Hermes impulsa una nueva generación de agentes de inteligencia artificial con tecnología NVIDIA RTX y DGX Spark

La evolución de los agentes de inteligencia artificial continúa acelerándose y suma un nuevo protagonista dentro del ecosistema tecnológico global. Hermes Agent, desarrollado por Nous Research, busca posicionarse como una plataforma de agentes autónomos con capacidad de autoaprendizaje, diseñada para funcionar de manera continua sobre equipos impulsados por NVIDIA y sus soluciones RTX y DGX Spark.

La compañía informó que Hermes superó las 140.000 estrellas en GitHub en menos de tres meses y que, según cifras recientes de OpenRouter, actualmente figura como el agente más utilizado del mundo dentro de su categoría. El proyecto forma parte de la creciente adopción de entornos de trabajo de código abierto basados en agentes de inteligencia artificial, una tendencia que ha tomado fuerza tras el auge de proyectos como OpenClaw.

De acuerdo con Nous Research, Hermes fue creado para ofrecer fiabilidad y capacidad de evolución autónoma, dos características que históricamente han representado un desafío para los sistemas de agentes inteligentes. El software está diseñado para operar de manera independiente del proveedor o modelo utilizado, además de estar optimizado para una ejecución local continua.

En ese contexto, las computadoras con tecnología RTX, las estaciones de trabajo RTX PRO y la plataforma NVIDIA DGX Spark aparecen como componentes clave para sostener cargas de trabajo de inteligencia artificial de forma permanente.

Capacidades de autoaprendizaje y agentes persistentes

Uno de los principales diferenciales de Hermes es su capacidad para crear y perfeccionar habilidades de forma autónoma. El sistema puede almacenar aprendizajes derivados de tareas complejas o de retroalimentación recibida, reutilizando posteriormente esa experiencia para mejorar su rendimiento.

La plataforma también incorpora subagentes aislados, dedicados a tareas específicas y con contextos limitados, lo que permite mantener organizada la ejecución de procesos y reducir la complejidad operativa. Según Nous Research, esta arquitectura favorece el funcionamiento con ventanas de contexto más pequeñas, un aspecto relevante para modelos locales.

Otro de los elementos destacados es el enfoque centrado en la estabilidad. La empresa asegura que cada herramienta, complemento y habilidad incluida en Hermes es sometida a pruebas de resistencia antes de su implementación.

Además, el marco de trabajo apuesta por agentes persistentes capaces de operar continuamente dentro del dispositivo, en lugar de limitarse a ejecuciones individuales por tarea. Esto, según desarrolladores vinculados al proyecto, mejora los resultados incluso utilizando modelos idénticos frente a otros entornos de agentes.

Qwen 3.6 busca alto rendimiento con menor consumo de memoria

El funcionamiento de Hermes está estrechamente ligado a la nueva generación de modelos de lenguaje Qwen 3.6 desarrollados por Alibaba. La serie incluye modelos de código abierto optimizados para tareas de inteligencia artificial local.

Entre ellos destaca el modelo Qwen 3.6 35B, capaz de funcionar con aproximadamente 20 GB de memoria, mientras supera el rendimiento de modelos de más de 120 mil millones de parámetros que requieren más de 70 GB para operar.

La compañía también destacó el modelo Qwen 3.6 27B, diseñado con una arquitectura densa y más parámetros activos. Según la información suministrada, este modelo alcanza niveles de precisión comparables con sistemas de hasta 400 mil millones de parámetros, pero con un tamaño considerablemente menor.

La ejecución de estos modelos sobre unidades de procesamiento gráfico RTX de alta gama permite acelerar procesos de inferencia mediante los núcleos especializados Tensor, reduciendo tiempos de respuesta en tareas complejas y facilitando operaciones simultáneas para agentes autónomos.

DGX Spark apunta a fortalecer la inteligencia artificial continua

Dentro de la estrategia de NVIDIA, la plataforma DGX Spark apunta a convertirse en una solución especializada para flujos de trabajo permanentes de inteligencia artificial. El sistema incorpora 128 GB de memoria unificada y hasta un petaflop de rendimiento orientado a inteligencia artificial.

Según la compañía, la plataforma puede ejecutar modelos de mezcla de expertos con hasta 120 mil millones de parámetros durante todo el día, manteniendo cargas simultáneas y procesos continuos sin interrupciones.

El lanzamiento de Hermes y la integración con Qwen 3.6 refuerzan la tendencia del mercado hacia sistemas de inteligencia artificial más autónomos y capaces de operar localmente, una característica cada vez más valorada por empresas y desarrolladores que buscan reducir la dependencia de servicios externos y mejorar el control sobre los datos y procesos de inferencia.

Con este movimiento, NVIDIA y sus socios tecnológicos buscan fortalecer el ecosistema de inteligencia artificial basada en agentes, un segmento que continúa ganando relevancia en áreas corporativas, automatización de tareas y productividad empresarial.