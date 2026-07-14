Teamfight Tactics presenta “Tierras Encantadas”, un nuevo set centrado en la exploración, la estrategia y la magia ancestral

LATAM.– Riot Games anunció oficialmente el lanzamiento de Tierras Encantadas, el próximo set de Teamfight Tactics (TFT), una actualización que transportará a los jugadores a un bosque místico lleno de magia ancestral, criaturas fantásticas y nuevas mecánicas diseñadas para ampliar las posibilidades estratégicas dentro del popular juego de estrategia automática.

El nuevo contenido, que llegará al entorno de pruebas el próximo 28 de julio, introduce una amplia variedad de campeones, rasgos de origen, unidades legendarias y elementos visuales que buscan ofrecer una experiencia renovada tanto para jugadores competitivos como para quienes disfrutan explorando nuevas formas de juego.

Durante una reciente presentación en video, Riot Games mostró los principales detalles de este universo inspirado en cuentos de hadas, bosques mágicos y bestias extraordinarias. La desarrolladora destacó especialmente la llegada de una nueva mecánica llamada Elementales, que se convertirá en uno de los pilares de la experiencia de juego.

Los Elementales redefinen la toma de decisiones estratégicas

Los Elementales son criaturas mágicas que aparecerán en las tiendas durante las partidas y ofrecerán beneficios temporales de un solo uso. Estas mejoras pueden traducirse en ventajas de combate, bonificaciones de experiencia, ingresos adicionales de oro o incluso recompensas de alto riesgo.

Los jugadores podrán adquirir un Elemental por ronda, mientras que conforme avance la partida irán apareciendo versiones cada vez más poderosas. Riot señaló que esta mecánica toma inspiración de los populares amuletos vistos en sets anteriores, aunque incorpora mejoras visuales, mayor claridad en la información y una progresión más relevante para el desarrollo de cada enfrentamiento.

Además de su impacto estratégico, los Elementales también forman parte del universo narrativo de Tierras Encantadas, con diseños únicos y animaciones especiales que los muestran desplazándose, nadando, saltando o volando por el escenario.

Nuevos rasgos impulsan la creatividad en las composiciones

Uno de los aspectos más destacados del set es la incorporación de nuevos rasgos de origen que permitirán construir equipos con estilos muy diferentes.

Entre ellos sobresalen los Grietozoicos, una línea de monstruos inspirados en algunas de las criaturas más reconocibles de la jungla de League of Legends. Este rasgo permite potenciar unidades mediante el sistema de Marca Alfa y, en sus niveles más avanzados, desbloquear al poderoso Dragón Ancestral.

Por otra parte, Bosqueviejo introduce plantas especiales que pueden colocarse en el tablero para ofrecer apoyo defensivo, mejoras a aliados y soporte para la primera línea de combate. Su diseño flexible busca facilitar combinaciones con múltiples composiciones.

También destaca la interacción entre los rasgos Solar y Lunar, que al activarse simultáneamente desbloquean el rasgo oculto Eclipse, una mecánica secreta capaz de ejecutar periódicamente a enemigos con poca vida durante los combates.

Mientras tanto, el rasgo Floración está directamente vinculado a los Elementales y potencia sus efectos, ampliando las opciones de interacción con estas criaturas mágicas.

Campeones legendarios transforman el tablero

Tierras Encantadas también incorpora nuevas unidades legendarias con mecánicas exclusivas.

Draven contará con un sistema de objetivos personales que otorgará recompensas progresivas al completar desafíos específicos durante la partida.

Ivern, por su parte, introduce el rasgo exclusivo Padre Árbol, permitiéndole transformar gradualmente el tablero mediante la creación de distintos biomas, incluyendo bosques, pantanos, cañones y cascadas, cada uno con beneficios particulares para las unidades posicionadas en áreas especiales.

Lux regresa como una campeona altamente flexible, capaz de adoptar diversos rasgos de origen y proporcionar ventajas estratégicas únicas a quienes la incorporen a sus composiciones.

Regresa el carrusel y aumentan las posibilidades tácticas

Otra de las novedades importantes será el regreso del tradicional carrusel, una característica muy valorada por la comunidad que permitirá obtener campeones y objetos específicos durante determinadas fases de la partida.

Según Riot Games, los bajos requisitos de activación de muchos rasgos favorecerán la experimentación y la creación de combinaciones innovadoras. La compañía considera que esta flexibilidad permitirá desarrollar estrategias variadas y adaptables a distintos estilos de juego.

Matthew «Wittrock» Wittrock, jefe de diseño del set, explicó la visión detrás del proyecto:

«El diseño de Tierras Encantadas gira en torno a la flexibilidad y la exploración. Para este set, quisimos crear un mundo donde cada partida fuera como abrirse camino a través de un bosque mágico por primera vez mientras estás al mando de una estampida de Grietozoicos, siembras un bioma viviente con Ivern o descubres el rasgo oculto, Eclipse. Gracias a la mecánica que renovamos con los Elementales, Tierras Encantadas ofrecerá muchas formas para que cada quien forje su propia aventura».

Por su parte, Sam Judd, jefe de la mecánica del set, destacó el regreso de una de las funciones favoritas de la comunidad:

«Ya pasaron cinco sets desde que los amuletos, una de las mecánicas más populares del juego, estuvieron en TFT. Por eso, estamos muy contentos de traerlos de regreso con un rediseño visual y algunas mejoras. Presentamos a los Elementales como criaturas adorables del bosque, implementamos cambios en la interfaz para que puedan comprarlos sobre la marcha e hicimos ajustes de funcionalidad para que sean más encantadores y divertidos que nunca».

Riot impulsa la comunidad competitiva con Convergence Fest

Junto con el lanzamiento del nuevo set, Riot Games anunció la creación de Convergence Fest, un evento comunitario que se celebrará del 11 al 13 de diciembre en Las Vegas durante el TFT Vegas Open y el Campeonato Regional de Norteamérica de Riftbound.

El encuentro reunirá a jugadores, aficionados y miembros de la comunidad para competir, observar partidas y participar en actividades relacionadas con los títulos estratégicos de Riot, consolidándose como el mayor evento de estrategia organizado por la compañía hasta la fecha.