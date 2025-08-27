OPEN Health nombra a Zack Lentz como Chief Commercial Officer para acelerar su crecimiento global

Caracas — OPEN Health, compañía reconocida a nivel mundial por sus servicios integrados en asuntos médicos, economía de la salud, investigación de resultados (HEOR), acceso al mercado, compromiso con pacientes y consultoría estratégica, anunció el nombramiento de Zack Lentz como nuevo Chief Commercial Officer (CCO). La designación refuerza la estrategia de la firma de ampliar su alcance internacional y consolidar relaciones con socios clave en la industria de las ciencias de la vida.

Con más de dos décadas de experiencia, Lentz ha liderado equipos de alto rendimiento y ha contribuido directamente al desarrollo de iniciativas que conectan la innovación científica con los retos reales de la industria farmacéutica y biotecnológica. Su llegada a OPEN Health se produce en un momento de transformación sectorial, marcado por la transición de los modelos tradicionales de “blockbusters” hacia enfoques centrados en el paciente, donde convergen ciencia de precisión, evidencia clínica, acceso regulatorio y compromiso con las comunidades de salud.

Una trayectoria dedicada a la innovación

Antes de asumir su nueva posición en OPEN Health, Zack Lentz ocupó cargos de liderazgo en organizaciones internacionales de referencia. Fue Chief Growth Officer en Inizio Medical y también se desempeñó como Presidente y Chief Strategy Officer en Vaniam Group. Estas experiencias lo consolidaron como un estratega capaz de impulsar crecimiento sostenido y de guiar a equipos en contextos altamente competitivos.

Su carrera, que abarca más de 25 años, refleja la evolución del sector farmacéutico y biotecnológico, no solo en términos de innovación terapéutica, sino también en la forma de articular evidencia científica y acceso al mercado con el propósito de generar impacto tangible en la vida de los pacientes.

Lentz ha trabajado estrechamente con líderes de compañías biofarmacéuticas en distintas etapas del ciclo de vida de los productos, desde el desarrollo temprano hasta la comercialización y la evaluación en entornos del mundo real. Al mismo tiempo, ha promovido el fortalecimiento de capacidades internas en las organizaciones que lidera, fomentando la comprensión del rol crítico que desempeñan los equipos en conectar los avances de la ciencia con las dinámicas de un mercado en constante cambio.

Respaldo de la alta dirección

La designación de Lentz fue destacada por Matt D’Auria, CEO de OPEN Health, quien subrayó la relevancia del nombramiento para el futuro de la organización:

“Zack’s proven track record of growth leadership and his deep understanding of the life sciences landscape make him an exceptional addition to OPEN Health,” dijo D’Auria. “His ability to combine strategic vision with team development will further strengthen our ability to deliver meaningful impact for clients and the patients they serve.”

Estas declaraciones reflejan el compromiso de la compañía de reforzar su presencia en un entorno global cada vez más competitivo, donde la capacidad de ofrecer soluciones integradas se convierte en un factor diferenciador.

Palabras de Zack Lentz

En su primera intervención pública tras el anuncio, Lentz expresó entusiasmo y alineación con la misión de OPEN Health:

“I am thrilled to join OPEN Health at such a pivotal time for the industry. The company’s commitment to connecting science, evidence, access, and engagement aligns perfectly with my passion for helping clients realize the full potential of their innovations to improve patients’ lives.”

Su visión se orienta a impulsar un crecimiento sostenible, robustecer las asociaciones con clientes y garantizar que las compañías con las que colabora OPEN Health logren capturar el valor completo de las capacidades integradas que ofrece la firma.

Perspectivas para la industria

El nombramiento de Lentz ocurre en un momento clave para la industria de las ciencias de la vida, donde la digitalización, la medicina personalizada y la creciente presión de los sistemas de salud exigen enfoques innovadores de acceso al mercado y compromiso con los pacientes.

La experiencia de Lentz en unir ciencia, estrategia y desarrollo de equipos se alinea con la apuesta de OPEN Health por generar impacto real en el ecosistema de la salud. Analistas del sector señalan que la incorporación de líderes con este perfil puede acelerar la capacidad de la empresa para responder a desafíos complejos y adaptarse a entornos regulatorios en constante evolución.

Con presencia global y un portafolio que abarca consultoría en asuntos médicos, economía de la salud, acceso y participación de pacientes, OPEN Health continúa fortaleciendo su posición como socio estratégico de referencia para la industria farmacéutica y biotecnológica.

Conclusión

La llegada de Zack Lentz como Chief Commercial Officer no solo representa un refuerzo de su equipo directivo, sino también una declaración clara de intenciones: consolidar el crecimiento, profundizar la relación con clientes y mantener un firme compromiso con la misión de mejorar la vida de los pacientes a través de la integración de ciencia, evidencia y acceso.