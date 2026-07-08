Pearl Abyss llevará Crimson Desert a gamescom 2026 y revelará detalles clave de su desarrollo junto a Samsung

Ámsterdam, Países Bajos.– Pearl Abyss confirmó su participación en gamescom 2026, uno de los eventos más importantes de la industria mundial de los videojuegos, donde presentará su aclamado título de acción y aventura en mundo abierto Crimson Desert en colaboración con Samsung Electronics. La empresa también aprovechará la cita para mostrar parte de la tecnología y los procesos de desarrollo que hicieron posible la creación del juego.

La desarrolladora surcoreana busca fortalecer la presencia internacional de Crimson Desert tras el sólido desempeño comercial registrado desde su lanzamiento. La participación en gamescom representa una oportunidad para acercar el título tanto a jugadores como a profesionales de la industria interesados en conocer los avances tecnológicos detrás de su producción.

Del 26 al 30 de agosto, los asistentes al evento podrán visitar el estand de Pearl Abyss ubicado en el pabellón 09.1, estand B020–C029. Allí tendrán acceso a una experiencia inmersiva diseñada para explorar el mundo de Pywel utilizando algunos de los más recientes monitores gaming desarrollados por Samsung Electronics.

Entre los equipos destacados se encuentra el Odyssey G8 de 32 pulgadas, presentado como el primer monitor gaming 6K del sector con tecnología Dual Mode. Este dispositivo permite a los usuarios elegir entre una resolución de 6K a 165 Hz o una resolución de 3K con una frecuencia de actualización de 330 Hz, ofreciendo diferentes configuraciones para optimizar la experiencia de juego.

Además de la demostración jugable de Crimson Desert, el espacio contará con presentaciones en directo, actividades promocionales, entrega de artículos exclusivos, oportunidades para fotografías y la participación de cosplayers inspirados en los personajes y escenarios del videojuego.

La presencia de Pearl Abyss en Alemania comenzará incluso antes de la apertura oficial de gamescom. La compañía ha sido invitada a participar en gamescom Dev, considerada la conferencia más importante de Europa para desarrolladores y profesionales de la industria de los videojuegos. El encuentro se celebrará entre el 23 y el 25 de agosto en Koelnmesse, en la ciudad de Colonia.

Durante el evento especializado, la empresa ofrecerá dos sesiones técnicas centradas en las innovaciones artísticas y de ingeniería que permitieron desarrollar Crimson Desert. Las presentaciones estarán dirigidas a artistas de escenarios, programadores de renderizado y especialistas técnicos interesados en los procesos de creación de mundos abiertos de gran escala.

La primera sesión, «How We Filled the Vast Continent of Pywel», analizará la metodología utilizada para construir el extenso entorno del juego. Los desarrolladores explicarán cómo la exploración de los usuarios influyó en el diseño del continente de Pywel y detallarán los sistemas de producción implementados para mantener la coherencia visual en todo el mapa.

Asimismo, la presentación abordará los flujos de trabajo basados en muestras y las herramientas automatizadas empleadas durante la construcción del mundo virtual. Los responsables del proyecto compartirán además las lecciones aprendidas al equilibrar la densidad de la vegetación, la complejidad del terreno, la ubicación de los puntos de interés y los elementos de narrativa ambiental.

La segunda sesión, «How We Filled the Vast Continent of Pywel & Scaling Open World Creation with an In-House Engine», estará dedicada al motor propietario BlackSpace Engine, una de las principales tecnologías desarrolladas internamente por Pearl Abyss.

Durante esta presentación, los asistentes podrán conocer cómo el motor permite generar entornos dinámicos y detallados, combinando una escala realista con una elevada densidad ambiental y una simulación fluida del mundo. También se explicarán las herramientas de generación procedural de terrenos y los sistemas de distribución basados en biomas, diseñados para crear regiones extensas sin perder el control artístico ni la identidad visual de cada zona.

Las sesiones estarán dirigidas por Geun-tae Ahn, Senior Leader de la División de Niveles Artísticos, así como por Jin-hwan Kim y Jin-ho Yoon, Senior Leaders de la División de Gráficos del Motor del Juego. Los especialistas compartirán experiencias prácticas relacionadas con el proceso de producción y las tecnologías utilizadas durante el desarrollo del título.

La participación de Pearl Abyss en gamescom 2026 llega en un momento de importantes resultados para la compañía. Tras su lanzamiento en marzo, Crimson Desert superó los seis millones de copias vendidas durante sus primeros tres meses en el mercado, una cifra que representa un importante logro comercial para la desarrolladora y refuerza la posición del juego dentro del competitivo sector global de los videojuegos.

Con esta presencia en gamescom y gamescom Dev, Pearl Abyss busca mostrar tanto el éxito comercial de Crimson Desert como las capacidades tecnológicas que respaldan uno de los proyectos más ambiciosos de su catálogo reciente.