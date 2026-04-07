Cinco consejos para adaptar la limpieza del hogar durante el otoño

El cambio de estación hacia el otoño no solo trae consigo una baja en las temperaturas, sino también un impacto directo en la salud respiratoria y en los hábitos de consumo dentro del hogar. Expertos del sector de limpieza doméstica advierten que la acumulación de polvo, ácaros y otros alérgenos en espacios cerrados está impulsando la necesidad de adaptar las rutinas de aseo, en un contexto donde las familias pasan más tiempo en interiores.

De acuerdo con datos de un estudio elaborado por Cadem y Aramark, una proporción significativa de la población experimenta alergias, lo que refuerza la relevancia de mantener ambientes interiores más saludables. Este escenario abre oportunidades para la industria de soluciones de limpieza, especialmente en el segmento de dispositivos tecnológicos diseñados para mejorar la calidad del aire y la higiene del hogar.

Cambios ambientales y mayor permanencia en interiores

Durante el otoño, factores como la disminución de la ventilación natural y el incremento de la humedad favorecen la proliferación de microorganismos en superficies domésticas. Esta combinación, sumada al mayor tiempo que las personas permanecen dentro de sus viviendas, incrementa la exposición a agentes que pueden desencadenar problemas respiratorios.

Frente a este panorama, especialistas recomiendan ajustar las prácticas de limpieza para mitigar estos riesgos. Entre las medidas más adoptadas destacan el aumento en la frecuencia de aspirado de pisos y alfombras, la ventilación diaria de los espacios, la limpieza constante de áreas de alto tránsito y el control de la humedad en distintas superficies.

Tecnología como aliada en la limpieza del hogar

El avance tecnológico ha comenzado a jugar un rol clave en la transformación de las rutinas domésticas. Dispositivos como aspiradoras inteligentes, robots autónomos y equipos híbridos que combinan aspirado y lavado de pisos están ganando terreno frente a métodos tradicionales como escobas o traperos.

Estos equipos no solo optimizan el tiempo de limpieza, sino que también ofrecen una mayor eficiencia en la eliminación de partículas finas. “Muchas de estas tecnologías incorporan filtros avanzados y sistemas de succión de alta potencia, capaces de capturar polvo fino, pelos de mascotas y otras partículas microscópicas que suelen quedar suspendidas en el ambiente”, señaló Carlos Schilling, gerente de comunicaciones de Tineco & Ecovacs Chile.

El uso de estas herramientas se alinea con una tendencia creciente hacia hogares más inteligentes y saludables, donde la automatización contribuye a mantener estándares más altos de limpieza.

Zonas críticas y riesgos asociados

El aumento de la humedad ambiental, característico de esta temporada, favorece la acumulación de ácaros y bacterias, especialmente en textiles y superficies porosas. Según los especialistas, existen áreas del hogar que requieren atención prioritaria debido a su mayor exposición a suciedad y alérgenos.

Entre estas zonas se encuentran las entradas y pasillos, donde se concentra la suciedad proveniente del exterior; alfombras y tapetes, que retienen polvo y residuos; pisos cercanos a ventanas o balcones, expuestos al ingreso de tierra; y espacios debajo de muebles, donde la limpieza suele ser menos frecuente.

No atender estas áreas de manera adecuada puede derivar en la acumulación de humedad, malos olores y el deterioro de superficies, además de aumentar la presencia de agentes alérgenos en el ambiente doméstico.

Errores comunes y recomendaciones del sector

Uno de los errores más frecuentes al inicio del otoño es mantener las mismas rutinas de limpieza utilizadas durante el verano, pese a las diferencias en las condiciones ambientales. La reducción en la ventilación, la limpieza insuficiente de alfombras y la omisión de zonas de difícil acceso son prácticas que contribuyen a empeorar la calidad del aire interior.

Asimismo, los expertos advierten que ventilar menos los espacios puede agravar la acumulación de polvo y humedad, generando un entorno propicio para la proliferación de microorganismos.

Ante este escenario, la recomendación general es adoptar una estrategia de limpieza más acorde a la temporada. Esto implica priorizar la ventilación diaria, incrementar la frecuencia del aseo y apoyarse en herramientas tecnológicas que faciliten el mantenimiento del hogar.

En un contexto donde la salud y el bienestar en el hogar cobran mayor relevancia, la adaptación de las rutinas de limpieza se posiciona no solo como una necesidad sanitaria, sino también como un factor que impulsa la innovación y el crecimiento dentro de la industria de limpieza doméstica.