Junshi Biosciences reporta sólidos resultados financieros interinos 2025 y acelera su expansión internacional

Caracas – La biofarmacéutica Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd. (HKEX: 1877; SSE: 688180), reconocida por su enfoque en la innovación y el desarrollo de terapias de vanguardia, anunció sus resultados financieros interinos de 2025 y ofreció una actualización de sus operaciones corporativas, confirmando un semestre de fuerte crecimiento impulsado por ventas farmacéuticas y avances regulatorios en múltiples mercados.

Crecimiento financiero y mejora en liquidez

De acuerdo con el informe, los ingresos totales de la compañía alcanzaron aproximadamente RMB1.168 millones al 30 de junio de 2025, lo que representa un aumento del 49 % en comparación con el mismo período de 2024. Este resultado se vio impulsado principalmente por las ventas de su producto insignia, TUOYI® (toripalimab), cuyas ventas domésticas sumaron RMB954 millones, con un alza del 42 % frente al año anterior.

La inversión en investigación y desarrollo (I+D) ascendió a RMB745 millones, un incremento de 36 %, reflejo de la estrategia de la empresa de expandir sus líneas de innovación y acelerar los ensayos clínicos. Pese al mayor gasto, la pérdida atribuible a los accionistas se redujo a RMB413 millones, lo que equivale a una mejora del 36 % en comparación con 2024.

El flujo neto de efectivo por actividades de financiamiento fue de RMB1.386 millones, principalmente gracias a la exitosa colocación de nuevas acciones H realizada el 20 de junio de 2025, que generó RMB940 millones en ingresos netos. Este flujo positivo compensó las salidas de efectivo por operaciones e inversiones, permitiendo a la compañía cerrar el semestre con RMB3.490 millones en efectivo y productos financieros, lo que garantiza una posición de liquidez estable.

Avances en investigación y aprobaciones regulatorias

Durante el primer semestre de 2025, Junshi fortaleció su portafolio de investigación, expandiéndose desde anticuerpos monoclonales hacia nuevas modalidades terapéuticas como conjugados anticuerpo-fármaco (ADC), anticuerpos bispecíficos y multiespecíficos, proteínas de fusión, fármacos de ácido nucleico y vacunas. La compañía ya ha comercializado cuatro medicamentos (TUOYI®, JUNMAIKANG, MINDEWEI y JUNSHIDA), cuenta con unas 30 moléculas en ensayos clínicos y más de 20 candidatos en fase preclínica.

Entre los hitos regulatorios del semestre destacan:

En enero de 2025 , la Administración Nacional de Productos Médicos de China (NMPA) otorgó la aprobación regular para TUOYI® en melanoma metastásico tras terapia estándar fallida, y aprobó la conversión de MINDEWEI para COVID-19 de autorización condicional a regular.

Ese mismo mes, la TGA de Australia aprobó la solicitud de Nueva Entidad Química (NCE) para toripalimab en combinación con cisplatino y gemcitabina en carcinoma nasofaríngeo (NPC), convirtiéndose en la primera inmunoterapia oncológica aprobada para NPC en ese país.

En marzo de 2025 , la NMPA autorizó el uso de TUOYI® junto con bevacizumab para carcinoma hepatocelular avanzado, mientras que la HSA de Singapur aprobó toripalimab como primera inmunoterapia para NPC.

En abril de 2025 , TUOYI® sumó su duodécima indicación en China con la aprobación como tratamiento de primera línea para melanoma avanzado.

En mayo de 2025 , el ongericimab (JUNSHIDA) recibió aprobación de la NMPA para tratar pacientes con hipercolesterolemia, incluidas poblaciones intolerantes a estatinas, marcando un hito como el primer fármaco PCSK9 doméstico con esta indicación.

En junio de 2025, se aceptó la solicitud de investigación para JT118, una vacuna de proteína recombinante contra la viruela del mono. Además, toripalimab recibió aprobaciones en Emiratos Árabes Unidos y Kuwait para NPC y carcinoma escamoso de esófago.

Colaboraciones internacionales

En enero, la subsidiaria TopAlliance Biosciences firmó un acuerdo de distribución y mercadeo con LEO Pharma, otorgándole derechos exclusivos para comercializar toripalimab en la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo, Suiza y el Reino Unido. Como parte del convenio, LEO Pharma pagará EUR15 millones por adelantado, además de hitos regulatorios y un porcentaje de ingresos por ventas en doble dígito.

Operaciones corporativas y emisión de acciones

En junio, la compañía celebró su asamblea general anual de 2024, donde se aprobaron todas las resoluciones propuestas. Ese mismo mes, completó exitosamente la colocación de 41 millones de acciones H a un precio de HK$25,35 por acción, generando ingresos netos de HK$1.026 millones que serán destinados al desarrollo de medicamentos innovadores y capital de trabajo.

Conclusión:

Los resultados financieros y avances regulatorios consolidan a Junshi Biosciences como un actor relevante en la biofarmacéutica global. Su estrategia de diversificación de portafolio y expansión internacional, sumada a sólidas alianzas estratégicas, la posicionan favorablemente en el competitivo sector de terapias oncológicas e inmunológicas.