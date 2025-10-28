onsemi consolida su posición en el sector energético con la adquisición de Vcore Power Technology de Aura Semiconductor

La multinacional estadounidense onsemi (Nasdaq: ON) anunció oficialmente la adquisición de los derechos sobre las tecnologías de potencia Vcore, junto con las licencias de propiedad intelectual (IP) asociadas, provenientes de Aura Semiconductor.

El anuncio se realizó a través de un comunicado distribuido por GlobeNewswire, en el que la compañía destacó que esta operación estratégica fortalece su portafolio de gestión energética y acelera su visión de ofrecer soluciones completas para el manejo de energía en los centros de datos impulsados por inteligencia artificial (IA).

La adquisición consolida el objetivo de onsemi de cubrir el “árbol de energía” completo —desde la red eléctrica hasta el núcleo de procesamiento— en las aplicaciones de IA que exigen altos niveles de eficiencia, estabilidad y escalabilidad.

Innovación tecnológica con silicio y carburo de silicio

Con décadas de experiencia en tecnologías de silicio y carburo de silicio (SiC), onsemi se ha consolidado como un líder global en soluciones de conversión y administración de energía. Su portafolio incluye transformadores de estado sólido, unidades de suministro de energía, sistemas de distribución de 800 VDC y entrega de potencia al núcleo.

La integración de las tecnologías de Vcore permitirá a la compañía mejorar la eficiencia y capacidad de sus sistemas, ofreciendo diseños escalables y prácticos que responden a los rigurosos requisitos energéticos de las infraestructuras modernas de IA.

Estrategia de expansión y liderazgo energético

La adquisición de Vcore Power Technology se enmarca dentro de la estrategia global de crecimiento y diversificación tecnológica de onsemi. En los últimos años, la empresa ha apostado por la verticalización del negocio energético, con el propósito de integrar cada etapa de la conversión de energía y ofrecer soluciones completas para sectores de alto rendimiento como la computación avanzada, la inteligencia artificial y la movilidad eléctrica.

De acuerdo con analistas del sector, esta operación refuerza la posición competitiva de onsemi en un mercado cada vez más enfocado en la eficiencia energética, la integración de materiales avanzados y el diseño sostenible.

Los centros de datos de IA requieren sistemas capaces de manejar altas densidades energéticas y estabilidad térmica, además de garantizar un uso eficiente de los recursos. Las tecnologías combinadas de onsemi y Vcore permitirán desarrollar soluciones más robustas y eficientes para satisfacer esas necesidades.

Un mercado en rápida evolución

El sector de los semiconductores de potencia y las tecnologías energéticas inteligentes atraviesa un periodo de expansión sin precedentes, impulsado por la digitalización global, la adopción masiva de la inteligencia artificial y la creciente demanda de infraestructura eléctrica de alto rendimiento.

En este contexto, la incorporación de Vcore Power Technology representa una ventaja estratégica decisiva para onsemi, que busca consolidar su liderazgo en la próxima generación de arquitecturas energéticas.

Además, el enfoque en materiales como el carburo de silicio (SiC) posiciona a la empresa a la vanguardia de la innovación, al ofrecer soluciones que combinan mayor eficiencia, menor pérdida energética y mayor durabilidad frente a los sistemas tradicionales basados únicamente en silicio.

Perspectivas y proyección a futuro

Aunque los detalles financieros del acuerdo con Aura Semiconductor no fueron revelados, la adquisición refuerza la meta de onsemi de convertirse en un proveedor integral de soluciones energéticas avanzadas.

La compañía proyecta que, con la incorporación de Vcore, podrá abordar de manera más eficiente los desafíos energéticos de los centros de datos de IA, que exigen una gestión precisa y sostenible del flujo eléctrico.

El desarrollo de soluciones basadas en silicio y carburo de silicio permitirá a onsemi mejorar la capacidad de conversión de energía desde la fuente hasta el núcleo de procesamiento, contribuyendo así a la reducción de pérdidas energéticas y la optimización del rendimiento en infraestructuras críticas.

Con este movimiento, onsemi reafirma su compromiso con la innovación tecnológica sostenible, fortaleciendo su posición en el competitivo mercado global de los semiconductores y la gestión energética avanzada.