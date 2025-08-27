CIP y Petrovietnam firman acuerdo para desarrollar energía eólica marina en Vietnam

Caracas – La empresa danesa Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), a través de su fondo Growth Market Fund II, y el grupo estatal Vietnam National Industry – Energy Group (Petrovietnam) firmaron un Acuerdo de Desarrollo Conjunto (Joint Development Agreement, JDA) para impulsar uno de los primeros proyectos de energía eólica marina en Vietnam. El acuerdo fue rubricado en Hanói el pasado viernes 22 de agosto, en una ceremonia que reunió a altos representantes de ambas organizaciones.

Este paso marca un hito importante en la estrategia del país asiático para diversificar su matriz energética, reforzar su seguridad energética y acelerar la transición hacia fuentes limpias y sostenibles.

Proyecto pionero en la región sur-central de Vietnam

El proyecto, aún en fase temprana y sujeto a las autorizaciones regulatorias correspondientes, se ubicará en la región sur-central del país. Se espera que sea uno de los primeros desarrollos eólicos offshore en Vietnam y que contribuya a la creación de valor económico a largo plazo, al mismo tiempo que fomente el desarrollo de una cadena de suministro local robusta.

CIP está desarrollando la iniciativa junto con Copenhagen Offshore Partners, su socio exclusivo en el ámbito de la energía eólica marina.

Una alianza en construcción desde 2024

El nuevo acuerdo se apoya en un Memorando de Entendimiento firmado en marzo de 2024 por ambas partes. Desde entonces, equipos de trabajo de CIP y Petrovietnam han colaborado estrechamente, compartiendo conocimientos técnicos y evaluando oportunidades conjuntas en el mercado vietnamita.

Robert Helms, socio de Copenhagen Infrastructure Partners, subrayó la importancia de esta alianza:

“This agreement is a significant step forward in our partnership with Petrovietnam and confirms our Growth Markets Fund II’s long-term commitment in Vietnam. By combining CIP’s global experience and expertise in offshore wind with Petrovietnam’s proven offshore expertise and deep understanding of the local market, we are well positioned to deliver one of Vietnam’s first offshore wind projects and to establish the groundwork for future offshore wind projects in Vietnam.”

Por su parte, el doctor Le Manh Hung, vicepresidente y director ejecutivo adjunto de Petrovietnam, destacó el nivel de confianza alcanzado:

“Petrovietnam and CIP have built a meaningful partnership working closely and effectively to reach this important step. The Joint Development Agreement demonstrates our mutual trust, commitment and shared vision in supporting Vietnam’s energy transition. Together we not only aim to develop successful offshore wind projects, but also to build a clean energy value chain in Vietnam.”

CIP: líder mundial en energías limpias

Fundada en 2012, Copenhagen Infrastructure Partners P/S se ha consolidado como el mayor gestor de fondos del mundo dedicado a inversiones en proyectos de energía greenfield. Sus fondos se enfocan en áreas como energía eólica marina y terrestre, almacenamiento, energía solar fotovoltaica, biomasa, energía a partir de residuos, transmisión, bioenergía avanzada y tecnologías de Power-to-X.

Actualmente administra 13 fondos, con un capital cercano a 32.000 millones de euros provenientes de unos 180 inversionistas institucionales internacionales. La firma desarrolla proyectos en más de 30 países y cuenta con una plantilla de más de 2.300 empleados a nivel global.

Petrovietnam: de hidrocarburos a grupo energético integral

Vietnam National Industry – Energy Group (Petrovietnam) es uno de los conglomerados estatales más importantes de la economía vietnamita. Tradicionalmente centrada en petróleo y gas, en la última década la compañía ha evolucionado hacia un grupo energético diversificado, con el compromiso de liderar la transición energética del país.

Además de garantizar la seguridad energética nacional, Petrovietnam contribuye al desarrollo socioeconómico y a la protección de la soberanía en materia de recursos estratégicos.

Perspectivas para la región y el mercado energético

La firma de este acuerdo es interpretada por analistas como un avance decisivo en la estrategia de Vietnam para reducir su dependencia de los combustibles fósiles y aprovechar su potencial en energías renovables. El país, con una demanda energética creciente, busca fortalecer su seguridad de suministro y cumplir sus metas de sostenibilidad.

La asociación entre CIP y Petrovietnam no solo prevé la construcción de uno de los primeros parques eólicos marinos de Vietnam, sino que también abre la puerta a nuevas inversiones internacionales en el sector, así como a la creación de capacidades técnicas locales.

En un contexto global donde la transición energética es cada vez más urgente, este acuerdo posiciona a Vietnam como un actor emergente en el mercado de la energía limpia en Asia.