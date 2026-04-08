Presentan el primer bolso de lujo elaborado con “cuero de T-Rex” diseñado por Enfin Levé

ÁMSTERDAM / CIUDAD DE MÉXICO — Un consorcio internacional de científicos, creativos y diseñadores presentó el primer bolso de lujo fabricado con T-Rex Leather™, un nuevo material cultivado en laboratorio y desarrollado a partir de colágeno reconstruido de dinosaurio, en una apuesta por abrir una nueva categoría dentro del mercado de materiales premium sostenibles.

La pieza única, diseñada por la firma de moda experimental Enfin Levé, fue revelada el 2 de abril en el Art Zoo Museum de Ámsterdam, donde permanecerá en exhibición durante seis semanas antes de ser subastada como artículo de colección. El lanzamiento marca la primera aplicación comercial visible de una tecnología que sus desarrolladores esperan introducir próximamente en la industria global de accesorios de lujo.

El proyecto reúne a la agencia creativa VML, filial de WPP PLC; a la firma de ingeniería genómica The Organoid Company; y a Lab-Grown Leather Ltd., empresa de biotecnología sostenible perteneciente al grupo BSF Enterprise PLC. Las compañías habían anunciado en 2025 su intención de desarrollar el primer “cuero de T-Rex” del mundo.

Según los desarrolladores, el nuevo material fue creado mediante la reconstrucción de secuencias de colágeno fosilizado de Tyrannosaurus rex. A partir de esas muestras, el equipo utilizó modelado computacional e inteligencia artificial para predecir la información genética faltante necesaria para completar un plano funcional de colágeno.

Ese ADN sintetizado fue posteriormente insertado en líneas celulares diseñadas específicamente para producir el material, que luego fue cultivado utilizando la plataforma propietaria Advanced Tissue Engineering Platform (ATEP™) de Lab-Grown Leather e integrado en su sistema Elemental-X™.

Los impulsores del proyecto afirman que el resultado es un material estructuralmente equivalente al cuero tradicional, pero sin necesidad de sacrificio animal ni procesos de curtido intensivos en químicos.

Expansión prevista hacia moda, automoción y accesorios premium

Aunque el bolso presentado constituye una pieza única, las compañías señalaron que el T-Rex Leather™ continuará produciéndose con fines comerciales y estará disponible para marcas y diseñadores de lujo en futuras colecciones.

Inicialmente, la comercialización estará enfocada en accesorios de alta gama, aunque el grupo prevé expandir la tecnología hacia segmentos como moda premium, automoción y otras aplicaciones industriales especializadas.

La iniciativa surge en un momento en que las marcas globales de lujo enfrentan mayor presión para reducir el impacto ambiental de sus cadenas de suministro, particularmente en la producción tradicional de cuero, asociada a deforestación, uso intensivo de agua y curtido químico.

“Nuestra plataforma avanzada de ingeniería de tejidos ha demostrado una vez más su versatilidad. Al colaborar con VML y The Organoid Company, estamos desbloqueando el potencial de crear cuero a partir de especies prehistóricas, comenzando con el formidable T-Rex. Este proyecto demuestra el poder de la tecnología basada en células para crear materiales innovadores y éticamente responsables.” dijo el profesor Che Connon, de Lab-Grown Leather.

“Este proyecto demuestra cómo la ingeniería genómica y de proteínas puede crear clases completamente nuevas de biomateriales. Al reconstruir y optimizar secuencias de proteínas antiguas, hemos diseñado cuero de T-Rex inspirado en la biología prehistórica y lo hemos clonado en una línea celular diseñada a medida. Es un ejemplo audaz de cómo la biología sintética se extiende más allá de la medicina hacia la innovación sostenible en materiales.” sumó por su parte Thomas Mitchell, CEO de The Organoid Company.

Una apuesta por redefinir el lujo sostenible

VML, que lideró la conceptualización creativa del proyecto, señaló que la iniciativa busca reposicionar el cuero cultivado en laboratorio como una categoría de lujo auténtica y no simplemente como sustituto del cuero animal.

“Con el cuero de T-Rex estamos aprovechando la biología del pasado para crear los materiales de lujo del futuro. La dura realidad es que el cuero cultivado en laboratorio aún no ha convencido al mundo del lujo. ¿Por qué? Porque se siente como una imitación. Sabíamos que teníamos que hacer algo radicalmente diferente. No un sustituto, sino algo completamente nuevo. Así que retrocedimos 66 millones de años. El resultado es un material que no copia el pasado, sino que lo reimagina. Verlo materializado como un objeto de lujo es un hito poderoso en la creación de una nueva categoría de lujo sostenible.” agregó Bas Korsten, Global Chief Creative Officer, Innovation & CCO EMEA en VML.

Finalmente, Enfin Levé indicó que el diseño del bolso respondió a las propiedades físicas específicas del nuevo biomaterial, en lugar de adaptar simplemente un formato convencional de lujo.

“Enfin Levé siempre ha diseñado a través del comportamiento del material y la lógica de construcción. Con el cuero de T-Rex, el objetivo no era imponer un objeto de lujo convencional, sino entender cómo se comporta: dónde resiste, cómo mantiene la tensión y cómo eso puede dar forma al diseño. Tiene un carácter distintivo y responde de manera diferente a cualquier cuero con el que hayamos trabajado. El bolso final sigue esa lógica, permitiendo que el material defina el objeto en lugar de forzarlo a códigos familiares del lujo.” comentó Michal Hadas, fundador y diseñador principal de Enfin Levé.

Con esta presentación, las compañías involucradas buscan posicionarse en la intersección entre biotecnología, sostenibilidad y bienes de lujo, en un mercado donde la innovación en materiales comienza a consolidarse como una ventaja competitiva clave para las marcas globales.