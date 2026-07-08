IllFonic presenta Orange Grove Estates y abre las reservas de las ediciones físicas de Halloween: The Game

LAKEWOOD, Colorado.— IllFonic anunció la apertura de las reservas de las ediciones físicas de Halloween: The Game, su próximo título de horror y sigilo asimétrico, al tiempo que presentó Orange Grove Estates, un nuevo mapa inspirado en el universo de la icónica franquicia cinematográfica. El videojuego llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X el próximo 6 de octubre de 2026, con una edición estándar disponible por 39,99 € y una edición coleccionista con un precio de 149,99 €.

El proyecto es desarrollado y publicado por IllFonic, en colaboración con Gun Interactive y en asociación con Compass International Pictures y Further Front. La distribución física estará a cargo de Nighthawk Interactive, que acompañará el lanzamiento en consolas de nueva generación.

La apertura de las reservas marca una nueva etapa en la estrategia comercial del estudio, que busca captar el interés de los seguidores de la franquicia antes de la llegada oficial del juego al mercado. Las versiones físicas incluirán contenido exclusivo destinado a los jugadores más entusiastas de la saga.

La edición estándar incorporará una copia del juego para PlayStation 5 o Xbox Series X, además de un póster exclusivo, acceso anticipado a un disfraz de payaso para Michael Myers y dos elementos cosméticos para los personajes civiles.

Por su parte, la edición coleccionista ampliará significativamente la oferta con una figura de acción exclusiva de Shape Jump, una de las habilidades más reconocibles de Michael Myers, desarrollada por Trick or Treat Studios. También incluirá una impresión lenticular exclusiva, un póster, acceso anticipado a los atuendos Samhain y de payaso para Michael Myers, así como cosméticos adicionales para los personajes civiles. La compañía adelantó que revelará más contenidos especiales en los próximos meses.

Además del anuncio de las reservas, IllFonic presentó Orange Grove Estates, una nueva localización que se suma al universo jugable de Halloween: The Game. El escenario recrea un exclusivo vecindario de Haddonfield y busca ofrecer nuevas dinámicas tanto para los jugadores que controlan a Michael Myers como para quienes intentan sobrevivir como civiles.

El diseño del mapa incluye varias viviendas alrededor de un parque y una cancha de baloncesto, acompañadas por amplios jardines y zonas abiertas que favorecen diferentes estrategias de juego. Según la desarrolladora, el entorno ofrece múltiples oportunidades para esconderse, coordinar acciones con otros jugadores o tender emboscadas.

La disposición abierta de Orange Grove Estates también modifica la forma en que los participantes se desplazan entre edificios y espacios comunes. Aunque facilita la colaboración entre los civiles, incrementa igualmente las líneas de visión y los riesgos de exposición, creando una experiencia más dinámica y exigente.

Otro elemento destacado del escenario es la posibilidad de desarrollar enfrentamientos en distintos niveles de las viviendas, agregando una dimensión vertical a las partidas y obligando a los jugadores a planificar cuidadosamente sus movimientos.

Malek Akkad, presidente de Compass International Pictures, Inc., compartió: «Estamos emocionados de que los fans de la primera película vean las icónicas casas de Wallace y Doyle en este nuevo mapa. Los jugadores podrán explorar estas legendarias viviendas y crear sus propias estrategias para sobrevivir. Se podrán esconder en sus pintorescos jardines, en los arbustos o en los columpios del parque mientras intentan ser más astutos que Michael Myers o quizá no».

El ejecutivo destacó que la inclusión de estas ubicaciones emblemáticas busca fortalecer la conexión entre el videojuego y la película original de 1978, considerada una de las producciones más influyentes dentro del género de terror.

Desde la perspectiva de diseño, IllFonic considera que el nuevo mapa representa uno de los avances más ambiciosos del proyecto hasta ahora.

«Cada escenario de Halloween: The Game está diseñado para cambiar tu forma de jugar, y Orange Grove Estates es nuestro mapa más ambicioso hasta la fecha», dijo Jared Gerritzen, directora creativa de IllFonic. «La disposición abierta del mapa y las viviendas fuerzan a los jugadores a pensarse dos veces cada acción, ya que podría comprometer su posición, evitar que puedan colaborar con sus compañeros o impedirles escapar, ya jueguen como civiles o como Michael Myers. Los jugadores tendrán que esconderse y analizar su entorno para buscar la mejor ruta de escape. Simultanear el anuncio de un nuevo mapa con la presentación de las ediciones físicas nos pareció la forma perfecta de celebrar el comienzo de las reservas de la edición física».

Halloween: The Game permitirá a los jugadores revivir los acontecimientos de la noche de Halloween de 1978 desde dos perspectivas distintas. Los participantes podrán asumir el papel de civiles que intentan proteger a los habitantes de Haddonfield en partidas multijugador de uno contra cuatro, o encarnar a Michael Myers para perseguir a sus víctimas. El título también contará con un modo historia para un solo jugador.

Con la apertura de las reservas y la presentación de Orange Grove Estates, IllFonic busca reforzar el interés de la comunidad de jugadores de cara al lanzamiento de Halloween: The Game, una propuesta que combina supervivencia, estrategia y el legado de una de las franquicias más reconocidas del cine de terror.