Black Desert Mobile renueva su sistema de combate con la llegada de las clases de Trascendencia

Ámsterdam, Países Bajos. Pearl Abyss anunció una de las actualizaciones más importantes para Black Desert Mobile en los últimos años, con la incorporación del nuevo sistema de clases de Trascendencia, una amplia remasterización de las habilidades de combate y mejoras significativas en los efectos visuales del juego. La actualización ya está disponible para los jugadores y forma parte de una estrategia orientada a optimizar la progresión de los personajes y enriquecer la experiencia de juego.

La nueva actualización introduce cambios estructurales en el sistema de clases, una de las características más relevantes del popular MMORPG para dispositivos móviles. Con esta renovación, las actuales clases de Ascensión y Despertar quedan integradas en una única clase denominada Trascendencia, una medida que busca simplificar la evolución de los personajes sin sacrificar la profundidad estratégica que caracteriza al título.

Según informó la desarrolladora, los usuarios que participaron en las pruebas realizadas desde abril en los servidores de prueba podrán acceder ahora a la versión definitiva de este sistema en los servidores oficiales. La implementación representa un cambio importante para la comunidad de jugadores, ya que redefine la forma en que los personajes progresan y desarrollan sus capacidades dentro del juego.

Mayor profundidad estratégica y nuevas opciones de personalización

Uno de los aspectos más destacados de la actualización es la ampliación del nivel máximo de las habilidades activas. Hasta ahora, las habilidades podían desarrollarse hasta el nivel 10, pero con la nueva versión el límite se extiende hasta el nivel 20, permitiendo una evolución más profunda de los personajes.

Para avanzar más allá del nivel 10 será necesario utilizar un nuevo objeto denominado Advanced Skillbook, diseñado específicamente para desbloquear los niveles superiores de las habilidades. Esta incorporación añade una nueva capa de progresión que podría influir en las estrategias de desarrollo de los jugadores más experimentados.

La actualización también incorpora el sistema Skill Visions, una herramienta que permite modificar y personalizar habilidades individuales mediante efectos adicionales. Esta función abre nuevas posibilidades tácticas al ofrecer configuraciones más especializadas y adaptadas a diferentes estilos de juego.

Asimismo, el menú de habilidades ha sido completamente renovado para facilitar la gestión de las nuevas opciones disponibles. Los jugadores podrán elegir entre dos especializaciones de arma diferentes, cada una basada en las características de combate heredadas de las antiguas rutas de Ascensión y Despertar. De esta forma, la actualización conserva elementos familiares para los usuarios veteranos mientras introduce una estructura más flexible para futuras expansiones del contenido.

Mejoras visuales para una experiencia de combate más inmersiva

Además de los cambios en la progresión y personalización de personajes, Pearl Abyss ha llevado a cabo una profunda actualización visual enfocada en el sistema de combate. El objetivo es ofrecer enfrentamientos más dinámicos y espectaculares sin comprometer la claridad de la acción en pantalla.

Los efectos visuales de las habilidades han sido rediseñados para mejorar la percepción de los movimientos y ataques durante las batallas. Esta optimización permite identificar con mayor facilidad los efectos de cada habilidad, especialmente en enfrentamientos con múltiples jugadores o en escenarios con una alta concentración de acciones simultáneas.

La compañía también añadió nuevas opciones gráficas que permiten ajustar la calidad de las partículas y otros efectos visuales de acuerdo con las capacidades de cada dispositivo. Con ello, busca ofrecer una experiencia equilibrada tanto para usuarios con equipos de gama alta como para aquellos que utilizan dispositivos con especificaciones más limitadas.

Heidel Ball 2026 acompañará el lanzamiento de la actualización

Como parte de las actividades relacionadas con esta actualización, Pearl Abyss confirmó la celebración del Heidel Ball anual el próximo 11 de julio. El evento, uno de los más importantes para la comunidad de Black Desert, estará acompañado por diversas actividades y recompensas especiales dentro del juego.

La compañía espera que la combinación entre la nueva clase de Trascendencia, las mejoras de combate y las optimizaciones visuales fortalezca el compromiso de la comunidad y contribuya a mantener la competitividad de Black Desert Mobile dentro del mercado global de juegos móviles.

Con esta actualización, Pearl Abyss apuesta por modernizar aspectos clave de su título insignia para dispositivos móviles, reforzando tanto la accesibilidad para nuevos jugadores como las opciones avanzadas de personalización para los usuarios más experimentados.