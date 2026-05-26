teleSUR apuesta por una cobertura alternativa del Mundial 2026 con “La pelota no se mancha”

teleSUR presentó su estrategia de cobertura para la Copa del Mundo 2026 con una propuesta editorial que busca diferenciarse del relato deportivo convencional mediante una programación enfocada en los aspectos sociales, culturales y políticos que rodean al fútbol. Bajo el lema “La pelota no se mancha”, la multiplataforma desarrollará un ecosistema informativo que incluirá transmisiones en vivo, programas digitales y formatos especiales desde el 10 de junio hasta el 21 de julio.

La iniciativa plantea una mirada del Mundial más allá de los resultados deportivos y sitúa al fútbol como un fenómeno conectado con temas como la migración, la crisis climática y las tensiones geopolíticas. De acuerdo con la línea editorial anunciada por el canal, la cobertura estará inspirada en la ética maradoniana resumida en la frase “La pelota no se mancha”, entendida como un rechazo a la mercantilización del deporte.

Programación en vivo desde México y Caracas

Como eje principal de la cobertura, teleSUR lanzará el programa “La pelota no se mancha”, conducido por Víctor Hugo Morales y Alexis Szewczyk. El espacio contará con 41 capítulos transmitidos en vivo desde México y combinará análisis deportivo con reflexiones políticas y sociales sobre el contexto de cada jornada mundialista.

La programación también incluirá “Relato de Cancha”, producido desde el estudio digital de Caracas y presentado por Enrique Guevara junto a Alexis Szewczyk. Según la propuesta editorial del medio, el objetivo será ofrecer una narrativa alternativa al tratamiento tradicional del torneo mediante resúmenes, comentarios y análisis vinculados al entorno político y social de las sedes y las selecciones participantes.

Con esta estrategia, teleSUR busca ampliar su presencia en el mercado de contenidos deportivos regionales mediante formatos multiplataforma orientados tanto a televisión como a redes sociales y servicios digitales.

Alianza regional y enfoque de integración

Otro de los pilares de la cobertura será la alianza estratégica con el Instituto Cultura e Liberdade (ICL), organización con la que teleSUR desarrollará un programa deportivo orientado a fortalecer la integración regional. La producción contará con la participación de Vivian Mesquita desde São Paulo y de Nacho Lemus desde Ciudad de México.

El espacio reunirá a especialistas para analizar el desempeño de las selecciones del Sur Global y abordará el deporte desde una perspectiva social y política. La propuesta forma parte del interés de teleSUR por consolidar una narrativa regional compartida en torno al Mundial y ampliar la cooperación mediática entre distintos actores latinoamericanos.

La iniciativa también busca fortalecer la presencia del canal en audiencias digitales y consolidar formatos capaces de atraer públicos jóvenes interesados en contenidos deportivos con enfoques alternativos.

Producciones sonoras y contenidos digitales con presencia femenina

En paralelo, la multiplataforma reforzará su estrategia de producciones sonoras y contenidos verticales mediante el programa “La Cancha es Nuestra”, integrado por las periodistas Marina Aguirre y Jeannet Lozada desde Caracas, María Alejandra Urriaga desde Colombia y Viviana Vila desde Estados Unidos.

El programa abordará temas relacionados con la dirigencia de clubes, la experiencia de los aficionados y el periodismo deportivo desde distintas perspectivas regionales. La presencia de un equipo conformado por mujeres forma parte de la apuesta de teleSUR por incorporar nuevas voces dentro de la cobertura del torneo.

Asimismo, el canal desarrollará la transmisión interactiva “Contra Cancha”, conducida por José Shaddai desde México. El espacio analizará temas vinculados con migración, seguridad y desigualdad social en el contexto del Mundial, asuntos que, según la propuesta del medio, suelen quedar fuera de la agenda deportiva dominante.

Cada formato audiovisual estará acompañado de datos, cronologías y referencias al contexto político de las ciudades sede y de los países participantes, en una estrategia diseñada para conectar el torneo con la realidad social de la región.

Redes sociales y formatos especiales

La cobertura se complementará con contenidos breves para plataformas digitales y el especial de poesía improvisada “Fútbol y Pimienta”, con la participación de Alexis Díaz Pimienta. Además, teleSUR producirá la revista informativa “Desde la Cancha 2026”, transmitida simultáneamente por Facebook.

El despliegue contará con corresponsales en Estados Unidos y colaboradores en Canadá, quienes aportarán información desde distintas sedes del torneo. Con esta estructura, la multiplataforma pretende consolidar una cobertura integral del Mundial 2026 y posicionarse como una alternativa informativa dentro del mercado latinoamericano de contenidos deportivos.

La propuesta editorial de teleSUR apunta a construir un relato que combine deporte, análisis social y formatos digitales innovadores, en un contexto donde las cadenas internacionales compiten por captar audiencias cada vez más segmentadas y conectadas a través de múltiples plataformas.