Guaica presenta “Sueños del Jaguar” y celebrará su lanzamiento con una presentación especial en Caracas

La agrupación venezolana de música experimental Guaica anunció el lanzamiento oficial de su nueva producción discográfica titulada “Sueños del Jaguar”, disponible desde el 21 de mayo de 2026 en las principales plataformas digitales. Como parte de la promoción del disco, la banda realizará una presentación especial el próximo 4 de junio en Caracas, acompañada por la agrupación Electrocirkus.

La actividad se llevará a cabo en los espacios del Café Rocanrol Caracas, ubicado en la Cuarta Transversal de Los Palos Grandes, a partir de las siete de la noche. El evento también formará parte de la celebración por los 20 años de Cresta Metálica, organización vinculada al impulso de la escena musical alternativa venezolana.

Las reservaciones para asistir al encuentro musical tienen un costo de diez dólares y podrán gestionarse mediante el número telefónico suministrado por la producción.

Fundada en Caracas en 2009 por Abraham Levy, Guaica ha construido una propuesta artística centrada en la experimentación sonora y la integración de distintas influencias culturales. El nombre de la agrupación está inspirado en el cacique Guaicaipuro y su concepto musical busca rendir homenaje a las raíces indígenas y africanas presentes en Venezuela.

La banda define su propuesta como “Afrocaribe Experimental”, una mezcla de sonidos progresivos, psicodélicos, percusión afrolatina y recursos electrónicos inspirados en la naturaleza y en la conexión espiritual con las culturas originarias.

Actualmente, el grupo está conformado por Abraham Levy en guitarra, efectos electrónicos y ocarina; Marco Infante en percusión y batería; Ángel Villarroel en batería y percusión; Héctor Arias en percusión; y Alexander Franco en bajo.

Una producción desarrollada durante casi cuatro años

“Sueños del Jaguar” representa el segundo trabajo discográfico de larga duración de la agrupación y fue desarrollado durante un período cercano a cuatro años. El proceso de grabación se realizó entre agosto de 2022 y marzo de 2026 en los estudios Guaica Estudio y Saeztudio, ubicados en Caracas.

El álbum mantiene la línea conceptual presentada anteriormente en “Aborigen Renacido”, publicado en 2022, profundizando en temas relacionados con la espiritualidad, las fuerzas de la naturaleza y la conexión ancestral del ser humano con sus raíces indígenas.

La propuesta visual de la producción fue diseñada por Abraham Levy y Cesar Moreno. El concepto gráfico muestra un jaguar atravesando un portal hacia una dimensión astral, reforzando el carácter simbólico y espiritual de la obra.

Desde el punto de vista musical, la producción se distancia de las estructuras tradicionales de la música pesada y experimental. A lo largo de siete composiciones, la agrupación incorpora guitarras limpias, percusión tribal y fusiones inspiradas en ritmos provenientes del Medio Oriente, el Norte de África y América Latina.

La obra también integra elementos del flamenco, música progresiva, ritmos electrónicos acelerados y percusión afrocaribeña, consolidando una propuesta orientada hacia la música experimental y las músicas del mundo.

Los temas que conforman la producción son:

Om Espiral Atardecer Caribeño Universo Aborigen Mil Colores Un Origen Raíces Cafunga Jaguar

Toda la música fue compuesta por Abraham Levy, quien además asumió la producción general del álbum, incluyendo grabación, edición, mezcla y masterización. La pieza “Espiral” contó con la colaboración del músico e ingeniero Eduardo Sáez en labores de coproducción.

La distribución digital del disco está a cargo de las plataformas iChamo y Aqustico, vinculadas al desarrollo y difusión de proyectos musicales independientes en Venezuela.

Electrocirkus participará como agrupación invitada

La jornada musical también contará con la participación de Electrocirkus, agrupación venezolana reconocida por su trayectoria dentro de la música clásica contemporánea y experimental en el país.

La banda posee una discografía integrada por las producciones “Grandes Éxitos” (2008), “Ritmo en Marcha” (2011) y “Electrochoque” (2021). Actualmente, está conformada por Eduardo Sáez en batería, Federico Capocci en guitarra, Pablo Fernandes en bajo, Eduardo Viloria en teclado y Deborah Emperatriz en voz.

Los organizadores informaron que durante el evento los asistentes podrán adquirir copias físicas de “Sueños del Jaguar”, además de mercancía oficial relacionada con la agrupación.

El lanzamiento del álbum y la realización de la presentación cuentan con el respaldo de diversos aliados de la escena artística nacional, entre ellos Ernesto García, Aqustico, iChamo, Eduardo Sáez, Metal Bestial, Afrorgullo, Sonográfica y Vive Tu Concierto.

Con esta nueva producción, Guaica busca consolidar su presencia dentro del circuito musical alternativo venezolano y fortalecer una propuesta artística centrada en la experimentación sonora, la identidad cultural y la producción independiente.