimismo, la empresa señaló que recientemente recibió el sello de calidad NORVEN otorgado por el Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER). Según la compañía, esta certificación reconoce el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en las normas COVENIN y los sistemas de control de calidad aplicados en sus procesos productivos.

La actualización de imagen coincide además con un ciclo de inversiones iniciado en 2025, enfocado en la incorporación de nuevas tecnologías y equipos industriales destinados a fortalecer la capacidad operativa de la planta.

De acuerdo con la empresa, estas mejoras permitirán responder con mayor rapidez a las demandas provenientes de sectores como el petrolero, industrial y de infraestructura, áreas que mantienen requerimientos constantes de recubrimientos y soluciones especializadas.

Presencia nacional y visión de largo plazo

Corimon Pinturas indicó que la nueva identidad visual comenzará a implementarse progresivamente en las más de 120 Tiendas Montana y en la red de ferreterías distribuidas en el territorio nacional.

La compañía considera que esta renovación representa una señal de continuidad de sus operaciones y de confianza en el mercado venezolano, en un contexto donde diversas empresas buscan fortalecer sus marcas y ampliar su competitividad.

Con esta estrategia, Corimon Pinturas apunta a consolidar su presencia en el sector de pinturas y recubrimientos, reforzando su vínculo con consumidores particulares, profesionales de la construcción e industrias que forman parte de su cartera de clientes.

La empresa aseguró que continuará enfocada en la inversión, la innovación y el desarrollo de productos adaptados a las necesidades del mercado venezolano, manteniendo como eje principal la calidad y el reconocimiento histórico de sus marcas.