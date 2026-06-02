Latin American Games Showcase volverá a reunir a la industria regional durante Summer Game Fest 2026

El Latin American Games Showcase (LAGS) regresará el próximo 4 de junio como parte de la programación oficial de Summer Game Fest 2026, consolidándose nuevamente como una de las vitrinas más relevantes para la industria de videojuegos desarrollados en América Latina. La edición de este año contará con más de 80 títulos provenientes de 12 países de la región y buscará ampliar la visibilidad internacional de estudios independientes y desarrolladores consolidados.

De acuerdo con la información oficial del evento, la transmisión comenzará a las 2 p.m. PT y reunirá proyectos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. La presentación mostrará anuncios inéditos, avances de juegos ya conocidos y una agenda enfocada en el crecimiento de la producción regional dentro del mercado global de videojuegos.

La organización confirmó que esta nueva edición incluirá “9 estrenos mundiales, más de 15 anuncios de fecha de lanzamiento, más de 10 lanzamientos de demostraciones y múltiples revelaciones de jugabilidad”, además de novedades relacionadas con varios títulos que han generado expectativa dentro de la comunidad especializada.

Steam servirá nuevamente como plataforma de exhibición regional

Como parte de las actividades vinculadas al Summer Game Fest 2026, Latin American Games Showcase también tendrá presencia oficial dentro de Steam desde el 1 de junio hasta el jueves 11. El evento digital permitirá que jugadores de diferentes mercados puedan acceder a demostraciones, descuentos, transmisiones en vivo y nuevos contenidos relacionados con desarrolladores latinoamericanos.

Según los organizadores, la iniciativa busca ofrecer una exposición directa para estudios de América Latina en uno de los momentos de mayor atención internacional para la industria. El espacio reunirá tanto proyectos seleccionados para la edición 2026 como videojuegos que han participado en presentaciones anteriores.

La propuesta funcionará además como un escaparate comercial para que estudios independientes puedan aumentar visibilidad, generar listas de deseos y ampliar su alcance entre jugadores y distribuidores internacionales.

“Los seleccionados son los protagonistas de la nueva edición del showcase, así como juegos que han participado históricamente en otras ediciones. El evento funcionará como una vidriera directa para estudios de América Latina dentro del marco de grandes momentos internacionales de la industria, combinando demos, descuentos, lanzamientos y gameplays en vivo, combinando la diversidad creativa del continente”.

Títulos destacados y nuevas revelaciones marcarán la edición 2026

Entre los videojuegos que tendrán participación destacada durante la transmisión se encuentran Tenebris Somnia, Shade Protocol, Colorbound, Kernel Hearts y Sigils of Nightfall. Los organizadores señalaron que estos proyectos compartirán información relevante para sus comunidades y nuevas actualizaciones sobre sus desarrollos.

La edición 2026 buscará reforzar el posicionamiento de la región dentro de la industria global, en un contexto donde América Latina continúa incrementando su presencia en eventos internacionales y plataformas digitales de distribución.

Además de la presentación principal, la organización adelantó que continuará publicando información adicional y materiales promocionales relacionados con la programación del evento y sus actividades asociadas.

Cobertura internacional y expansión de la audiencia

La transmisión podrá seguirse a través de los canales oficiales de Latin American Games Showcase en YouTube y Twitch, además de las plataformas de difusión de Summer Game Fest. También participarán medios y plataformas especializadas como IGN, Gamespot, Mundo Gamer y BilliBilli, ampliando el alcance internacional de la presentación.

La presencia del evento dentro de la programación oficial de Summer Game Fest representa un nuevo impulso para la industria latinoamericana, especialmente para estudios independientes que buscan acceder a nuevos mercados y oportunidades de distribución global.

Con una combinación de anuncios, demostraciones jugables y revelaciones exclusivas, Latin American Games Showcase intentará consolidar nuevamente a América Latina como una de las regiones emergentes más activas dentro del ecosistema mundial de videojuegos.